दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार (10 नवंबर 2025) को कार में जोरदार धमाका हुआ है, जिसके पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई. इस धमाके में 8 लोगों की मौत और कई अन्य घायल हुए हैं. घायलों को LNGP अस्पताल में भर्ती कराया गया है. धमाका इतना जोरदार था, जिससे आसपास मौजूद कई वाहनों में आग लग गई और कई की खिड़कियों के शीशे टूट गए. इस धमाके के बाद पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है.

लाल किला के पास विस्फोट से जुड़ी बड़ी बातें

1. दिल्ली फायर ब्रिगेट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “विस्फोट लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-एक के पास खड़ी एक कार में हुआ. आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची है. शाम 7:29 बजे तक आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया." विस्फोट का वीडियो सामने आया है, जिसमें जलती हुई कारों से आग की लपटें और धुआं उठता दिखाई दे रहा है.

2. LNGP अस्पताल की ओर से बताया गया, "15 लोगों को लोक नायक अस्पताल लाया गया है, जिसमें से 8 लोगों की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई. तीन लोगों की हालत गंभीर बताया जा रहा है. एक की हालत स्थिर है."

3. एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, “मैं गुरुद्वारे में था, जब मैंने एक तेज आवाज सुनी. आवाज इतनी तेज थी कि हम समझ ही नहीं पाए कि यह किस चीज की थी. विस्फोट के कारण आसपास खड़े कई वाहनों के परखच्चे उड़ गए."

4. लाल किले को जोड़ने वाली सभी सड़कों को बंद किया गया और मेट्रो स्टेशन भी बंद किया गया. वहीं केंद्रीय जांच एजेंसियां एनआईए और एनएसजी की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है.

5. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और आईबी चीफ से बातकर घटना को लेकर जानकारी ली.

6. लाल किले के पास धमाके के बाद पूरे दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत की राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बताया, कार में धमाका हुआ था. हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं. 6:52 बजे धमाके की कॉल मिली."

7. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फोन कर इस धमाके के बारे में जानकारी ली. लाल किले को जोड़ने वाली सभी सड़कों को बंद किया गया और मेट्रो स्टेशन भी बंद किया गया.

8. लाल किला क्षेत्र दिल्ली के सबसे ज्यादा व्यस्त और घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है. शाम के समय इस इलाके में अच्छी खासी भीड़ होती है. शाम के समय स्थानीय बाजार गुलजार होते हैं. बड़ी संख्या में लोग यहां घूमने भी पहुंचते हैं.