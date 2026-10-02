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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियागोल्डी बराड़ के नाम पर कारोबारियों को धमकी, दुबई से आती थी कॉल

गोल्डी बराड़ के नाम पर कारोबारियों को धमकी, दुबई से आती थी कॉल

दिल्ली पुलिस ने गोल्डी बराड़ के नाम पर एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने वाले कथित गिरोह का खुलासा किया है. दुबई से कॉल और कारोबारी के घर फायरिंग की तैयारी का भी आरोप है.

Written By : मनोज वर्मा |  Updated at : 02 Oct 2026 04:07 PM (IST)
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दिल्ली में एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह का दिल्ली पुलिस की नॉर्थ जिला STF ने खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी दुबई के नंबर से दिल्ली के कारोबारियों को फोन कर खुद को गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़ा बताकर एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांग रहे थे.  पैसे नहीं देने पर परिवार को गंभीर अंजाम भुगतने और घर पर फायरिंग करने की धमकी दी जा रही थी. 

इस मामले में पुलिस ने आरिफ उर्फ पिस्टल, मुबारिक उर्फ गुल्लू और नवाब अली उर्फ सोनिज को गिरफ्तार किया है.  पुलिस का दावा है कि इस नेटवर्क में दुबई में बैठे लोगों के अलावा भारत में मौजूद कई लोग भी जुड़े हुए है. चार संदिग्ध शूटर अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिनकी तलाश की जा रही है.  डीसीपी नॉर्थ निहारिका भट्ट के मुताबिक, 16 सितंबर की रात करीब 8:15 बजे कारोबारी प्रवीन जैन के पास तीन मिस्ड कॉल आए. इसके बाद रात करीब 9:27 बजे उनके बेटे आयुष के पास UAE के एक मोबाइल नंबर से कॉल आया. 

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खुद को गोल्डी बराड़ का सहयोगी बताया

कॉल करने वाले ने खुद को गोल्डी बराड़ का सहयोगी बताया और परिवार से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी. रकम नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई. इसके बाद दोबारा भी परिवार को फोन कर रंगदारी की मांग दोहराई गई. मामले की शिकायत मिलने के बाद रूप नगर थाने में 17 सितंबर को FIR दर्ज की गई और जांच शुरू हुई. पुलिस ने तकनीकी निगरानी, डिजिटल रिकॉर्ड और स्थानीय स्तर पर पूछताछ शुरू की.जांच के दौरान एक IP एड्रेस सामने आया, जो फ्रांस की कंपनी OVH SAS से जुड़े VPS/डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित बताया गया है. इसके अलावा कुछ डिजिटल अकाउंट और मोबाइल कनेक्शन दुबई से जुड़े मिले.

फोन के IMEI से दुबई कनेक्शन

पुलिस के मुताबिक अबूजर नाम का एक शख्स 13 जून 2026 को दुबई गया था. जांच में उस्मान की सिम और एक मोबाइल फोन के IMEI से भी दुबई कनेक्शन सामने आया.  इसके बाद पुलिस ने देहरादून और करनाल में जुबैर, मारूफ और उस्मान से पूछताछ की. पूछताछ और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस को कथित तौर पर पता चला कि दुबई से धमकी भरा फोन आरिश नाम के व्यक्ति ने किया था. 

पुलिस के मुताबिक जांच में आरिफ उर्फ पिस्टल का नाम सामने आया. वो शामली के रसूलपुर गुजरान का रहने वाला बताया गया है और फिलहाल अहमदाबाद में रह रहा था. आरोप है कि आरिफ ने दुबई में मौजूद आरिश को इस फोन कॉल के लिए पैसे देने की बात कही थी. उसे हरियाणवी भाषा में बात करने को कहा गया, ताकि पीड़ितों को लगे कि फोन किसी स्थानीय अपराधी ने किया है. पुलिस का दावा है कि इस पूरी साजिश में मुबारिक उर्फ गुल्लू भी अहम भूमिका में था.

