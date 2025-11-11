हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली ब्लास्ट: जिस i-20 कार में हुआ धमाका उसकी पूरी कहानी, जानिए किसकी थी गाड़ी और कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंची?

दिल्ली ब्लास्ट: जिस i-20 कार में हुआ धमाका उसकी पूरी कहानी, जानिए किसकी थी गाड़ी और कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंची?

Delhi Red Fort Blast i-20 car details: जांच के बाद पता चला कि धमाका जिस कार में हुआ, वह हरियाणा के फरीदाबाद सेक्टर 32 की रॉयल कार जोन नाम की दुकान से बेची गई थी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 11 Nov 2025 01:23 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में सोमवार (10 नवंबर, 2025) शाम लाल किले के पास हुए भयानक कार ब्लास्ट ने पूरे देश को हिला दिया. जिस सफेद हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ, उसके बारे में अब विस्तृत जानकारी सामने आ रही है. कार किसकी थी, किसने बेची और कैसे वह लाल किले के पास विस्फोट वाली जगह तक पहुंची.  ऐसे सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. कार के हर मोड़ पर जांच एजेंसियों को कई चौंकाने वाले सुराग मिले हैं, जिससे मामला और गंभीर होता जा रहा है.

कार की खरीद-फरोख्त में बड़ा खुलासा
जांच के बाद पता चला कि धमाका जिस कार में हुआ, वह हरियाणा के फरीदाबाद सेक्टर 32 की रॉयल कार जोन नाम की दुकान से बेची गई थी. एबीपी न्यूज ने फरीदाबाद जाकर दुकान के मालिक के पुराने साथी वकील अहमद से बात की. वकील अहमद ने बताया कि कार उनके पुराने पार्टनर अमित पटेल ने बेची थी. अमित फरीदाबाद का नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश का रहने वाला है और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ फरीदाबाद में रह रहा है. अहमद के मुताबिक, वे दोनों 2022 में अलग हो गए थे और कारों का यह बिजनेस 2015-16 में शुरू किया था. अमित अब 3-4 लोगों के साथ काम करता है. धमाके की जानकारी मिलने के बाद अहमद ने उसे फोन किया, लेकिन अमित का फोन बंद मिला.

रॉयल कार जोन ऑफिस में मिली शराब और ताश 
दिल्ली धमाके में इस्तेमाल हुई सफेद i20 कार फरीदाबाद के रॉयल कार जोन से खरीदी गई थी. एबीपी न्यूज़ की टीम जब जांच के लिए इस ऑफिस में पहुंची तो भीतर का नजारा चौंकाने वाला था- खुले में शराब की बोतलें, ताश के पत्ते और बिखरा सामान साफ दिखा रहा था कि यहां पार्टी की गई थी और यह अय्याशी का अड्डा था.

बार-बार बदली गई कार की ओनरशिप
कार किसकी है इसको लेकर कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि कार की ओनरशिप कई बार बदली गई और इसमें कई फर्जी आईडी का इस्तेमाल किया गया, जो आतंकवादी साजिश में इस्तेमाल होने वाली आम तकनीक है.

कार दिनभर दिल्ली में घूमती रही
दिल्ली पुलिस ने कार की टाइमलाइन जारी की है-

-सुबह 8:04 बजे: कार बादरपुर टोल प्लाजा से दिल्ली में दाखिल हुई.
-8:20 बजे: ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप पर कार में फ्यूल भरवाया गया.
-दोपहर 3:19 बजे: कार लाल किले के पास पार्किंग में दाखिल हुई.
-शाम 6:00 बजे: कार उसी पार्किंग से बाहर निकलती दिखाई दी.
कार इसके बाद दरियागंज, कश्मीरी गेट और सुनेहरी मस्जिद के आसपास घूमती दिखी. यही इलाके बाद में विस्फोट स्थल से जुड़े पाए गए.

कार के मालिक से लेकर नए खरीदार तक
पुलिस ने कार के रजिस्टर्ड मालिक मोहम्मद सलमान को गुरुग्राम से पकड़ा. सलमान ने बताया कि उसने कार देवेंद्र नाम के व्यक्ति को बेची थी, जिसने इसे आगे अंबाला में किसी और को बेच दिया. पुलिस अब हर खरीददार की कड़ी की जांच कर रही है.

