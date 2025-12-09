हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExclusive: 'तुर्की में हथियारों की ट्रेनिंग, 20 लाख रुपये के विस्फोटक खरीदे...', दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार शाहीन ने किए सनसनीखेज खुलासे

Exclusive: 'तुर्की में हथियारों की ट्रेनिंग, 20 लाख रुपये के विस्फोटक खरीदे...', दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार शाहीन ने किए सनसनीखेज खुलासे

शाहीन सईद ने बताया कि 2022 में तीनों डॉक्टर कुछ दिनों के लिए कॉलेज से गायब हो गए. बाद में पता चला कि वे तुर्की गए थे, जहां उन्होंने हथियारों की ट्रेनिंग ली और फिर अफगानिस्तान जाने की कोशिश की.

By : सूरज ओझा | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 09 Dec 2025 04:39 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली बम धमाका मामले में गिरफ्तार अल-फलाह मेडिकल कॉलेज, फरीदाबाद से जुड़ी डॉक्टर शाहीन सईद ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किये हैं. एजेंसी सूत्रों के अनुसार, शाहीन के बयान ने आतंकी साजिश, हथियार ट्रेनिंग, फॉरेन ट्रिप और विस्फोटक सामग्री जुटाने से जुड़े कई दावे किए है. अब इन सभी दावों की गहन जांच की जा रही है.

शाहीन सईद ने बताया कि साल 2006 में उसने कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर के रूप में जॉइन किया, जहां वह 2013 तक कार्यरत रही. इसी दौरान उसकी पहली शादी डॉ. जाफर से हुई. साल 2013 में उसने गाजियाबाद के शारिक खान से दूसरी शादी की और 2014–2018 के बीच पति के साथ सऊदी अरब की मजमाह यूनिवर्सिटी में कार्यरत रही. इस दौरान उसने 2015 में दुबई और 2018 में थाईलैंड की यात्रा भी की. वैवाहिक विवादों के चलते उसने 2017 में तलाक के लिए आवेदन दिया और साल 2023 में उसको कानूनी तौर पर तलाक मिल गया. बच्चों की कस्टडी उसके पति को मिली. साल 2021 में शाहीन सईद ने अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जॉइन किया, जहां उसकी शुरुआती तनख्वाह लगभग 1 लाख रुपये महीना थी.

कॉलेज में जॉइनिंग के एक महीने बाद तीन डॉक्टर, डॉ. मुजम्मिल, डॉ. उमर और डॉ. मुजफ्फर कॉलेज में आए. समय के साथ शाहीन और डॉ. मुजम्मिल के बीच नजदीकियां बढ़ीं और सितंबर 2023 में उसने एक मौलवी की मौजूदगी में मदरसे में निकाह कर लिया. शाहीन का दावा है कि डॉ. मुजफ्फर और कभी-कभी डॉ. मुज़म्मिल भी अफगानिस्तान में बसने की बातें करता था क्योंकि वहां शरीयत कानून लागू है.

शाहीन सईद ने आगे बताया कि साल 2022 में तीनों डॉक्टर कुछ दिनों के लिए कॉलेज से गायब हो गए. बाद में पता चला कि वे तुर्की गए थे, जहां उन्होंने हथियारों की ट्रेनिंग ली और फिर अफगानिस्तान जाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे. शाहीन के बयान के अनुसार, कश्मीर का रहने वाला एक युवक दानीश, जिसका कोडनेम छोटू था, अक्सर अल-फलाह कॉलेज आता था और डॉक्टर उमर के कमरे में रुकता था. वहीं, मोहसिन नामक कश्मीरी युवक अपनी i20 कार उमर को देता था इसी कार का इस्तेमाल ब्लास्ट में हुआ.

अक्टूबर 2025 में एक सिग्नल ऐप ग्रुप बनाया गया, जिसमें मुजम्मिल, उमर, आदिल, मुफ्ती  और मुजफ्फर सदस्य थे. बातचीत के दौरान वे लोग AK-47 को Alikak कहते थे. 2023 और 2024 में शाहीन दो बार कश्मीर गई और दोनों बार वो डॉ. मुजफ्फर के घर ही रुकी. उसने बताया कि उसने वेरिनाग और पहलगाम विजिट किया और डॉ. मुजम्मिल के माध्यम से मुफ्ती इरफान से भी मुलाकात की. एक रात उसने 20–25 साल के तीन लंबी दाढ़ी वाले युवकों को मुफ्ती के घर बैठक करते देखा. उसी रात मुजम्मिल और मुफ्ती देर रात तक बाहर रहे.

पूछताछ में शाहीन सईद ने कबूला कि उसने मुजम्मिल को लगभग 20 लाख रुपये नकद पांच किश्तों में दिए. शाहीन के अनुसार, इन पैसों का इस्तेमाल फर्टिलाइजर खरीदने और विस्फोटक सामग्री तैयार करने में हुआ. हालांकि मुजम्मिल ने उन्हें बताया था कि वह यह पैसा कैदियों की मदद, कश्मीरियों के बेटरमेंट और मदरसा निर्माण में खर्च करेगा. बाद में उसने सिरोही में ग्राम प्रधान जुम्मा खान के माध्यम से एक कमरा 10,000 रुपये महीने पर किराए पर लिया, जहां उन्होंने फर्टिलाइजर स्टोर किया.

