हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली ब्लास्ट कराने वालों का होगा हिसाब! अमित शाह ने खुफिया अधिकारियों संग की मीटिंग

दिल्ली ब्लास्ट कराने वालों का होगा हिसाब! अमित शाह ने खुफिया अधिकारियों संग की मीटिंग

Delhi Red Fort Blast: गृह मंत्री अमित शाह का गुरुवार का निर्धारित गुजरात दौरा रद्द कर दिया गया है. शाह को अहमदाबाद फूड फेस्टिवल और अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन करना था.

By : पवन कुमार गौड | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 13 Nov 2025 01:16 PM (IST)
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लाल किला के पास हुए कार विस्फोट के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार सुबह एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई. यह बैठक उनके निजी आवास पर हुई, जिसमें खुफिया एजेंसियों और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे. बैठक में आतंकी हमले की जांच की प्रगति और देशभर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई.

बैठक में NIA डीजी, डायरेक्टर IB, गृह सचिव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर मौजूद रहे. इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी और अन्य प्रमुख शहरों में सुरक्षा के मौजूदा हालात का ब्योरा पेश किया गया. शाह ने अधिकारियों को कड़े सुरक्षा उपाय अपनाने और संवेदनशील स्थानों पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए.

शाह का गुजरात दौरा रद्द
गृह मंत्री अमित शाह का गुरुवार का निर्धारित गुजरात दौरा रद्द कर दिया गया है. भाजपा पदाधिकारियों ने बताया कि शाह को अहमदाबाद फूड फेस्टिवल और अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन करना था, लेकिन अब वे इसमें शामिल नहीं होंगे. माना जा रहा है कि दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद सुरक्षा हालात की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने दिल्ली में ही मौजूद रहने का फैसला लिया है.

वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ सकते हैं गृह मंत्री
भाजपा नेता और गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के प्रवक्ता बिमल जोशी ने बताया कि शाह को मेहसाणा की दूधसागर डेयरी में उद्घाटन कार्यक्रमों में भी आमंत्रित किया गया था. जोशी ने कहा, 'गृह मंत्री का अहमदाबाद और मेहसाणा दौरा रद्द कर दिया गया है, लेकिन संभावना है कि वे इन कार्यक्रमों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हों.'

लाल किला धमाके के बाद बढ़ी सुरक्षा
सोमवार शाम लाल किला के पास एक कार में हुए विस्फोट में कम से कम 12 लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे. घटना के तुरंत बाद अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा किया और सुरक्षा एजेंसियों को जांच तेज करने के निर्देश दिए. मंगलवार को भी शाह ने दो बार सुरक्षा समीक्षा बैठकें की थीं.

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.  
Published at : 13 Nov 2025 01:12 PM (IST)
Delhi Blast MHA AMIT SHAH Red Fort Blast
इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी यूपी की महिलाएं, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला
अब नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी यूपी की महिलाएं, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला
इंडिया
'शरीर पर नहीं मिले निशान तो दुष्कर्म नहीं, सहमति से संबंध...', 1979 रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को CJI ने क्यों बताया शर्मिंदगी?
'शरीर पर नहीं मिले निशान तो दुष्कर्म नहीं, सहमति से संबंध...', 1979 रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को CJI ने क्यों बताया शर्मिंदगी?
दिल्ली NCR
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
Delhi Red Fort Blast: धमाके से कुछ घंटे पहले कनॉट प्लेस में i-20 कार में दिखा था उमर | Breaking
Tata Motors Demerger के बाद धमाकेदार Entry | Tata Motors CV Listing ₹335 पर | 28% Premium पर धूम
LIC की धमाकेदार योजना! 10वीं पास महिलाएं भी बनें agent और कमाएं ₹7000 महीना | Paisa Live
444 दिन की Special FD! सरकारी बैंकों से पाएं ज़बरदस्त Interest| SBI, BoB, Indian Bank FD Rates 2025|
Delhi Big Breaking: Radisson Hotel के पास धमाके की आवाज सुन दहशत में लोग, फायर ब्रिगेड को लगाई कॉल
