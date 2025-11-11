दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए घातक कार धमाके की जांच में एक और अहम सुराग मिला है. जांच एजेंसियों को अब उस सफेद हुंडई i20 का नया CCTV फुटेज मिला है, जिसमें डॉक्टर उमर की कार 29 अक्टूबर को एक पेट्रोल पंप पर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाते हुए दिखाई दे रही है.

दिनभर दिल्ली में घूमी थी धमाके में इस्तेमाल की गई कार

जांच में सामने आया कि कार 10 नवंबर की सुबह 8:04 बजे बदरपुर टोल से दिल्ली में दाखिल हुई और जल्द ही ओखला के एक पेट्रोल पंप पर फ्यूल भरवाया. दोपहर 3:19 बजे कार लाल किले की पार्किंग में गई और करीब दो घंटे बाद बाहर निकली. शाम 6:45 बजे कार ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास यू-टर्न लिया और कुछ ही मिनट बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास काम में धमाका हो गया.

कार की खरीद-फरोख्त में बड़ा खुलासा

जांच के बाद पता चला कि धमाका जिस कार में हुआ, वह हरियाणा के फरीदाबाद सेक्टर 32 की रॉयल कार जोन नाम की दुकान से बेची गई थी. एबीपी न्यूज ने फरीदाबाद जाकर दुकान के मालिक के पुराने साथी वकील अहमद से बात की. वकील अहमद ने बताया कि कार उनके पुराने पार्टनर अमित पटेल ने बेची थी. अमित फरीदाबाद का नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश का रहने वाला है और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ फरीदाबाद में रह रहा है.

अहमद के मुताबिक, वे दोनों 2022 में अलग हो गए थे और कारों का यह बिजनेस 2015-16 में शुरू किया था. अमित अब 3-4 लोगों के साथ काम करता है. धमाके की जानकारी मिलने के बाद अहमद ने उसे फोन किया, लेकिन अमित का फोन बंद मिला.

JEM मॉड्यूल और डॉक्टरों की गिरफ्तारी से कनेक्शन

धमाका जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में पकड़े गए जैश-ए-मोहम्मद (JeM) मॉड्यूल से जुड़ता दिख रहा है. गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों के पास से लगभग 2999 किलो विस्फोटक, हथियार और AK-47 बरामद किए गए हैं.