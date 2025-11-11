Delhi Blast: दिल्ली धमाके के फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े तार! कार की चाबी से हुआ हैरान करने वाला खुलासा
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली पुलिस के साथ एफएसएल की टीम आज सुबह उस जगह पर पहुंची, जहां कल शाम (10 नवंबर) लगभग 7 बजे लाल किले के पास एक हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ था.
दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार (10 नवंबर, 2025) को हुए कार विस्फोट ने देश को हिलाकर रख दिया है. इस घटना से राजधानी में दहशत फैल गई है. इस घटना में फरीदाबाद मॉड्यूल सामने आया है. ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई i-20 कार पुलवामा के तारिक को बेची गई थी.
i-20 कार की चाबी पर फरीदाबाद की कंपनी का नाम लिखा है. यह कार जोन फरीदाबाद के सेक्टर 37 में स्थित है और दिल्ली से बेहद करीब है. ये कंपनी लोगों को यूज्ड कार बेचने का काम करती है. सूत्रों का कहना है कि फरीदाबाद और लाल किला कार विस्फोट दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं.
जम्मू कश्मीर से 2 नाम आए सामने
कार ब्लास्ट को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है. दिल्ली पुलिस की जांच में जम्मू कश्मीर से 2 नाम सामने आए हैं. जिनमें पहला नाम तारिक का है जिसे कार बेची गई थी. इस घटना में दूसरा नाम उमर मोहम्मद का सामने आया है, जिसकी तलाश तेज कर दी गई है. पुलिस की जांच में सामने आया है कि कार तारिक नाम के शख्स को बेची गई थी.
#WATCH | Delhi: Latest visuals this morning from the spot where a blast occurred in a Hyundai i20 car near the Red Fort at around 7 pm yesterday. Eight people died in the blast.— ANI (@ANI) November 11, 2025
A team of FSL and security personnel are present here. pic.twitter.com/qv3eMlAGB9
UAPA के तहत कई धाराओं में केस
दिल्ली पुलिस ने UAPA के तहत कई धाराओं में केस दर्ज किए हैं. दिल्ली कार विस्फोट में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 भी लगाई गई है. ये अधिनियम घटना में विस्फोटकों के अवैध कब्जे और इस्तेमाल से संबंधित है. अधिकारियों ने विस्फोट में हुई मौतों और चोटों को लेकर हत्या और हत्या के प्रयास के तहत भी केस दर्ज किया है.
घटनास्थल पर पहुंची एफएसएल की टीम
दिल्ली पुलिस के साथ एफएसएल की टीम आज सुबह उस जगह पहुंची, जहां कल शाम लगभग 7 बजे लाल किले के पास एक हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ था. इस विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं. एफएसएल की टीम के साथ सुरक्षाकर्मियों की एक टीम भी यहां पर मौजूद है.