फर्जी आईडी में पुलवामा का नाम
कार से जुड़ी एक आईडी पुलवामा (जम्मू-कश्मीर) के व्यक्ति से लिंक पाई गई, जिससे आतंकी कनेक्शन की आशंका और गहरा गई है. मौके पर कोई शरापनेल या क्रेटर नहीं मिला, जिससे विशेषज्ञ विस्फोटक के प्रकार पर फिर से जांच कर रहे हैं.

धमाके में 12 की मौत, 29 घायल
HR 26 7674 नंबर वाली इस कार में 3 लोग सवार थे. विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि पास खड़ी कई गाड़ियां भी जल गईं. घायलों को तुरंत LNJP अस्पताल ले जाया गया. दिल्ली पुलिस, NIA, NSG और FSL की टीमें मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गईं. पूरी राजधानी को हाई अलर्ट पर रखा गया है. एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई.

Published at : 11 Nov 2025 01:18 PM (IST)
Tags :
Delhi Blast Red Fort Red Fort Blast
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Car Blast: कार ब्लास्ट से दहली दिल्ली! मरने वालों की बढ़ी संख्या, 20 से ज्यादा घायल l बड़े अपडेट्स
कार ब्लास्ट से दहली दिल्ली! मरने वालों की बढ़ी संख्या, 20 से ज्यादा घायल l बड़े अपडेट्स
दिल्ली NCR
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के असली मास्टरमाइंड हैं ये 4 डॉक्टर? इन किरदारों से समझें दहशत का पूरा खेल
दिल्ली धमाके के असली मास्टरमाइंड हैं ये 4 डॉक्टर? इन किरदारों से समझें दहशत का पूरा खेल
साउथ सिनेमा
Box Office: 'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- हिंदी या कन्नड़? किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
क्रिकेट
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
Advertisement

वीडियोज

Delhi Blast: तस्वीरें रोंगटें खड़े कर देंगी! रिपोर्टर ने समझाई लाल किले धमाके की पूरी इनसाइड स्टोरी
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके को लेकर कर्तव्य भवन में अमित शाह की बड़ी बैठक | Breaking
Delhi Red Fort Blast: जैश के इन 4 आतंकियों की मैदान पर शुरू हुई तलाश | Breaking
Delhi Red Fort Blast: कौन है Doc Umer जिसे लाल किला हादसे का मुख्य अभियुक्त माना जा रहा? | Breaking
Delhi Blast: पुलवामा के उमर से हड़बड़ी में हो गया Lal Quila के पास धमाका? | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Car Blast: कार ब्लास्ट से दहली दिल्ली! मरने वालों की बढ़ी संख्या, 20 से ज्यादा घायल l बड़े अपडेट्स
कार ब्लास्ट से दहली दिल्ली! मरने वालों की बढ़ी संख्या, 20 से ज्यादा घायल l बड़े अपडेट्स
दिल्ली NCR
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के असली मास्टरमाइंड हैं ये 4 डॉक्टर? इन किरदारों से समझें दहशत का पूरा खेल
दिल्ली धमाके के असली मास्टरमाइंड हैं ये 4 डॉक्टर? इन किरदारों से समझें दहशत का पूरा खेल
साउथ सिनेमा
Box Office: 'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- हिंदी या कन्नड़? किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
क्रिकेट
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
इंडिया
Delhi Car Blast: दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद लाल किला तीन दिनों के लिए बंद, ASI ने जारी किया आदेश
Delhi Car Blast: दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद लाल किला तीन दिनों के लिए बंद, ASI ने जारी किया आदेश
शिक्षा
यूपी में  44 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें OTR और आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया
यूपी में  44 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें OTR और आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया
हेल्थ
Heart Attack: घर में अकेले हैं और आ गया हार्ट अटैक? सबसे पहले करें ये काम
घर में अकेले हैं और आ गया हार्ट अटैक? सबसे पहले करें ये काम
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Embed widget