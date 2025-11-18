हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'देश की संप्रभुता पर हमला थे 2020 के दिल्ली दंगे', खालिद और शरजील की जमानत याचिका के विरोध में SC में बोली दिल्ली पुलिस

'देश की संप्रभुता पर हमला थे 2020 के दिल्ली दंगे', खालिद और शरजील की जमानत याचिका के विरोध में SC में बोली दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस ने कहा कि भाषण के बाद भाषण, बयान के बाद बयान, समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश थी. यह केवल किसी कानून के विरुद्ध आंदोलन नहीं था.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 18 Nov 2025 04:55 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस ने फरवरी 2020 में शहर में हुए दंगों के मामले में कार्यकर्ता उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध करते हुए मंगलवार (18 नवंबर, 2025) को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यह स्वतःस्फूर्त दंगा नहीं था, बल्कि राष्ट्र की संप्रभुता पर एक हमला था.

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच को बताया कि समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटने का प्रयास किया गया था और यह महज संशोधित नागरिकता अधिनियम (CAA) के खिलाफ आंदोलन नहीं था.

एसजी तुषार मेहता ने कहा, 'सबसे पहले, उस मिथक को तोड़ना होगा. यह कोई स्वतःस्फूर्त दंगा नहीं था. यह एक सुनियोजित और पूर्व-नियोजित दंगा था. यह एकत्रित साक्ष्यों से पता चलेगा.....' उन्होंने कहा, 'भाषण के बाद भाषण, बयान के बाद बयान, समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश थी. यह केवल किसी कानून के विरुद्ध आंदोलन नहीं था.'

एसजी तुषार मेहता ने दलील दी, 'शरजील इमाम ने कहा कि उसकी दिली ख्वाहिश है कि हर उस शहर में चक्का जाम हो जहां मुसलमान रहते हैं. सिर्फ दिल्ली में ही नहीं.' सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक विमर्श गढ़ा गया कि युवाओं के साथ कुछ बहुत गंभीर होने जा रहा है. उन्होंने कहा कि हालांकि, मुकदमे में देरी के लिए आरोपी स्वयं जिम्मेदार हैं.

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू फिलहाल दलील दे रहे हैं और सुनवायी जारी है. खालिद, इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर और रहमान के खिलाफ फरवरी 2020 के दंगों के कथित मास्टरमाइंड होने के आरोप में आतंकवाद रोधी कानून और तत्कालीन भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे. संशोधित नागरिकता अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़क उठी थी.

और पढ़ें
Published at : 18 Nov 2025 04:55 PM (IST)
Tags :
Sharjeel Imam Umar Khalid Delhi Riots SUPREME COURT DELHI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'भारत को जवाब देने का पूरा हक', दिल्ली धमाके को लेकर एस. जयशंकर ने मॉस्को से आतंकियों को दी सख्त चेतावनी
'भारत को जवाब देने का पूरा हक', दिल्ली धमाके को लेकर एस. जयशंकर ने मॉस्को से आतंकियों को दी सख्त चेतावनी
बिहार
रोहिणी आचार्य ने फोन पर किसे सुनाया? फिर आया तेजस्वी यादव का नाम, शेयर किया VIDEO
रोहिणी आचार्य ने फोन पर किसे सुनाया? फिर आया तेजस्वी यादव का नाम, शेयर किया VIDEO
बॉलीवुड
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
Advertisement

वीडियोज

शमीर टंडन का साक्षात्कार | गायक | योजना | अनुशासन | रचनात्मक संरचना और बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
खाकी वर्दीवाले की Killer आशिकी !
Bihar Politics: गुस्से में लालू की बेटी Rohini...Tejashwi पर टूट पड़ी! | Lalu Yadav | Rabri Devi
Bihar Politics: घर में घमासान, तेजस्वी को कमान? | Nitish Kumar | Tejashwi-Rohini | Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत को जवाब देने का पूरा हक', दिल्ली धमाके को लेकर एस. जयशंकर ने मॉस्को से आतंकियों को दी सख्त चेतावनी
'भारत को जवाब देने का पूरा हक', दिल्ली धमाके को लेकर एस. जयशंकर ने मॉस्को से आतंकियों को दी सख्त चेतावनी
बिहार
रोहिणी आचार्य ने फोन पर किसे सुनाया? फिर आया तेजस्वी यादव का नाम, शेयर किया VIDEO
रोहिणी आचार्य ने फोन पर किसे सुनाया? फिर आया तेजस्वी यादव का नाम, शेयर किया VIDEO
बॉलीवुड
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
क्रिकेट
ICC का पाकिस्तानी बल्लेबाज Babar Azam पर एक्शन, दे डाली बड़ी सजा; जानें क्या है पूरा मामला
ICC का पाकिस्तानी बल्लेबाज Babar Azam पर एक्शन, दे डाली बड़ी सजा; जानें क्या है पूरा मामला
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
क्या 1 सफेद बाल तोड़ने से बाकी बाल भी हो जाते हैं सफेद, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
क्या 1 सफेद बाल तोड़ने से बाकी बाल भी हो जाते हैं सफेद, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
ट्रेंडिंग
ऐसे बनाई जाती है छतों पर रखी पानी की टंकियां! वीडियो देख यूजर्स का घूमा माथा, बोले सोचा नहीं था
ऐसे बनाई जाती है छतों पर रखी पानी की टंकियां! वीडियो देख यूजर्स का घूमा माथा, बोले सोचा नहीं था
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget