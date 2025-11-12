देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार (10 नवंबर) को हुए कार धमाके को लेकर नई थ्योरी सामने आ रही है. जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक वायरल पोस्ट के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि आतंकी डॉक्टर उमर हड़बड़ी में था.

जम्मू कश्मीर पुलिस का ट्वीट वायरल

जम्मू कश्मीर पुलिस ने 10 नवंबर को शाम 6 बजकर 10 मिनट पर एक्स पर लिखा था: 'You can run but you can't hide' इसके कुछ ही समय बाद दिल्ली में फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा डॉक्टर उमर की गाड़ी में जोरदार धमाका हुआ. उमर जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा था. कथित तौर पर वह जम्मू-कश्मीर पुलिस की पकड़ से बचते हुए दिल्ली आया था.

हड़बड़ी या गलती से धमाका होने का अंदेशा

धमाका किसी प्लांटेड बम का नहीं बल्कि हड़बड़ी या गलती से हुआ होने का अंदेशा जताया जा रहा है. शुरुआती जांच में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि लाल किले के पास पार्किंग में छिपने की कोशिश कर रहे उमर ने पुलिस के ट्वीट के बाद घबराहट में कार को चलाया और धमाका हो गया.

Inter-state terror module linked with terrorists organisations Jaish-e-Mohammed (JeM) and Ansar Ghazwat-ul-Hind (AGuH) busted. pic.twitter.com/TNSd8PGV7g — J&K Police (@JmuKmrPolice) November 10, 2025

सूत्रों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने धमाके से कुछ ही घंटे पहले फरीदाबाद में हरियाणा पुलिस की मदद से 2,900 किलो विस्फोटक, असॉल्ट राइफल्स और बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था. उमर को पकड़ने का डर उसे लगातार दबाव में रख रहा था. जांच एजेंसियों की शुरूआती तफ्तीश में यही एंगल सामने आया है कि धमाका योजनाबद्ध नहीं था, बल्कि पैनिक और दबाव की स्थिति में हुई घटना थी.

विस्फोट में इस्तेमाल हुई i20 कार का बड़ा सुराग

लाल किले के पास हुए धमाके में इस्तेमाल की गई सफेद i20 कार को लेकर जांच में बड़ा सुराग मिला है. जांच में सामने आया है कि यह कार करीब दस दिन पहले एक पेट्रोल पंप के पास देखी गई थी.

सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, 29 अक्टूबर को शाम 4:20 बजे कार का प्रदूषण जांच (PUC) कराया जा रहा था. वीडियो में तीन लोग नजर आ रहे हैं. फुटेज में एक शख्स कार चला रहा है, जबकि दो अन्य बाद में कार में बैठे दिखते हैं.

जांच एजेंसियां अब इन तीनों व्यक्तियों की पहचान करने में जुट गई हैं. अधिकारियों का कहना है कि इनकी पहचान धमाके की साजिश से जुड़े कड़ी को समझने में अहम साबित होगी.

