10 अक्टूबर 2026 को दिल्ली का नजारा वैसा ही था, जैसा 5 अप्रैल 2011 को रहा. तब अन्ना हजारे ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था. इस बार कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को रोकने के लिए बीजेपी सरकार ने जान फूंक दी. 57 मेट्रो स्टेशन और इंटरनेट बंद, करीब 25 हजार सुरक्षाकर्मी तैनात, जंतर-मंतर के चारों तरफ बैरिकेडिंग और करीब 7 हजार से ज्यादा लोग डिटेन हुए. बीजेपी सरकार ने 15 साल में पहली बार इतनी बड़ी सुरक्षा तालाबंदी की, जबकि 2020-2021 में किसान आंदोलन के समय भी BJP प्रेशर में नहीं थी. सवाल है कि अब मोदी सरकार किस बात से इतना डरी हुई है?

इसका जवाब 2026 में नहीं, 2011 में छिपा है...

2011 में अन्ना आंदोलन में हुआ क्या था?

जंतर मंतर पर 74 साल के अन्ना हजारे भूख हड़ताल पर बैठे थे. मांग एक थी- भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त लोकपाल कानून. 16 अगस्त 2011 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की और 28 अगस्त को संसद ने जन लोकपाल बिल पारित किया.

कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने माना है कि 2G और कोल स्कैम की रिपोर्टों के बाद अन्ना आंदोलन ने UPA सरकार की छवि को तोड़ दिया और 2014 में कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई. सिब्बल लिखते हैं कि सरकार का अन्ना की मांगों के आगे झुकना 'एक बड़ी गलती थी'. इससे सरकार 'कमजोर और अनिश्चित' दिखाई दी.

अप्रैल 2011 में आंदोलन के दौरान अन्ना हजारे, किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल

तो क्या 15 साल बाद इतिहास लौट रहा है?

15 मई 2026 को CJI सूर्यकांत ने बेरोजगार युवाओं को 'कॉकरोच' और 'परजीवी' कहा था. इसके बाद CJP का जन्म हुआ. एक ऑनलाइन सैटायरिक मूवमेंट जल्द ही सड़कों पर उतर आया.

जून 2026 में NEET पेपर लीक के खिलाफ देशव्यापी छात्र आंदोलन शुरू हुआ. 6 जून से 25 जुलाई तक चले आंदोलन को 'दुनिया का सबसे बड़ा Gen Z आंदोलन' कहा गया. 25 जुलाई 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा. मोदी सरकार के 12 साल के इतिहास में पहली बार किसी मंत्री ने जनता के दबाव में इस्तीफा दिया.

मई 2026 में CJP के दौरान प्रदर्शनकारियों को हटाते पुलिसकर्मी

अब अक्टूबर 2026 में मुद्दा बदल गया है. सरकार ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत मतदाता सूचियों से 13 करोड़ से ज्यादा नाम हटा दिए. विपक्ष का आरोप है कि इससे बीजेपी को फायदा होगा. CJP और विपक्षी दल मिलकर CEC ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांग रहे हैं.

इस आंदोलन में महिलाएं भी आगे हैं, क्योंकि इनकी भूमिका सिर्फ 'शामिल होना' नहीं अगुवाई करना है. AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष और JNU की PhD छात्रा नेहा बोरा को तीन बार हिरासत में लिया, लेकिन हर बार रिहा होकर फिर सड़क पर लौट आईं. 27 साल की मॉडल रिया अहीर की मुंबई में एक हाथ से पुलिस ट्रक रोकने की तस्वीर वायरल हुई. 24 साल की दिव्या आंदोलन के अग्रिम मोर्चे पर रहीं.

सरकार इन लड़कियों से इतनी डरी हुई है कि महाराष्ट्र से दिल्ली जा रहीं AISF की 14 महिला सदस्यों को इटारसी में ही हिरासत में ले लिया. दिल्ली पुलिस ने 'पिंक फोर्स' तैनात की, जिसने महिला प्रदर्शनकारियों को बसों में भरकर डिटेंशन कैंप भेज दिया.

10 अक्टूबर 2026 को प्रदर्शनकारी को डिटेन करती महिला पुलिस

तो क्या 15 साल बाद इतिहास दोहराएगा?

पहली नजर में दोनों आंदोलन एक जैसे लगते हैं. दोनों में जनता सड़क पर है, दोनों में सरकार पर दबाव है और दोनों में चुनाव बाद में हैं. हालांकि, दो बड़े फर्क हैं:

फर्क-1: सरकार की मजबूत रणनीति

2011 में UPA सरकार घबराई हुई दिखी. 5 वरिष्ठ मंत्रियों को बातचीत के लिए भेजा और अन्ना को एयरपोर्ट पर रिसीव किया गया. कपिल सिब्बल फाइव स्टार होटल में बाबा रामदेव से मिले और रसगुल्ले ऑर्डर किए गए. फिर बातचीत फेल हुई तो मिठाइयां वापस कर दी गईं. कुल मिलाकर सरकार कमजोर दिखी.

2026 में NDA सरकार ने गलती नहीं दोहराई. शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के वक्त सरकार ने बातचीत की, लेकिन जंतर मंतर पर बातचीत की शर्त नहीं मानी. अक्टूबर 2026 में जब मतदाता सूची का मुद्दा आया, तो सरकार ने बातचीत की जगह सख्ती चुनी. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ज्ञानेश कुमार को बचा रही है. UP कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने सरकार पर 'लोकतंत्र की हत्या की कोशिश' का आरोप लगाया.

