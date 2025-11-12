जैश मॉड्यूल मामले में सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन , कुलगाम से हिरासत में लिया गया एक और डॉक्टर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







दिल्ली ब्लास्ट मामले में जैश मॉड्यूल से जुड़े आतंकी डॉक्टरों को लेकर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है. कश्मीर से एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है. सूत्रों के अनुसार आतंकी डॉक्टर की पहचान कुलगाम जिले के निवासी डॉ. तजामुल के रूप में हुई है. वो श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल में नौकरी कर रहा था.

पुलिस ने डॉक्टर तजामुल को करण सिंह नगर से गिरफ्तार किया है. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब डॉक्टर से गहन पूछताछ करेंगी. बता दें कि इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंगलवार (11 नवंबर) को पुलवामा से एक डॉक्टर को हिरासत में लिया था, जिसकी पहचान सज्जाद अहमद मल्ला के रूप में हुई. सज्जाद मल्ला दिल्ली ब्लास्ट के मुख्य आरोपी आतंकी डॉक्टर उमर का दोस्त बताया जा रहा है.

कुलगाम पुलिस ने आज बुधवार (12 नवंबर) को बताया कि प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के तहत पुलिस ने जिले भर में 200 से अधिक जेईआई के ठिकानों पर छापेमारी की.

आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई तेज, 1500 लोग हिरासत में

दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार को हुए ब्लास्ट के बाद से पुलिस ने आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है. अब तक 1500 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है. जम्मू-कश्मीर पुलिस का कहना है कि टीमों ने सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले तत्वों को लेकर घाटी के कई जिलों में औचक निरीक्षण किया है.

जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि पीओके में रह रहे जम्मू-कश्मीर के निवासियों और यूएपीए के आरोपों का सामना कर रहे आरोपियों से जुड़ी संपत्तियों की तलाशी ली गई है. लाल किला विस्फोट की कड़ियां श्रीनगर में पोस्टरों के मिलने से जुड़ रही हैं. ये पोस्टर जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी में नौगाम पुलिस चौकी के तहत आने वाले क्षेत्र से बरामद किए गए थे.

सबसे पहले सहारनपुर से हुई थी आतंकी डॉ. अदील की गिरफ्तारी

इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने शोपियां से मौलवी इरफान अहमद और गांदरबल के वाकुरा से जमीर अहमद नाम के शख्स को गिरफ्तार किया. सूत्रों ने बताया कि 5 नवंबर को यूपी के सहारनपुर से आतंकी डॉ. अदील को पकड़ा गया, उसके बाद 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग स्थित एक हॉस्पिटल से एके-56 राइफल और गोला-बारूद जब्त किए गए. इसी कड़ी में 8 नवंबर को फरीदाबाद के अल-फलाह मेडिकल कॉलेज से हथियार और बारूद जब्त हुए.