उमर और मुजम्मिल के साथ मिलकर उन्होंने कैन बैग, ड्रम खरीदे और सामग्री तीन अलग-अलग स्थानों पर डंप की. शाहीन ने बताया कि मार्च 2025 में उसने उमर की कार में कई फर्टिलाइजर बैग्स और प्लास्टिक ड्रम देखे थे. डॉक्टर्स और कश्मीरी युवकों को ये कोडनेम दिए गए थे-

मुजम्मिल: अर्शिद,
उमर: गनी
मुजफ्फर: पीर
आदिल: जावेद
मुफ्ती: ओवैसी

30 अक्टूबर 2025 को मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद शाहीन सईद को शक हुआ कि उसने उसकी कार में कुछ छुपाया है. कार की तलाशी लेने पर उसे 1 क्रिंकोव राइफल, 1 पिस्तौल, कई कारतूस, CCTV कैमरे और बैग मिले. घबराकर शाहीन ने इन हथियारों को कचरा डंपिंग जोन के पास छिपा दिया.

8 नवंबर 2025 को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शाहीन सईद को अल-फलाह कैंपस से गिरफ्तार कर लिया और सभी हथियार बरामद कर लिए. शाहीन ने यह भी बताया कि उमर और मुजफ्फर उसकी कार का अक्सर इस्तेमाल करते थे. 15 अगस्त 2024 को उमर ने उससे कहा था, 'तुम लोग क्यों देश भक्ति की बातें करते रहते हो? ये सब बकवास है. तुम गलत रास्ते पर हो.' इसके बाद शाहीन ने उसको अपनी कार देना बंद कर दिया.
एजेंसियां शाहीन सईद के सभी दावों की अलग-अलग पुष्टि कर रही हैं और पूरा मॉड्यूल अब जांच के दायरे में है.

 

यह भी पढ़ें:-
'उन्होंने पूरा जीवन देश की...', सोनिया गांधी को कोर्ट से नोटिस पर प्रियंका का रिएक्शन, कंगना बोलीं - 'ये बाबू लोग'

Published at : 09 Dec 2025 04:39 PM (IST)
Tags :
Delhi Blast Red Fort Blast Al-Falah University Al Falah University
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'56 इंच की छाती का क्या फायदा हुआ? चीन घुस आया...', राज्यसभा में PM मोदी पर फायर हुए खरगे, सुनते ही खड़े हो गए नड्डा
'56 इंच की छाती का क्या फायदा हुआ? चीन घुस आया...', राज्यसभा में PM मोदी पर फायर हुए खरगे, सुनते ही खड़े हो गए नड्डा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा के बीच मायावती ने कर दी 3 बड़ी मांगें, क्या मानेगा चुनाव आयोग?
लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा के बीच मायावती ने कर दी 3 बड़ी मांगें, क्या मानेगा चुनाव आयोग?
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
क्रिकेट
भारत या दक्षिण अफ्रीका, कौन जीतेगा पहला टी20? मैच से पहले जानें आंकड़ों में किसका पलड़ा भारी
भारत या दक्षिण अफ्रीका, कौन जीतेगा पहला टी20? मैच से पहले जानें आंकड़ों में किसका पलड़ा भारी
Advertisement

वीडियोज

Indian Rice Industry को सबसे बड़ा झटका? Trump का नया Trade Move
Parliament Winter Session : Vande Matram पर Mallikarjuna Kharge की ललकार सुन दंग रह गया विपक्ष
Parliament Session: वंदे मातरम् पर Amit Shah ने युवाओं से कर दिया यज्ञ में आहुति डालने का आवाहन
Parliament Session: 'नेहरू ने वंदे मातरम के टुकड़े..', राज्यसभा में विपक्ष पर बरसे Amit Shah |
Parliament Session: 'हमारे मित्र को मिला..', इलेक्टोरल बॉन्ड पर Akhilesh Yadav ने Congress को घेरा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'56 इंच की छाती का क्या फायदा हुआ? चीन घुस आया...', राज्यसभा में PM मोदी पर फायर हुए खरगे, सुनते ही खड़े हो गए नड्डा
'56 इंच की छाती का क्या फायदा हुआ? चीन घुस आया...', राज्यसभा में PM मोदी पर फायर हुए खरगे, सुनते ही खड़े हो गए नड्डा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा के बीच मायावती ने कर दी 3 बड़ी मांगें, क्या मानेगा चुनाव आयोग?
लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा के बीच मायावती ने कर दी 3 बड़ी मांगें, क्या मानेगा चुनाव आयोग?
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
क्रिकेट
भारत या दक्षिण अफ्रीका, कौन जीतेगा पहला टी20? मैच से पहले जानें आंकड़ों में किसका पलड़ा भारी
भारत या दक्षिण अफ्रीका, कौन जीतेगा पहला टी20? मैच से पहले जानें आंकड़ों में किसका पलड़ा भारी
बिहार
RTI से वेतन और पेंशन वाले 'खुलासे' पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'प्रावधान भी यही है कि…'
RTI से वेतन और पेंशन वाले 'खुलासे' पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'प्रावधान भी यही है कि…'
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: ओटीटी पर कहां रिलीज होगी धुरंधर, धुरंधर की ओटीटी रिलीज डेट और धुरंधर की ओटीटी डील
ओटीटी पर कहां रिलीज होगी धुरंधर, धुरंधर की ओटीटी रिलीज डेट और धुरंधर की ओटीटी डील
शिक्षा
महिला अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी! बीपीएससी दे रहा 50,000 रुपये, जानें क्या करना होगा?
महिला अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी! बीपीएससी दे रहा 50,000 रुपये, जानें क्या करना होगा?
हेल्थ
Aloo Paratha Calories: सर्दी के सीजन में जमकर खाते हैं आलू के पराठे, जानें एक पराठे से कितनी बढ़ जाती है कैलोरी
सर्दी के सीजन में जमकर खाते हैं आलू के पराठे, जानें एक पराठे से कितनी बढ़ जाती है कैलोरी
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Embed widget