दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार (10 नवंबर, 2025) की शाम हुए जोरदार धमाके के बाद कांग्रेस की ओर से पहला रिएक्शन सामने आया है. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस संबंध में पोस्ट कर दुख जताया है.

कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा, ‘लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार विस्फोट की खबर अत्यंत दुखद है. शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, इस हादसे में कई लोगों की जान गई है. इस दुख की घड़ी में हम शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़े हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं.’

इसके साथ ही उन्होंने सरकार से यह आग्रह भी किया है कि वह इस घटना की पूरी और त्वरित जांच सुनिश्चित करें, ताकि इसके पीछे की सच्चाई सभी के सामने आ सके.

विस्फोट में अब तक 8 की मौत और 14 लोगों के घायल होने की पुष्टि

लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास कार में भयानक विस्फोट के कारण अब तक 8 लोगों की मौत और 14 लोगों के घायल होने की पुष्टि हो चुकी है. धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरातफरी जैसा माहौल हो गया. दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियों ने इस भीषण विस्फोट के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है.

(इस खबर को अपडेट किया जा रहा है.)