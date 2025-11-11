एक्सप्लोरर
दिल्ली धमाके पर बड़ा अपडेट, एक्शन में गृह मंत्रालय, NIA को सौंपी मामले की जांच
दिल्ली में लाल किले के पास हुई विस्फोट के मामले में गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है. केंद्र ने इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंप दी है.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
