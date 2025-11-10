दिल्ली में लाल किला के बाहर सोमवार (10 नवंबर, 2025) की शाम करीब 7 बजे हुए कार धमाके में कई लोगों की मौत हो गई है. इस भीषण हादसे को लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दुख प्रकट किया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, ‘दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार विस्फोट की खबर अत्यंत दुखद और व्यथित करने वाली है. शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, इस हादसे में कई निर्दोष लोगों की जान गई है.’

उन्होंने कहा, ‘इस शोक की घड़ी में हमारी संवेदनाएं सभी शोकाकुल परिवारों के साथ हैं और हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं.’

Extremely distressing to hear about the news of a car explosion near Red Fort Metro Station, Delhi. Initial reports suggest that several precious lives have been lost in this incident.



इसके अलावा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस धमाके को लेकर सरकार से भी अनुरोध किया है. उन्होंने कहा, ‘सरकार से अनुरोद है कि इस उच्च सुरक्षा वाले और हमेशा भीड़भाड़ वाले इलाके में हुए विस्फोट की त्वरित और गहन जांच सुनिश्चित की जाए, ताकि इस घटना और सुरक्षा में हुई चूक के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जा सके.’