दिल्ली ब्लास्ट का पुलवामा कनेक्शन आया सामने! जम्मू-कश्मीर के तारिक को बेची गई थी कार

दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास हुए कार ब्लास्ट का पुलवामा कनेक्शन सामने आया है. सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में सोमवार (10 नवंबर 2025) की शाम को जिस कार में ब्लास्ट हुआ वो पुलवामा के तारिक को बेची गई थी.

इस विस्फोट के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर एक हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ. इस लेकर मंगलवार (11 नवंबर 2025) को गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है.

कार के पुराने मालिक को पुलिस ने हिरासत में लिया

इससे पहले खबर आई थी कि जिस i-20 कार में धमाका हुआ उसके पुराने मालिक का नाम सलमान है. पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है. अब पुलिस RTO से गाड़ी के असली मालिक की पहचान में जुटी है. गाड़ी HR26 नंबर गुरुग्राम की है. जांच में सामने आया है कि देवेंद्र ने कार हरियाणा के अंबाला में किसी को बेची थी. बताया जा रहा है कि कार की खरीद-फरोख्त में फर्जी कागजातों की इस्तेमाल किया गया था.

हर एंगल की हो रही जांच: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल और एलएनजेपी अस्पताल का दौरा किया है. उन्होंने बताया कि विस्फोट की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनआईए टीम, एसपीजी टीम और एफएसएल टीम घटनास्थल पर पहुंच गई और तेजी से हर एंगल की जांच की जा रही है.

दिल्ली-एनसीआर में CISF अलर्ट

सीआईएसएफ ने लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद अपने सुरक्षा घेरे में आने वाले दिल्ली-एनसीआर के सभी प्रतिष्ठानों को हाई अलर्ट पर रखा है. सीआईएसएफ ने कहा, ‘‘लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक वाहन में हुए विस्फोट के मद्देनजर, दिल्ली मेट्रो, लाल किला, सरकारी इमारतों और आईजीआई एयरपोर्ट सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सीआईएसएफ की ओर से सुरक्षित प्रतिष्ठानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जवानों को तैयार रखा गया है."