फर्क-2: पिछले आंदोलनों का असर

किसान आंदोलन 2020-2021 बहुत बड़ा था. बीजेपी को तीन कृषि कानून वापस लेने पड़े, लेकिन चुनावों तक असर सीमित रहा. 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला. यानी बड़ा आंदोलन होना और सत्ता बदलना दो अलग बातें हैं.

2026 का आंदोलन अलग है क्योंकि इसमें मुद्दा चुनावी प्रक्रिया का है. अगर जनता को लगेगा कि मतदाता सूची से नाम हटाकर चुनाव चोरी की जा रही है, तो यह सीधे लोकतंत्र की विश्वसनीयता का सवाल बन जाता है. यह मुद्दा किसान आंदोलन से कहीं ज्यादा गहरा है क्योंकि यह हर वोटर को छूता है.

बीजेपी आखिर किस बात से डरी हुई है?

बीजेपी का डर सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं, बल्कि 5 बड़ी वजहें हैं:

नैरेटिव का पलटना: 2026 में CJP आंदोलन बीजेपी को 'चुनाव चोर' बना रहा है. अगर जनता ने यह मान लिया कि मतदाता सूची से नाम हटाकर चुनाव चोरी हो रही है, तो यह 2029 तक बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है.

2026 में CJP आंदोलन बीजेपी को 'चुनाव चोर' बना रहा है. अगर जनता ने यह मान लिया कि मतदाता सूची से नाम हटाकर चुनाव चोरी हो रही है, तो यह 2029 तक बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है. विपक्ष की एकजुटता: कांग्रेस, सपा, TMC, AAP और वाम दल जैसे सभी गैर-NDA दल 'वोट चोरी' के मुद्दे पर एक मंच पर आ गए हैं. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ.

कांग्रेस, सपा, TMC, AAP और वाम दल जैसे सभी गैर-NDA दल 'वोट चोरी' के मुद्दे पर एक मंच पर आ गए हैं. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. जनता का गुस्सा: अगर सरकार CEC ज्ञानेश कुमार को हटाती है, तो मान लिया जाएगा कि SIR के तहत हुई सभी चुनावी प्रक्रियाएं धांधली थीं. अगर नहीं हटाती, तो आंदोलन जारी रहेगा और आगे के चुनावों में नुकसान होगा. यह कैच-22 सिट्यूएशन है.

अगर सरकार CEC ज्ञानेश कुमार को हटाती है, तो मान लिया जाएगा कि SIR के तहत हुई सभी चुनावी प्रक्रियाएं धांधली थीं. अगर नहीं हटाती, तो आंदोलन जारी रहेगा और आगे के चुनावों में नुकसान होगा. यह कैच-22 सिट्यूएशन है. पुलिसिंग का उलटा असर: 10 अक्टूबर को दिल्ली में 250 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गईं, BNS की धारा 163 लगा दी और करीब 7,000 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया. इसके बावजूद, सफदरजंग फ्लाईओवर पर AISA कार्यकर्ताओं ने अचानक प्रोटेस्ट कर दिया और पुलिस बस को रोक दिया. दमन से आंदोलन खत्म नहीं हो रहा, बल्कि फैल रहा है.

10 अक्टूबर को दिल्ली में 250 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गईं, BNS की धारा 163 लगा दी और करीब 7,000 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया. इसके बावजूद, सफदरजंग फ्लाईओवर पर AISA कार्यकर्ताओं ने अचानक प्रोटेस्ट कर दिया और पुलिस बस को रोक दिया. दमन से आंदोलन खत्म नहीं हो रहा, बल्कि फैल रहा है. Gen Z वोट बैंक: 2026 तक देश में 14-16 करोड़ Gen Z वोटर हैं. अगले साल 7 राज्यों में चुनाव हैं, जिनमें 22.78% वोटर Gen Z हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में 18-25 साल के 39% युवाओं ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 21% मिले. 2019 में 40% युवाओं ने बीजेपी को वोट दिया था, जो 2024 में घटकर 39% रह गया यानी 1% की गिरावट. यानी Gen Z का वोट बैंक स्थिर नहीं है.

2026 के आंदोलनों का असर 2029 में दिखेगा या नहीं?

2029 में लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई के आसपास होना है, यानी ढाई साल का वक्त है. 2011 के अन्ना आंदोलन और 2014 के चुनाव के बीच भी करीब ढाई-तीन साल का वक्त था. कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास होने पर भी 2029 में एक साथ चुनाव नहीं हो सकते, क्योंकि अगला आम चुनाव 2029 में ही होगा.

अन्ना आंदोलन के वक्त बीजेपी विपक्ष में थी और आंदोलन का पूरा फायदा उठाया. अन्ना हजारे ने खुद 2019 में कहा था कि बीजेपी ने उन्हें 2014 का चुनाव जिताने के लिए इस्तेमाल किया. अब बीजेपी सत्ता में है और आंदोलन उसके खिलाफ है.

डेक्कन हेराल्ड ने लिखा है कि जिस पार्टी ने आंदोलन की राजनीति से उभरकर सत्ता पाई, वही पार्टी अब युवाओं के आंदोलन का सामना पुलिसिंग से कर रही है, राजनीति से नहीं.

एक बात जरूर याद रखें कि अन्ना आंदोलन के वक्त कांग्रेस के पास 10 साल के शासन की थकान और कई भ्रष्टाचार के आरोप थे. 2026 में बीजेपी के पास अभी भी एक मजबूत संगठन है और वह सड़क पर उतरने से नहीं डरती. सवाल यह है कि क्या बीजेपी 2011 की कांग्रेस बनेगी या 2026 की बीजेपी कांग्रेस की गलती नहीं दोहराएगी.