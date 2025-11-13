दिल्ली ब्लास्ट कराने वालों का होगा हिसाब! अमित शाह ने खुफिया अधिकारियों संग की मीटिंग

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लाल किला के पास हुए कार विस्फोट के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार सुबह एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई. यह बैठक उनके निजी आवास पर हुई, जिसमें खुफिया एजेंसियों और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे. बैठक में आतंकी हमले की जांच की प्रगति और देशभर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई.

बैठक में NIA डीजी, डायरेक्टर IB, गृह सचिव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर मौजूद रहे. इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी और अन्य प्रमुख शहरों में सुरक्षा के मौजूदा हालात का ब्योरा पेश किया गया. शाह ने अधिकारियों को कड़े सुरक्षा उपाय अपनाने और संवेदनशील स्थानों पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए.

शाह का गुजरात दौरा रद्द

गृह मंत्री अमित शाह का गुरुवार का निर्धारित गुजरात दौरा रद्द कर दिया गया है. भाजपा पदाधिकारियों ने बताया कि शाह को अहमदाबाद फूड फेस्टिवल और अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन करना था, लेकिन अब वे इसमें शामिल नहीं होंगे. माना जा रहा है कि दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद सुरक्षा हालात की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने दिल्ली में ही मौजूद रहने का फैसला लिया है.

वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ सकते हैं गृह मंत्री

भाजपा नेता और गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के प्रवक्ता बिमल जोशी ने बताया कि शाह को मेहसाणा की दूधसागर डेयरी में उद्घाटन कार्यक्रमों में भी आमंत्रित किया गया था. जोशी ने कहा, 'गृह मंत्री का अहमदाबाद और मेहसाणा दौरा रद्द कर दिया गया है, लेकिन संभावना है कि वे इन कार्यक्रमों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हों.'

लाल किला धमाके के बाद बढ़ी सुरक्षा

सोमवार शाम लाल किला के पास एक कार में हुए विस्फोट में कम से कम 12 लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे. घटना के तुरंत बाद अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा किया और सुरक्षा एजेंसियों को जांच तेज करने के निर्देश दिए. मंगलवार को भी शाह ने दो बार सुरक्षा समीक्षा बैठकें की थीं.