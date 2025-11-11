हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'किसी और देश में ऐसा होता तो...', दिल्ली ब्लास्ट पर प्रियंक खरगे ने अमित शाह का मांगा इस्तीफा

‘किसी और देश में ऐसा होता तो...’, दिल्ली ब्लास्ट पर प्रियंक खरगे ने अमित शाह का मांगा इस्तीफा

Delhi Blast: कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे ने कहा कि गृह मंत्री होने के नाते वह चुनावी मंच पर जाते हैं और कहते हैं कि बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं. इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 11 Nov 2025 11:35 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे ने दिल्ली में सोमवार को हुए विस्फोट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर खुफिया विफलता का आरोप लगाया है. खरगे ने मंगलवार (11 नवंबर, 2025) को अमित शाह को स्वतंत्र भारत का सबसे अक्षम गृह मंत्री करार दिया और उनके इस्तीफे की भी मांग की.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार (10 नंवबर, 2025) की शाम को एक ट्रैफिक सिग्नल पर धीमी गति से चल रही एक कार में उच्च तीव्रता का विस्फोट हुआ, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई.

अमित शाह पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस नेता ने की पीएम मोदी की आलोचना

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मंत्री प्रियंक खरगे ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्र की जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए कहा कि और कितने लोग मारे जाएंगे. कांग्रेस नेता ने देश भर में हुई विभिन्न आतंकवादी घटनाओं का हवाला दिया और अमित शाह के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आलोचना की.

खरगे ने कहा, ‘अमित शाह स्वतंत्र भारत के सबसे अक्षम गृह मंत्री हैं और कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी? दिल्ली, मणिपुर, पुलवामा, पहलगाम - क्या हमारे पास जवाब हैं? गृह मंत्री होने के नाते वह चुनावी मंच पर जाते हैं और कहते हैं कि बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं. इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है?’ उन्होंने कहा, ‘कोई जवाबदेही नहीं है. उन्हें (शाह को) अक्सर आधुनिक सरदार पटेल कहा जाता है और बार-बार 56 इंच के सीने का दावा किया जाता है और कितने लोगों की जान जाने के बाद वह इस्तीफा देंगे?’

यह हमला खुफिया तंत्र की विफलता है- प्रियंक खरगे

खरगे ने कहा, ‘मोदी अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई करने से क्यों डर रहे हैं? क्या उन्हें डर है कि उनके गुजरात के राज सबके सामने आ जाएंगे? हर चीज की एक सीमा होती है, वे लोगों के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं. किसी और देश में ऐसा होता तो गृह मंत्री अब तक इस्तीफा दे चुके होते और कितने लोग मारे जाएंगे? यह खुफिया तंत्र की विफलता है. उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए.’

खरगे ने सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार को जवाबदेह ठहराया जाएगा. उन्होंने कहा, ‘वे RSS-देशभक्त कहां हैं? उन्हें सीमा पर भेज दो. वे बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, इस स्थिति में उनके पास कहने के लिए क्या है? आधुनिक सरदार पटेल कहां हैं? उन्हें जवाब देना चाहिए.’

यह भी पढ़ेंः 'जैश के मॉड्यूल के जरिए PAK खुफिया एजेंसी...', दिल्ली ब्लास्ट पर जम्मू-कश्मीर के Ex-DGP ने कही बड़ी बात

Published at : 11 Nov 2025 11:35 PM (IST)
इंडिया
Delhi Red Fort Blast: घटनास्थल से FSL ​की टीम को मिले जिंदा कारतूस- सूत्र | Bomb Blast
Bihar Exit Poll 2025: बिहार में नीतीश कुमार की फिर से हो रही है वापसी? | Janhit With Chitra
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने!
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके का मास्टरमाइंड EXPOSED? | Bomb Blast
Bihar Exit Poll 2025: बिहार चुनाव में Congress पीछे, Mahagathbandhan को पड़ सकता है भारी!
Advertisement

Embed widget