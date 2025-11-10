'सुरक्षा में चूक के जिम्मेदारों....', दिल्ली कार ब्लास्ट पर क्या बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे?
Delhi Red Fort Blast: यह भीषण कार धमाका दिल्ली मेट्रो के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर एक के बाहर हुआ. इस धमाके में अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है.
दिल्ली में लाल किला के बाहर सोमवार (10 नवंबर, 2025) की शाम करीब 7 बजे हुए कार धमाके में कई लोगों की मौत हो गई है. इस भीषण हादसे को लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दुख प्रकट किया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, ‘दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार विस्फोट की खबर अत्यंत दुखद और व्यथित करने वाली है. शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, इस हादसे में कई निर्दोष लोगों की जान गई है.’
उन्होंने कहा, ‘इस शोक की घड़ी में हमारी संवेदनाएं सभी शोकाकुल परिवारों के साथ हैं और हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं.’
Extremely distressing to hear about the news of a car explosion near Red Fort Metro Station, Delhi. Initial reports suggest that several precious lives have been lost in this incident.— Mallikarjun Kharge (@kharge) November 10, 2025
In this moment of grief, our thoughts and prayers are with the bereaved families, and we pray…
इसके अलावा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस धमाके को लेकर सरकार से भी अनुरोध किया है. उन्होंने कहा, ‘सरकार से अनुरोद है कि इस उच्च सुरक्षा वाले और हमेशा भीड़भाड़ वाले इलाके में हुए विस्फोट की त्वरित और गहन जांच सुनिश्चित की जाए, ताकि इस घटना और सुरक्षा में हुई चूक के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जा सके.’
