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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाDelhi Protests LIVE: CJP का संसद मार्ग थाने के बाहर प्रदर्शन, महिला पत्रकार से बदसलूकी का आरोप

Delhi Protests LIVE: CJP का संसद मार्ग थाने के बाहर प्रदर्शन, महिला पत्रकार से बदसलूकी का आरोप

दिल्ली के संसद मार्ग थाने के बाहर सीजेपी प्रदर्शन किया. सौरव दास की अगुवाई में इसे किया गया. थाने के बाहर प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुटी हुई है. 3 अक्टूबर को महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी का आरोप है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया  | Updated at : 04 Oct 2026 05:30 PM (IST)

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Delhi Protests LIVE: CJP का संसद मार्ग थाने के बाहर प्रदर्शन, महिला पत्रकार से बदसलूकी का आरोप
Source : IANS

Background

सौरव दास की अगुवाई में दिल्ली के संसद मार्ग थाने के बाहर सीजेपी ने रविवार (4 अक्टूबर) को विरोध प्रदर्शन किया. थाने के बाहर प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुटी और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई. प्रदर्शनकारी कल जंतर-मंतर पर महिला पत्रकार के साथ हुई बदसलूकी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोपी पुलिसवाले पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तीन अक्टूबर को हुए प्रदर्शन के दौरान तीन महिला पत्रकारों ने पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसके बाद मामले की निष्पक्ष जांच के लिए शिकायतों को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया है. दिल्ली पुलिस ने एक्स पर पोस्ट में कहा, '3  अक्टूबर को नई दिल्ली इलाके में विरोध-प्रदर्शन के दौरान, कानून-व्यवस्था बनाए रखने की स्थिति में तीन महिला पत्रकारों ने पुलिस अधिकारियों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए. नई दिल्ली ज़िले को उनकी शिकायतें मिली हैं और निष्पक्ष जांच के लिए इन्हें क्राइम ब्रांच को भेज दिया गया है.'

नई दिल्ली जिले में धारा 163 लागू

दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले में धारा 163 लागू की है. किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने एसआईआर में कथित गड़बड़ियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले निषेधाज्ञा लागू कर दी थी. 

डीसीपी नई दिल्ली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि नई दिल्ली जिले में सार्वजनिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और ट्रैफिक की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए धारा 163 लागू है. पोस्ट में कहा गया है कि बिना अनुमति के जमावड़े, सार्वजनिक भाषण, नारे लगाना, जुलूस, प्रदर्शन, धरने और अन्य विशिष्ट गतिविधियों पर रोक है. इसमें आगे कहा गया कि शनिवार को होने वाले किसी भी विरोध प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है और न ही नई दिल्ली जिला पुलिस को ऐसे किसी विरोध प्रदर्शन के बारे में कोई पूर्व सूचना मिली है.

17:30 PM (IST)  •  04 Oct 2026

Delhi Protests LIVE: शीला दीक्षित की बेटी लतिका समेत कई कार्यकर्ताओं को किया डिटेन

जंतर-मंतर पर सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान शीला दीक्षित की बेटी लतिका दीक्षित के साथ कई वर्कर्स को हिरासत किया है. उन्हें कई चोटें भी आई है. साथ ही कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं.

16:37 PM (IST)  •  04 Oct 2026

Delhi Protests LIVE: सीजेपी का बयान- दिल्ली पुलिस ACP को बचाने की कोशिश कर रही

सीजेपी ने कहा है कि हमारी टीम पीड़ित के साथ पुलिस स्टेशन गई और ACP विवेक भगत के खिलाफ छेड़छाड़ की FIR दर्ज करने को कहा, लेकिन दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच की चल रही जांच का हवाला देते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया. कानून साफ है कि बिना किसी जांच-पड़ताल के FIR दर्ज की जानी चाहिए. फिर भी, दिल्ली पुलिस अपने ACP को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है.

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