रोहिणी के कारोबारी को भी इसी नंबर से धमकी

जांच के दौरान पुलिस को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली. 19 सितंबर को रोहिणी के सेक्टर-1 में रहने वाले निर्माण कारोबारी मनोज मलिक के परिवार को भी इसी UAE नंबर से फोन आया. पुलिस के मुताबिक, कारोबारी के छोटे भाई को रात 10:11 और 10:12 बजे दो WhatsApp कॉल आए. इसके बाद 37 सेकंड का एक ऑडियो मैसेज भी भेजा गया.  कॉलर ने अपना नाम विक्रांत बताया और खुद को महेंद्रगढ़ का रहने वाला बताते हुए गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़ा बताया. उससे भी एक करोड़ रुपये की मांग की गई और 48 घंटे में रकम देने को कहा गया.

रकम नहीं देने पर फायरिंग और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई. इस मामले में विजय विहार थाने में 24 सितंबर को FIR दर्ज की गई. पुलिस के मुताबिक, जांच के दौरान जानकारी मिली कि रंगदारी नहीं देने पर आरिफ और उसके साथियों ने रूप नगर में पीड़ित के घर पर फायरिंग करने की योजना बनाई थी.

हमले की योजना कब बनाई थी?

हमले की योजना घटना से करीब दो दिन पहले बनाई गई थी. पुलिस को इसकी जानकारी मिलने के बाद पीड़ित के घर के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई और कथित फायरिंग की योजना को अंजाम देने से पहले ही नाकाम कर दिया गया. तकनीकी निगरानी के जरिए पुलिस को आरिफ की लोकेशन अहमदाबाद में मिली.  इसके बाद नॉर्थ जिला STF और रूप नगर थाना पुलिस की टीम ने अहमदाबाद पुलिस की मदद से 24 सितंबर को वेजलपुर इलाके से आरिफ उर्फ पिस्टल को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के मुताबिक आरिफ के खिलाफ पहले से 2016 से 2026 के बीच 12 मामले दर्ज है. इनमें हत्या के प्रयास, रंगदारी, आपराधिक धमकी, दंगा और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले शामिल बताए गए है. जांच में मुबारिक उर्फ गुल्लू को पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता बताया है. पुलिस के मुताबिक, मुबारिक शिकायतकर्ता के कारोबारी पार्टनर दिलशाद का सगा भाई है..

दिल्ली से गिरफ्तार किया गया

आरोप है कि उसने पूरी साजिश की योजना बनाने के साथ आरिफ को जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई. इतना ही नहीं, उसने कथित तौर पर फायरिंग करने के लिए बुलाए गए शूटरों के रहने का इंतजाम भी किया और दिल्ली के किराड़ी में उनके कमरे का किराया दिया. मुबारिक को 25 सितंबर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया. पुलिस के मुताबिक, नवाब अली उर्फ सोनिज, निवासी खलापार, मुजफ्फरनगर, उन 4 संदिग्ध शूटरों में शामिल था, जिन्हें फायरिंग के लिए तैयार किया गया था.

पुलिस ने उसे 1 अक्टूबर को रेवाड़ी के पास चलती ट्रेन से पकड़ लिया. वो ट्रेन से भागने की कोशिश कर रहा था. इस दौरान RPF की मदद से पुलिस ने उसे पकड़ लिया. पुलिस के मुताबिक चार संदिग्ध शूटरों में से दो पानीपत और दो मुजफ्फरनगर के खलापार इलाके के रहने वाले बताए जा रहे है. बाकी आरोपियों की तलाश जारी है.

दिल्ली पुलिस जांच कर रही है

दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले में दुबई में बैठे कथित आरोपियों और भारत में मौजूद उनके सहयोगियों के बीच संपर्क की जांच कर रही है. पुलिस फोन कॉल, डिजिटल रिकॉर्ड, मोबाइल डेटा और कथित वित्तीय लेन-देन की भी पड़ताल कर रही है. पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि एक ही UAE नंबर से दो अलग-अलग दिल्ली के कारोबारियों से एक-एक करोड़ रुपये की मांग क्यों की गई और क्या इस नेटवर्क ने इसी तरीके से दूसरे लोगों को भी निशाना बनाया है. फिलहाल 4 संदिग्ध शूटर और दुबई में मौजूद कथित कॉलर पुलिस की जांच के दायरे में है. पुलिस का कहना है कि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी और पूरे नेटवर्क की जानकारी सामने आने के बाद मामले की तस्वीर और साफ होगी.

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Published at : 02 Oct 2026 04:07 PM (IST)
Tags :
Goldy Brar CRIME DELHI
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