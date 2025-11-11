Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

दिल्ली में लाल किले के पास कार में हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या 12 हो गई है और 24 लोग घायल हैं. कश्मीर से लेकर यूपी तक में छापेमारी जारी है. इसी बीच विस्फोट के संदिग्ध डॉ. उमर उन नबी की भाभी मुज़म्मिला का बयान सामने आया है.

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में न्यूज एजेंसी एएनआई से मंगलवार (11 नवंबर, 2025) को बात करते हुए डॉक्टर उमर की भाभी मुजम्मिला का चौंका देने वाला बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि हमने उमर से आखिरी बार पिछले शुक्रवार को बात की थी. वह मेरे बच्चों से बहुत जुड़ा हुआ था और उन्हें बहुत प्यार करता था. जब भी वह घर आता तो सिर्फ क्रिकेट खेलने में व्यस्त रहता था, उसे क्रिकेट बहुत पसंद था.

#WATCH | Pulwama, J&K: Muzamila, sister-in-law of Dr Umar Un Nabi - a suspect in the blast near Red Fort yesterday, says, "They (security forces) have picked up my husband, brother-in-law and mother-in-law. They asked us about the whereabouts of Umar. We said he is in Delhi. Then… pic.twitter.com/Ee7Vy4ZkQY — ANI (@ANI) November 11, 2025

उमर के बचाव में मुजम्मिला ने क्या कहा

उन्होंने आगे बताया कि मैं आदिल (एक डॉक्टर और हाल ही में विस्फोटकों की ज़ब्ती के मामले में आरोपी) को नहीं जानती. उमर का बचाव करते हुए मुजम्मिला ने कहा कि वो (उमर) उस तरह का इंसान नहीं था. मुजम्मिला ने बताया कि उन्होंने (सुरक्षा बलों ने) मेरे पति, देवर और सास को अपनी हिरासत में ले लिया है. उन्होंने हमसे उमर के बारे में पूछा तो हमने बताया कि वह दिल्ली में है, फिर वे तीनों को पूछताछ के लिए ले गए.

'उमर की सगाई हो चुकी है, अभी शादी नहीं हुई'

उमर का जिक्र करते हुए उसकी भाभी ने कहा कि उसे पढ़ाने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा है. हमने कड़ी मेहनत की ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके और हमारी देखभाल कर सके. मुझे इस सब पर यकीन ही नहीं हो रहा है. उन्होंने आगे बताया कि उमर की सगाई हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई. वह पिछले 2 महीनों से घर ही नहीं आया था और उसके यहां ज्यादा दोस्त नहीं थे. वह सिर्फ अपनी पढ़ाई करता था. मुझे बस इतना ही पता है.

