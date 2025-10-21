हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'जानबूझकर हिंदू धर्म को...', दिल्ली प्रदूषण पर मंत्री सिरसा ने AAP पर लगाए गंभीर आरोप, सौरभ भारद्वाज ने कहा 'अनपढ़'

Delhi Pollution: दिवाली के बाद दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई, जिसे लेकर राजनीति भी गरमा गई है. दिल्ली के मंत्री ने दावा किया कि AAP सरकार पंजाब के किसानों को पराली जलाने के लिए उकसा रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 21 Oct 2025 05:31 PM (IST)
दिल्ली-NCR में दीवाली की रात जमकर आतिशबाजी हुई, जिससे बाद मंगलवार (21 अक्तूबर 2025) की सुबह राजधानी में हर तरफ सिर्फ धुंध ही नजर आई और एयर क्वालिटी जहरीली हो गई. इसे लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है. दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के किसानों को पराली जलाने के लिए उकसा रही है.

'पंजाब में किसानों से जबरन जलवाई गई पराली'

दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने स्क्रीन पर कई क्लिप दिखाते हुए दावा किया कि आम आदमी पार्टी जानबूझकर पंजाब में किसानों को अपना चेहरा ढककर पराली जलाने के लिए मजबूर कर रही है. उन्होंने कहा, "किसान पराली नहीं जलाना चाहते, लेकिन उन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया है. किसानों को धमकी दी जा रही है. उन्हें अपना चेहरा ढककर पराली जलाने के लिए मजबूर किया गया है, ताकि इस पराली का दिल्ली पर असर हो."

इस दौरान मनजिंदर सिंह सिरसा ने AAP चीफ अरविंद केजरीवाल को किसान विरोधी बताया. उन्होंने कहा,  "अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के रूप में दस साल पंजाब के किसानों को गाली देते हुए बिताए. अब केवल सात महीनों में हमने एक ऐसी बीमारी पर काम करना शुरू कर दिया है जो पिछले 27 सालों से चली आ रही थी."

मंत्री सिरसा ने हिंदू धर्म का जिक्र कर AAP पर निशाना साधा

दिल्ली के मंत्री ने कहा, "वे (AAP) जानबूझकर दिवाली, सनातन और हिंदू धर्म को बीच में ला रहे हैं. अरविंद केजरीवाल ने पहले जानबूझकर दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया ताकि एक विशेष समुदाय के वोट हासिल किए जा सकें, उन्हें खुश किया जा सके. आज सुबह से अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम लगातार दिवाली को कोस रही है... संजय सिंह और उनके साथी कल रात से ट्वीट कर रहे हैं, दिवाली मनाने से रोकने के लिए कह रहे हैं. आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष बीजेपी को कोस रहे हैं."

उन्होंने कहा, "दिवाली बीजेपी का त्योहार नहीं है. बीजेपी अध्यक्ष और बीजेपी के मुख्यमंत्री को कोसा जा रहा है. यह बीजेपी का त्योहार नहीं है. यह एक सनातन हिंदू त्योहार है और आप त्योहार को क्यों कोस रहे हैं? आप त्योहार के खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? उनका (AAP) कहना कि बीजेपी इस तरह पटाखे फोड़ रही है, यह कहना कि बीजेपी ऐसी गलत चीजें कर रही है."

सिरसा ने दिवाली के बाद दिल्ली के AQI का आंकड़ा पेश किया

दिल्ली के मंत्री ने सिरसा इस दौरान कुछ आंकड़े पेश करते हुए बताया कि पिछले तीन सालों में दिवाली के बाद दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में क्या बदलाव हुए. उन्होंने कहा, "2020 में दिवाली में पटाखों का बोलबाला था. उस समय दिवाली से पहले पीएम 2.5 का स्तर 414 था और दिवाली के बाद यह 435 था. 2021 में इसमें 80 अंकों की बढ़ोतरी हुई. 2024 में जब पटाखों पर प्रतिबंध लगा तो दिवाली से पहले AQI 328 था और दिवाली के बाद 360 था. पटाखों पर प्रतिबंध लगने पर 32 अंक बढ़ गए."

उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर और दिल्ली सरकार के अनुरोध पर हमें ग्रीन पटाखों की अनुमति मिली. दिवाली से पहले AQI 345 था और दिवाली के बाद AQI 356 था. CPCB के समीर ऐप के अनुसार पटाखों की अनुमति मिलने पर केवल 11 अंक बढ़े. क्या आप इसके लिए दिवाली को जिम्मेदार ठहराएंगे? क्या आप दिल्ली के सभी सनातन और हिंदुओं की आस्था को जवाबदेह ठहराएंगे?"

सौरभ भारद्वाज का दिल्ली के मंत्री पर पलटवार

आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने मनजिंदर सिंह सिरसा के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने अनपढ़ बता दिया. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "एक अनपढ़ कह रहा है पंजाब में पराली जलने से दिल्ली का प्रदूषण बढ़ गया. समस्या ये है पंजाब का AQI सिर्फ 156 है."

Published at : 21 Oct 2025 05:22 PM (IST)
Delhi Pollution BJP AAP
