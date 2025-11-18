हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘दिल्ली में पानी और दूध की सप्लाई तक रोक देने की थी योजना’, 2020 दंगों के आरोपियों की जमानत के विरोध में पुलिस की दलील

'दिल्ली में पानी और दूध की सप्लाई तक रोक देने की थी योजना', 2020 दंगों के आरोपियों की जमानत के विरोध में पुलिस की दलील

SG Tushar Mehta: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली में हुए दंगे अचानक भड़की हिंसा नहीं थी. यह दंगे एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा थे. योजना पूरे देश में हिंसा भड़काने की थी.

By : निपुण सहगल | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 18 Nov 2025 07:23 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

2020 दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत याचिका का दिल्ली पुलिस ने मंगलवार (18 नवंबर, 2025) को कड़ा विरोध किया. उमर खालिद और शरजील इमाम समेत 6 आरोपियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई गुरुवार (20 नवंबर, 2025) को जारी रहेगी. इन लोगों ने 5 साल से जेल में बंद होने का हवाला देते हुए जमानत की मांग की है.

हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान और सलीम खान ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. उनकी तरफ से जिरह पूरी हो चुकी है. अब दिल्ली पुलिस की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू जवाब दे रहे हैं.

दिल्ली हिंसा के पीछे देश में सत्ता परिवर्तन था मकसद

राजू से पहले कुछ देर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी बहस की. मेहता ने कहा कि दिल्ली में हुए दंगे अचानक भड़की हिंसा नहीं थी. यह दंगे एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा थे. योजना पूरे देश में हिंसा भड़काने की थी और मकसद देश में 'सत्ता परिवर्तन' था. शरजील इमाम ने मुसलमानों से एकजुट हो कर बड़े शहरों को ठप करने का आह्वान किया था. दिल्ली के बारे में इनकी कोशिश थी कि शहर को दूध या पानी न मिल सके.

दंगों के कई सह-आरोपियों को कोर्ट से मिली जमानत

याचिकाकर्ताओं ने दंगों के सह-आरोपी नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को 2021 में मिली जमानत का हवाला देते हुए भी राहत की मांग की है. जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की बेंच के सामने इस दलील का जवाब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने दिया. राजू ने कहा कि नताशा, देवांगना और आसिफ को मिली जमानत के बारे में खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसे बाकी आरोपी उदाहरण के तौर पर पेश नहीं कर सकते.

आरोपियों ने की अदालती प्रक्रिया को अटकाने की कोशिश- तुषार मेहता

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जिन दलीलों को बार-बार ठुकराया जा चुका है, उन्हें फिर रखा जा रहा है. आरोपियों ने मुकदमे में देरी के मकसद से निचली अदालत में आरोप तय किए जाने की प्रक्रिया को अटकाने की कोशिश की. इसलिए, उन्हें जेल में 5 साल से बंद होने के आधार पर जमानत नहीं मिलनी चाहिए. राजू ने कोर्ट का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया कि याचिकाकर्ताओं पर सख्त UAPA कानून के तहत केस दर्ज है. इस कानून में जमानत की प्रक्रिया कड़ी है.

क्या है मामला?

फरवरी, 2020 में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) विरोधी प्रदर्शन को लेकर हुई झड़पों में 53 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों घायल हुए थे. आरोप है कि इन आरोपियों ने दंगे भड़काने की साजिश रची थी. दिल्ली पुलिस ने इन पर दंगा, अवैध जमावड़ा, आपराधिक साजिश जैसी आईपीसी की धाराओं के अलावा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून (UAPA) की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है. ज्यादातर आरोपियों पर कई एफआईआर दर्ज हैं.

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
Published at : 18 Nov 2025 07:23 PM (IST)
Umar Khalid Delhi Riots Tushar Mehta SUPREME COURT DELHI POLICE
गुजरात
अहमदाबाद: साबरमती जेल में बंद आतंकी अहमद पर हमला, अस्पताल में भर्ती
अहमदाबाद: साबरमती जेल में बंद आतंकी अहमद पर हमला, अस्पताल में भर्ती
विश्व
बाबा सिद्धीकी हत्या मामले के मुख्य आरोपी अनमोल बिश्नोई की अमेरिका ने बढ़ाई मुश्किल, जानें क्यों देश से निकाला
बाबा सिद्धीकी हत्या मामले के मुख्य आरोपी अनमोल बिश्नोई की अमेरिका ने बढ़ाई मुश्किल, जानें क्यों देश से निकाला
आईपीएल
इस नियम की वजह से IPL 2026 की नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे 3 दिग्गज खिलाड़ी, लिस्ट में इंग्लैंड कैप्टन भी शामिल
इस नियम की वजह से IPL 2026 की नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे 3 दिग्गज खिलाड़ी, लिस्ट में इंग्लैंड कैप्टन भी शामिल
बॉलीवुड
‘वो मुझे छोड़ने का प्लान कर रही...’, इमरान हाशमी से अलग होना चाहती हैं पत्नी परवीन, एक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह
‘वो मुझे छोड़ने का प्लान कर रही...’, इमरान से अलग होना चाहती हैं पत्नी, एक्टर ने बताई वजह
Sheikh Hasina Death Penalty: शेख हसीना के पास क्या हैं विकल्प? INSIDE STORY | ABPLIVE
Dr Umar का पुराना वीडियो हुआ वायरल, कर रहा है जिहादी मानसिकता का समर्थन | ABPLIVE
SRINAGAR BLAST UPDATE: NOWGAM धमाके में क्या-क्या हुआ... शुरू से अंत तक जानिए पुरी कहनी!
India फिर आया Trump के tariff तूफान की चपेट में? | ABPLIVE
Sheikh Hasina Death Penalty: दुनिया में ऐसे कितने पीएम हैं जिन्हे मिली फांसी की सजा? | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
