दिल्ली पुलिस की हिरासत में राहुल और प्रियंका गांधी, खत्म कराया गया धरना

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार (6 अक्टूबर, 2026) की रात लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष (LoP) राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और INDIA गठबंधन के अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया है. ये नेता मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आकाशवाणी भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे.

राहुल गांधी के साथ-साथ कांग्रेस महासचिव और सांसद के. सी. वेणुगोपाल और अमरिंदर सिंह राजा वडिंग समेत कांग्रेस के अन्य सांसदों को हिरासत में लिया गया और उन्हें पुलिस बस में देखा गया.

दिल्ली पुलिस के अधिकारी आकाशवाणी भवन परिसर में पिछले 5 घंटे से ज्यादा समय से धरना दे रहे लोकसभा LoP राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं का धरना खत्म कर परिसर को खाली कराने के लिए पहुंचे. इस दौरान भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई.

दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर क्या बोली कांग्रेस?

मोदी-शाह ने आकाशवाणी भवन में पुलिस भेज दी है, जो जबरन नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी और सांसदों को उठा रही है। मोदी पुलिसिया दमन के बल पर आवाज दबाना चाहते हैं, लेकिन याद रखें- अब ये हुंकार दबने वाली नहीं है, गद्दार ज्ञानेश को जाना होगा। https://t.co/RmSh9N8i5t — Congress (@INCIndia) October 6, 2026

आकाशवाणी भवन परिसर में इंडिया गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं का धरना खत्म कराने पहुंची पुलिस की कार्रवाई पर कांग्रेस पार्टी ने नाराजगी जताई है. कांग्रेस ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके कहा, ‘मोदी-शाह ने आकाशवाणी भवन में पुलिस भेज दी है, जो जबरन नेता विपक्ष राहुल गांधी और सांसदों को उठा रही है. मोदी पुलिसिया दमन के बल पर आवाज दबाना चाहते हैं, लेकिन याद रखें- अब ये हुंकार दबने वाली नहीं है, गद्दार ज्ञानेश को जाना होगा.’

कांग्रेस ने एक अन्य पोस्ट में कहा, ‘नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं. उन्हें समझ आ गया है कि उनका चेला ज्ञानू बचेगा नहीं. इसलिए तानाशाही पर उतर आए हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं. हम लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे.’

कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला

कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार में लोकतंत्र की यही तस्वीर है. पार्टी ने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर जीते थे. वोट चोरों के खिलाफ भी लड़कर जीतेंगे. एक अन्य पोस्ट में कांग्रेस ने कहा कि जब शांतिपूर्ण असहमति का सामना हिरासत और दुर्व्यवहार से किया जाता है, तो एक सवाल सबसे ऊपर खड़ा होता है- आखिर सरकार किस बात से डरती है?

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