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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअभिजीत दीपके के घर पहुंची दिल्ली पुलिस, कहा- 'नहीं करें प्रदर्शन'

अभिजीत दीपके के घर पहुंची दिल्ली पुलिस, कहा- 'नहीं करें प्रदर्शन'

दिल्ली के कनॉट पैलेस में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से पहले पुलिस अभिजीत दीपके के घर पहुंची. दिल्ली पुलिस ने कहा कि तिरंगा यात्रा न निकालें क्योंकि BNSS की धारा 163 लगी हुई है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 16 Oct 2026 02:59 PM (IST)
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दिल्ली के कनॉट पैलेस (सीपी) में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन से पहले पुलिस अभिजीत दीपके के घर पहुंची. अधिकारियों ने बताया कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को प्रदर्शन नहीं करने के लिए नोटिस दिया गया है.

दिल्ली पुलिस ने कहा कि तिरंगा यात्रा नहीं निकालें, BNS की धारा 163 लगी हुई है. करीब 15 से 20 पुलिस वाले आए हैं. अभिजीत दीपके झंडेवालान में NCP-SP के प्रवक्ता अनीश गवांडे के आवास पर रुके हैं. 

दिल्ली पुलिस ने सीजेपी नेता अभिजीत दीपके को पुलिस एक्ट 1978 की धारा 29 का नोटिस दिया है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की तिरंगा यात्रा की इजाजत नहीं दी गई है. दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक व्यवस्था और शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए दीपके को ये नोटिस दिया है.

दीपके के घर से निकली दिल्ली पुलिस

बता दें कि दिल्ली पुलिस की टीम अब अभिजीत दीपके के घर से निकल गई है. पुलिस सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया कि अभिजीत दीपके को नोटिस देकर पुलिस वहां से चली गई है. सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि CP का सेंट्रल पार्क NDMC ने आज और कल के लिए बंद कर दिया है और इलाके में 163 BNS लगी है.

दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि परमिशन न मिलने और BNS की धारा-163 लागू होने के चलते ऐसे में कोई मार्च ना निकालें. इसके बावजूद अगर कोई मार्च निकलता है तो ये नियमों का उल्लंघन होगा और पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी. इससे पहले अभिजीत दीपके ने एक सोशल मीडिया में कहा कि भारत के पास महात्मा गांधी हैं. हम, भारत के युवा, हमेशा महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते यानी शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 16 Oct 2026 02:29 PM (IST)
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