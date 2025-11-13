हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली ब्लास्ट से पहले उमर ने कहां गुजारी रात, कहां लगाए चक्कर, कार में सोया, 50 CCTV फुटेज ने डिकोड कर दिया पूरा रूट

दिल्ली ब्लास्ट से पहले उमर ने कहां गुजारी रात, कहां लगाए चक्कर, कार में सोया, 50 CCTV फुटेज ने डिकोड कर दिया पूरा रूट

दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास हुए धमाके के आरोपी डॉक्टर उमर की गतिविधियों का पता लगा लिया है. पुलिस ने CCTV फुटेज के माध्यम से उमर की गाड़ी की मूवमेंट को ट्रैक किया, जिससे कई बातें सामने आईं.

By : मनोज वर्मा | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 13 Nov 2025 09:26 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस को अब उस आतंकवादी डॉक्टर उमर उन नबी की गतिविधियों की पूरी ट्रेल मिल चुकी है, जिसने 10 नवंबर को लाल किले के पास धमाका किया था. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसियों ने करीब 50 से ज्यादा जगहों के CCTV फुटेज खंगाले हैं, जिनमें डॉक्टर उमर की गाड़ी की मूवमेंट दर्ज है.

पुलिस की मैपिंग के अनुसार, उमर ने फरीदाबाद से दिल्ली में घुसने के बाद कई इलाकों का चक्कर लगाया. वह पहले साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में दिखा, फिर ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की रिंग रोड पर घूमता हुआ नजर आया. वहां से वह नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट गया, फिर अशोक विहार (नॉर्थ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट) में कुछ खाने के लिए रुका. इसके बाद वह दोबारा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट लौटा, जहां एक मस्जिद में गया और फिर वहां से 3:19 बजे लाल किला पार्किंग एरिया पहुंचा जहां शाम करीब 7 बजे धमाका हुआ.

फरीदाबाद से फरार होने के बाद कहां गया था उमर?

जांच में यह भी सामने आया है कि धमाके से पहले उमर ने फरीदाबाद से फरार होने के बाद मेवात और फिरोजपुर झिरका तक सफर किया था. इसके बाद वह दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के रास्ते वापस दिल्ली लौटा. रास्ते में उसने एक ढाबे पर रात गुजारी और कार में ही सोया. दिल्ली-मुंबई हाइवे के कई CCTV कैमरों में उसकी कार की फुटेज दिखी है, जिससे एजेंसियों ने उसकी ट्रैकिंग दोबारा कन्फर्म की.

जांच ऐसेंसियों को इस बात का शक

पुलिस अब इन फुटेज की फॉरेंसिक जांच करा रही है ताकि धमाके से पहले और बाद के उसके संपर्कों का पूरा नेटवर्क सामने लाया जा सके. जांच एजेंसियों का कहना है कि उमर का यह सफर एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा था ताकि वह निगरानी से बच सके और अपने अंतिम मिशन को अंजाम दे सके.

उमर के परिवार ने उसके बारे में क्या बताया?

उमर की जिंदगी रहस्यों से भरी हुई थी. वह महीनों तक घर से दूर रहता, फोन बंद रखता और अचानक गायब हो जाता. ये सब उसकी आदत बन गई थी. सूत्रों का कहना है कि वह अक्सर कहता था कि वह बहुत जरूरी काम कर रहा है और किसी को उसे परेशान नहीं करना चाहिए. परिवार को उसने सोमवार को घर लौटने का वादा किया था, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली धमाके से हिल गई.

परिवार वालों के मुताबिक, उमर शांत और पढ़ाई में आगे रहने वाला इंसान था. उसे क्रिकेट खेलने का शौक था और वह बच्चों के साथ खूब समय बिताता था. परिवार ने बताया कि उन्होंने उमर को पढ़ाने और आगे बढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया, ताकि वह एक बेहतर जिंदगी जी सके और अपने पैरों पर खड़ा हो सके.

ये भी पढ़ें-

लाल किला ब्लास्ट का सबसे बड़ा सुराग! NIA ऐसे पहुंची उस ‘लाल कार’ तक, जिसने खोल दिया पूरा राज

 

Published at : 13 Nov 2025 09:04 AM (IST)
Tags :
NIA DELHI POLICE DELHI Red Fort Blast Dr Umar Un Nabi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर कार्डियोलॉजी से कश्मीर का डॉक्टर आरिफ हिरासत में, धमाके के दिन भी डॉ शाहीन के संपर्क में था
कानपुर कार्डियोलॉजी से कश्मीर का डॉक्टर आरिफ हिरासत में, धमाके के दिन भी डॉ शाहीन से था संपर्क
इंडिया
Delhi Bomb Blast: लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
क्रिकेट
नितीश कुमार रेड्डी भारतीय टेस्ट टीम से रिलीज, ध्रुव जुरेल कोलकाता टेस्ट में बतौर बल्लेबाज खेलेंगे
नितीश कुमार रेड्डी भारतीय टेस्ट टीम से रिलीज, ध्रुव जुरेल कोलकाता टेस्ट में बतौर बल्लेबाज खेलेंगे
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: फिर Nitish Kumar...या अबकी बार Tejashwi सरकार?
Bihar Exit Poll 2025: अनुमान से अलग आएगा वोट परिणाम?
14 साल बाद आतंकी हमला
Red Fort Blast: दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड उमर जिंदा है या धमाके में मर गया?
Bihar Exit Poll: बिहार में एग्जिट पोल का रियलिटी चेक | Janhit With Chitra | Tejashwi | Nitish
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर कार्डियोलॉजी से कश्मीर का डॉक्टर आरिफ हिरासत में, धमाके के दिन भी डॉ शाहीन के संपर्क में था
कानपुर कार्डियोलॉजी से कश्मीर का डॉक्टर आरिफ हिरासत में, धमाके के दिन भी डॉ शाहीन से था संपर्क
इंडिया
Delhi Bomb Blast: लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
क्रिकेट
नितीश कुमार रेड्डी भारतीय टेस्ट टीम से रिलीज, ध्रुव जुरेल कोलकाता टेस्ट में बतौर बल्लेबाज खेलेंगे
नितीश कुमार रेड्डी भारतीय टेस्ट टीम से रिलीज, ध्रुव जुरेल कोलकाता टेस्ट में बतौर बल्लेबाज खेलेंगे
बॉलीवुड
Thamma Box Office Collection Day 23: ‘थामा’ की बॉक्स ऑफिस पर हालत खस्ता, चंद लाख कमाने भी हुए मुश्किल, जानें- 23 दिनों का टोटल कलेक्शन
‘थामा’ की बॉक्स ऑफिस पर हालत खस्ता, चंद लाख कमाने भी हो रहे मुश्किल
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
दुनिया के इस शहर में नॉनवेज पूरी तरह बैन, नियम तोड़ने पर मिलती है यह सजा
दुनिया के इस शहर में नॉनवेज पूरी तरह बैन, नियम तोड़ने पर मिलती है यह सजा
यूटिलिटी
सर्दियों में बिजली बिल की चिंता खत्म, घर में लगवाएं ये चीज, खूब पैसे बचेंगे
सर्दियों में बिजली बिल की चिंता खत्म, घर में लगवाएं ये चीज, खूब पैसे बचेंगे
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
Embed widget