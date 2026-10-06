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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली पुलिस की हिरासत में राहुल और प्रियंका गांधी, खत्म कराया गया धरना

दिल्ली पुलिस की हिरासत में राहुल और प्रियंका गांधी, खत्म कराया गया धरना

INDIA गठबंधन के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आकाशवाणी भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 06 Oct 2026 08:41 PM (IST)
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दिल्ली पुलिस ने मंगलवार (6 अक्टूबर, 2026) की रात लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष (LoP) राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और INDIA गठबंधन के अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया है. ये नेता मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आकाशवाणी भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे.

राहुल गांधी के साथ-साथ कांग्रेस महासचिव और सांसद के. सी. वेणुगोपाल और अमरिंदर सिंह राजा वडिंग समेत कांग्रेस के अन्य सांसदों को हिरासत में लिया गया और उन्हें पुलिस बस में देखा गया.

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दिल्ली पुलिस के अधिकारी आकाशवाणी भवन परिसर में पिछले 5 घंटे से ज्यादा समय से धरना दे रहे लोकसभा LoP राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं का धरना खत्म कर परिसर को खाली कराने के लिए पहुंचे. इस दौरान भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई.

दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर क्या बोली कांग्रेस

आकाशवाणी भवन परिसर में इंडिया गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं का धरना खत्म कराने पहुंची पुलिस की कार्रवाई पर कांग्रेस पार्टी ने नाराजगी जताई है. कांग्रेस ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके कहा, ‘मोदी-शाह ने आकाशवाणी भवन में पुलिस भेज दी है, जो जबरन नेता विपक्ष राहुल गांधी और सांसदों को उठा रही है. मोदी पुलिसिया दमन के बल पर आवाज दबाना चाहते हैं, लेकिन याद रखें- अब ये हुंकार दबने वाली नहीं है, गद्दार ज्ञानेश को जाना होगा.’

कांग्रेस ने एक अन्य पोस्ट में कहा, ‘नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं. उन्हें समझ आ गया है कि उनका चेला ज्ञानू बचेगा नहीं. इसलिए तानाशाही पर उतर आए हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं. हम लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे.’

कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला

कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार में लोकतंत्र की यही तस्वीर है. पार्टी ने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर जीते थे. वोट चोरों के खिलाफ भी लड़कर जीतेंगे. एक अन्य पोस्ट में कांग्रेस ने कहा कि जब शांतिपूर्ण असहमति का सामना हिरासत और दुर्व्यवहार से किया जाता है, तो एक सवाल सबसे ऊपर खड़ा होता है- आखिर सरकार किस बात से डरती है?

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About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 06 Oct 2026 08:11 PM (IST)
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