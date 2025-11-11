दिल्ली में सोमवार (10 नवंबर 2025) की शाम लाल किले के पास खड़ी एक कार में विस्फोट हुआ. इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 लोग बुरी तरह से घायल हो गए. इस दौरान 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई और लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 और 4 को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है. घटनास्थल पर FSL की टीम सबूत जुटाने में लगी हुई है.

इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घटना पर दुख जताया. उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, ''दिल्ली में हुए दुखद कार विस्फोट से अत्यंत दुखी हूं. मृतकों के परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.'' PTI के मुताबिक दिल्ली हादसे पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके पर दुख व्यक्त किया. शर्मा ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, ''नई दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ. पीड़ितों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.''

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर लिखा,''नई दिल्ली में हुए धमाके की दुखद घटना के बारे में सुनकर गहरा सदमा लगा है. मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं, जिन्होंने इस घटना में अपने प्रियजन को खोया है और मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं.’’ इस बीच कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा ने कहा कि प्रदेश की राजधानी कोलकाता में हाई अलर्ट जारी किया गया और पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी और सभी पुलिस थानों को सतर्क रहने को कहा गया.

Deeply saddened by the tragic car blast in Delhi. Heartfelt condolences to the families of the deceased. Pray for speedy recovery of the injured. — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) November 10, 2025

एक्शन में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने दिल्ली में हुए धमाके की घटना पर दुख व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जतायी. स्टालिन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ‘‘दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके से स्तब्ध हूं, जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान चली गई. मुझे गहरा दुःख हुआ है. घटनास्थल के दृश्य वास्तव में हृदय विदारक हैं. शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना, मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ भी हैं जो घायल हुए हैं. उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं.’’ दिल्ली में हुए धमाके के बाद तमिलनाडु पुलिस ने सोमवार रात को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी. पुलिस सूत्रों के अनुसार, राज्य भर में गश्त बढ़ा दी गई है, वाहनों की जांच तेज कर दी गई है और तलाशी अभियान बढ़ाए गए हैं. लोगों के बड़ी संख्या में जमा होने वाले स्थानों और हवाई अड्डे और महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों सहित प्रमुख प्रतिष्ठानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है और सभी सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया गया है.

