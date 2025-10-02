दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मशहूर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया. पुलिस ने गुरुवार (02 अक्टूबर, 2025) को दो शूटरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. दोनों अपराधी कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बरार और रोहित गोदारा के गिरोह से जुड़े हुए हैं.

पुलिस को सूचना मिली थी कि हरियाणा के दो शूटर दिल्ली में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं. गुरुवार सुबह पुलिस ने जैतपुर-कालिंदी कुंज रोड पर ट्रैप लगाया. जैसे ही संदिग्ध बाइक सवार पुलिस को दिखे, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने रुकने के बजाय सीधे पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी.

मुनव्वर फारूकी की हत्या का मिला था टारगेट

फायरिंग के बाद पुलिस ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की. कुछ मिनट तक चली इस मुठभेड़ के बाद दोनों को दबोच लिया गया. पुलिस को मौके से हथियार और कारतूस भी बरामद हुए. गिरफ्तार शूटरों के नाम राहुल पानीपत का रहने वाला और साहिल भिवानी का रहने वाला बताए जा रहे हैं. जब इस बदमाशों से पूछताछ की गई तो पूछताछ में इन्होंने बताया कि उन्हें मुनव्वर फारूकी की हत्या का टारगेट दिया गया था.

बेंगलुरु में मुनव्वर को मारने की प्लानिंग

दोनों ने पूछताछ में ये बात कुबूल किया है कि वे पिछले कुछ समय से मुनव्वर पर नजर रख रहे थे. इसके लिए मुंबई और बेंगलुरु में मुनव्वर की मूवमेंट ट्रैक की गई थी. इतना ही नहीं, पूछताछ में आरोपियों ने ये भी बताया कि बेंगलुरु में एक बार हमला करने का पूरा प्लान भी तैयार हो गया था, लेकिन आखिरी वक्त पर मुनव्वर ने गाड़ी बदल ली और प्लान फेल हो गया.

पुलिस के मुताबिक, इस पूरी साजिश के पीछे गोल्डी बरार और रोहित गोदारा का दिमाग था. विदेश में बैठे इन गैंगस्टरों ने दोनों को निर्देश दिए थे कि जैसे ही मौका मिले, मुनव्वर फारूकी पर हमला कर दिया जाए. अब पुलिस ये पता कर रही है कि आखिरकार क्यों मुनव्वर इनके निशाने पर था.

दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से केस दर्ज

पुलिस के मुताबिक, राहुल हरियाणा के पानीपत जिले का रहने वाला है. राहुल पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं. दिसंबर 2024 में यमुनानगर में हुए एक तिहरे हत्याकांड में इसका नाम सामने आया था. इसके अलावा फरवरी 2025 में बीकानेर में भी ये हथियारों के साथ पकड़ा गया था.

वहीं 37 साल का साहिल हरियाणा के भिवानी का रहने वाला है. साहिल पर भी धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं. स्पेशल सेल को इन दोनों अपराधियों की दिल्ली-एनसीआर में मूवमेंट की खुफिया जानकारी मिली थी.

