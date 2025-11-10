हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली ब्लास्ट का पुलवामा कनेक्शन आया सामने! जम्मू-कश्मीर के तारिक को बेची गई थी कार

दिल्ली ब्लास्ट का पुलवामा कनेक्शन आया सामने! जम्मू-कश्मीर के तारिक को बेची गई थी कार

Delhi Red Fort Car Blast: दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट की जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि जिस हुंडई i-20 कार में ब्लास्ट हुआ उसे कई बार बेचा गया था. इस मामले की हर एंगल की जांच की जा रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 11 Nov 2025 12:14 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास हुए कार ब्लास्ट का पुलवामा कनेक्शन सामने आया है. सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में सोमवार (10 नवंबर 2025) की शाम को जिस कार में ब्लास्ट हुआ वो पुलवामा के तारिक को बेची गई थी.

इस विस्फोट के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर एक हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ. इस लेकर मंगलवार (11 नवंबर 2025) को गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है.

कार के पुराने मालिक को पुलिस ने हिरासत में लिया

इससे पहले खबर आई थी कि जिस i-20 कार में धमाका हुआ उसके पुराने मालिक का नाम सलमान है. पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है. अब पुलिस RTO से गाड़ी के असली मालिक की पहचान में जुटी है. गाड़ी HR26 नंबर गुरुग्राम की है. जांच में सामने आया है कि देवेंद्र ने कार हरियाणा के अंबाला में किसी को बेची थी. बताया जा रहा है कि कार की खरीद-फरोख्त में फर्जी कागजातों की इस्तेमाल किया गया था.

हर एंगल की हो रही जांच: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल और एलएनजेपी अस्पताल का दौरा किया है. उन्होंने बताया कि विस्फोट की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनआईए टीम, एसपीजी टीम और एफएसएल टीम घटनास्थल पर पहुंच गई और तेजी से हर एंगल की जांच की जा रही है.

दिल्ली-एनसीआर में CISF अलर्ट

सीआईएसएफ ने लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद अपने सुरक्षा घेरे में आने वाले दिल्ली-एनसीआर के सभी प्रतिष्ठानों को हाई अलर्ट पर रखा है. सीआईएसएफ ने कहा, ‘‘लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक वाहन में हुए विस्फोट के मद्देनजर, दिल्ली मेट्रो, लाल किला, सरकारी इमारतों और आईजीआई एयरपोर्ट सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सीआईएसएफ की ओर से सुरक्षित प्रतिष्ठानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जवानों को तैयार रखा गया है."

Published at : 10 Nov 2025 11:37 PM (IST)
Tags :
Jammu Kashmir Red Fort Pulwama Breaking News Abp News DELHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली कार धमाके की ब्रिटेन-अमेरिका से लेकर दुनियाभर में चर्चा, जानें पाकिस्तान की मीडिया ने क्या लिखा?
दिल्ली कार धमाके की ब्रिटेन-अमेरिका से लेकर दुनियाभर में चर्चा, जानें पाकिस्तान की मीडिया ने क्या लिखा?
बिहार
जीतन राम मांझी से लेकर सम्राट चौधरी और खेसारी लाल यादव तक… दिल्ली धमाके पर किसने क्या कहा?
जीतन राम मांझी से लेकर सम्राट चौधरी और खेसारी लाल यादव तक… दिल्ली धमाके पर किसने क्या कहा?
बॉलीवुड
Box Office: 710 करोड़ कमाने वाली फिल्म को 'हक' ने इंडिया में पछाड़ा! थामा-दीवानियत ने बटोरे इतने नोट
710 करोड़ कमाने वाली फिल्म को 'हक' ने इंडिया में पछाड़ा! थामा-दीवानियत ने बटोरे इतने नोट
इंडिया
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं, गाड़ियों के उड़े परखच्चे... लालकिले के पास धमाके के बाद सामने आए वीडियो
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं, गाड़ियों के उड़े परखच्चे... लालकिले के पास धमाके के बाद सामने आए वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: धमाके वाली जगह पहुंचे गृहमंत्री Amit Shah
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं..लाल किले ब्लास्ट का भयावह मंजर!
Delhi Red Fort Blast: लाल किला ब्लास्ट के बाद अब कैसा है वहां का मंजर?
Delhi Red Fort Blast: लाल किले के पास धमाके में बढ़ा मौत का आंकड़ा
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली के लाल किले के पास धमाका, 3 गाड़ियों में लगी आग
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली कार धमाके की ब्रिटेन-अमेरिका से लेकर दुनियाभर में चर्चा, जानें पाकिस्तान की मीडिया ने क्या लिखा?
दिल्ली कार धमाके की ब्रिटेन-अमेरिका से लेकर दुनियाभर में चर्चा, जानें पाकिस्तान की मीडिया ने क्या लिखा?
बिहार
जीतन राम मांझी से लेकर सम्राट चौधरी और खेसारी लाल यादव तक… दिल्ली धमाके पर किसने क्या कहा?
जीतन राम मांझी से लेकर सम्राट चौधरी और खेसारी लाल यादव तक… दिल्ली धमाके पर किसने क्या कहा?
बॉलीवुड
Box Office: 710 करोड़ कमाने वाली फिल्म को 'हक' ने इंडिया में पछाड़ा! थामा-दीवानियत ने बटोरे इतने नोट
710 करोड़ कमाने वाली फिल्म को 'हक' ने इंडिया में पछाड़ा! थामा-दीवानियत ने बटोरे इतने नोट
इंडिया
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं, गाड़ियों के उड़े परखच्चे... लालकिले के पास धमाके के बाद सामने आए वीडियो
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं, गाड़ियों के उड़े परखच्चे... लालकिले के पास धमाके के बाद सामने आए वीडियो
क्रिकेट
Delhi Bomb Blast: दिल्ली ब्लास्ट के बाद क्रिकेट मैच पर मंडराया खतरा? लाल किले के पास स्टेडियम की बढ़ी सुरक्षा
दिल्ली ब्लास्ट के बाद क्रिकेट मैच पर मंडराया खतरा? लाल किले के पास स्टेडियम की बढ़ी सुरक्षा
इंडिया
दिल्ली में लालकिले के बाहर हुए ब्लास्ट में 11 की मौत, राहुल गांधी बोले- हम पीड़ित परिवारों के साथ...
दिल्ली में लालकिले के बाहर हुए ब्लास्ट में 11 की मौत, राहुल गांधी बोले- हम पीड़ित परिवारों के साथ...
जनरल नॉलेज
किसी ब्लास्ट के बाद कैसे काम करती हैं सुरक्षा एजेंसियां, शुरू से लेकर आखिरी तक क्या होता है सुरक्षा प्रोटोकाल?
किसी ब्लास्ट के बाद कैसे काम करती हैं सुरक्षा एजेंसियां, शुरू से लेकर आखिरी तक क्या होता है सुरक्षा प्रोटोकाल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
Embed widget