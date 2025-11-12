दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर को हुए धमाके के मामले में पुलिस को एक बड़ा सुराग हाथ लगा है. पुलिस ने उस लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार (नंबर DL10CK0458) को फरीदाबाद से बरामद किया है, जिस पर पहले से अलर्ट जारी था. गाड़ी को खंदावली गांव के पास खड़ा पाया गया, जिसके बाद फरीदाबाद पुलिस ने उसे राउंड अप कर लिया. माना जा रहा है कि यह वही वाहन है जो धमाके में शामिल संदिग्धों से जुड़ा हुआ था.

दिल्ली पुलिस का अलर्ट और फरीदाबाद में बरामदगी

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को ही इस लाल इकोस्पोर्ट कार को लेकर अलर्ट जारी किया था. पुलिस को शक था कि यह गाड़ी धमाके के दिन संदिग्धों के साथ मौजूद थी. इसके बाद पुलिस की पांच टीमें दिल्ली और आसपास के इलाकों में इसकी तलाश में जुटी थीं. फरीदाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खंदावली गांव के पास खड़ी गाड़ी को राउंड अप किया. अब वाहन को जब्त कर फॉरेंसिक जांच की तैयारी चल रही है.

दो मालिकों के नाम पर रजिस्टर्ड थी कार

जांच में सामने आया है कि यह फोर्ड इकोस्पोर्ट पहले पंकज गुप्ता के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जबकि वर्तमान में यह उमर नबी के नाम पर दर्ज है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गाड़ी पंकज से उमर तक कैसे पहुंची और क्या बीच में किसी अन्य व्यक्ति या नेटवर्क ने इसका इस्तेमाल किया था.