दिल्ली प्रोटेस्ट: राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी का पलटवार- 'ऐसे दुस्साहस को...'

CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन पर भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने निशाना साधा है. उन्होंने राहुल गांधी का बिना नाम लिए कहा कि जो शख्स अमेठी से अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ सकता है, वही आज दिल्ली की 14 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क करके देश का बादशाह बनने की गुहार लगा रहा है. यह लोकतंत्र व्यवस्था, संविधान और चुनाव आयोग के खिलाफ इस तरह की धृष्टता को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा.'

राहुल गांधी एसआईआर में कथित गड़बड़ी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. 12 अक्टूबर को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने बाराखंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला था. इस मार्च में राहुल गांधी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, कर्नाटक सीएम डीके शिवकुमार के साथ कई राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे थे.

#WATCH | Amethi, Uttar Pradesh | BJP National General Secretary Smriti Z Irani says, "I will simply say this: a person (Rahul Gandhi) who cannot contest an election from Amethi on his own strength is today calling upon 14 political parties in Delhi, asking them to make him the emperor of the country. This democracy will never tolerate such audacity directed against the system, the Constitution, and the Election Commission. On rebel SP MLAs joining BJP, she says, "... Today, three prominent leaders in Uttar Pradesh have become members of our party. BJP workers are welcoming them... The Samajwadi Party lost the previous Assembly election as well; they have every right to dream. But the stark reality is that the BJP government is going to be formed. Not only are BJP workers committed to this, but the citizens of Uttar Pradesh will also never forget that SP's rule meant stalling the country's development. Today, there are 5.94 crore citizens in Uttar Pradesh whom the PM Narendra Modi government has lifted out of poverty..." — ANI (@ANI) October 14, 2026

राहुल ने चुनाव आयोग-सरकार पर साधा निशाना

कांग्रेस सांसद ने बुधवार को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'पीएम मोदी, गृह मंत्री और चुनाव आयोग से लेकर सिपाही तक को सजा दिलाएंगे. यह भारत है. अमित शाह जी, इसे अच्छी तरह देखिए. यहां कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, किसी खास जाति का कोई नहीं, कोई महिला नहीं, कोई पुरुष नहीं. एक ही आवाज है, एक ही विरोध है। यह भारत की आवाज है और आप इस आवाज के खिलाफ खड़े हैं.'

सपा पर साधा निशाना

उधर, स्मृति ईरानी ने बुधवार को सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले तीन बागी विधायकों पर कहा, 'आज यूपी के तीन प्रमुख नेता हमारी पार्टी में शामिल हो गए हैं. समाजवादी पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में भी हार गई थी; उन्हें सपने देखने का पूरा अधिकार है, लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि भाजपा सरकार बनने जा रही है. उत्तर प्रदेश के नागरिक भी यह कभी नहीं भूलेंगे कि सपा के शासन का मतलब देश के विकास को रोकना था. आज उत्तर प्रदेश में 5.94 करोड़ नागरिक ऐसे हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीबी से बाहर निकाला है.'

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