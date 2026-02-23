हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली पुलिस ने IYC चीफ उदय भानु को किया अरेस्ट, केसी वेणुगोपाल बोले- शर्टलैस प्रदर्शन कर हमारे कार्यकर्ताओं ने...

दिल्ली पुलिस ने IYC चीफ उदय भानु को किया अरेस्ट, केसी वेणुगोपाल बोले- शर्टलैस प्रदर्शन कर हमारे कार्यकर्ताओं ने...

दिल्ली पुलिस ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु को पूछताछ के लिए बुलाया और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. यह गिरफ्तारी एआई समिट के दौरान हुए शर्टलेस प्रदर्शन को लेकर हुई है. इस पर कांग्रेस ने विरोध जताया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 23 Feb 2026 05:20 PM (IST)
Preferred Sources

एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. दिल्ली पुलिस ने IYC के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु को हिरासत में लिया है. इससे पहले खबर आई थी कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के मामले में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को पूछताछ के लिए समन जारी किया. इसकी जानकारी खुद सोशल मीडिया पर यूथ कांग्रेस ने दी. 

केसी वेणुगोपाल बोले- सरकार भूल जाती है, प्रदर्शन लोकतंत्र का दिल है  

दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आई है. कांग्रेस लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि एआई समिट में हुए प्रदर्शन के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैडर को हिरासत में लिया है. इसकी कड़ी निंदा करता हूं. यह सरकार भूल जाती है कि प्रदर्शन लोकतंत्र का दिल है. कोई अपराध नहीं है.

उन्होंने आगे कहा कि हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ने जो किया है, वह यह था कि उन्होंने बहादुरी से दिखाया कि पीएम कैसे कॉम्प्रोमाइज्ड है. यह बिना किसी हिंसा के शांतिपूर्ण तरीके से किया प्रदर्शन था. यह गिरफ्तारी पूरी तरह से गैरकानूनी है. हम मांग करते हैं कि उन सभी को तुरंत रिहा किया जाए. सभी चार्ज हटाए जाएं. 

यूथ कांग्रेस ने लिखा- तानाशाह भी याद रखे जाते हैं

दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर कहा है कि इतिहास गवाह है. तानाशाह याद रखे जाते हैं और वो भी याद रखे जाते हैं, जिन्होंने डर के सामने झुकने से मना कर दिया. दिल्ली पुलिस ने IYC अध्यक्ष उदयभानु को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया है. यह बताता है कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन ने पीएम और बीजेपी की नींद उड़ा दी है. यह लड़ाई हमारी नहीं. जनता की है. सबको मिलकर तय करना होगा कि उन्हें कैसा लोकतंत्र चाहिए. 

यूथ कांग्रेस की मीडिया सेल ने जानकारी दी थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु को पुलिस ने तिलक मार्ग थाने में बुलाया. हालांकि विभाग ने पूछताछ के कारण विस्तार से नहीं बताए. संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस पर नजर बनाए हुए हैं. पुलिस स्टेशन के बाहर हलचल बढ़ गई है. 

पांच लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी दिल्ली पुलिस

पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह सभी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं. इसमें कृष्णा हरि (बिहार), कुंदन यादव (बिहार), अजय कुमार (यूपी), नरसिम्हा यादव (तेलंगाना) और जितेंद्र यादव (मध्य प्रदेश, ग्वालियर) को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने इस मामले में आपराधिक षडयंत्र, लोकसेवक को चोट पहुंचाने, लोक सेवक के कर्तव्य में बाधा डालना समेत कई गंभीर धाराएं लगाई हैं. 

Published at : 23 Feb 2026 05:20 PM (IST)
Tags :
Youth Congress IYC BJP DELHI POLICE CONGRESS Uday Bhanu
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली पुलिस ने IYC चीफ उदय भानु को किया अरेस्ट, केसी वेणुगोपाल बोले- शर्टलैस प्रदर्शन कर हमारे कार्यकर्ताओं ने...
दिल्ली पुलिस ने IYC चीफ उदय भानु को किया अरेस्ट, केसी वेणुगोपाल बोले- शर्टलैस प्रदर्शन कर हमारे कार्यकर्ताओं ने...
इंडिया
'क्रैश नहीं हुआ था फाइटर जेट', तेजस हादसे पर HAL की सफाई, जानें क्या कहा?
'क्रैश नहीं हुआ था फाइटर जेट', तेजस हादसे पर HAL की सफाई, जानें क्या कहा?
इंडिया
ड्रोन, सैटेलाइट और टायसन... जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों ने जैश के इजरायल ग्रुप का कैसे किया खात्मा? जानें एक-एक डिटेल
ड्रोन, सैटेलाइट और टायसन... जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों ने जैश के इजरायल ग्रुप का कैसे किया खात्मा? जानें एक-एक डिटेल
इंडिया
जो लोग वहां थे ही नहीं, उनको पकड़ा जा रहा', AI समिट में शर्टलैस प्रदर्शन पर कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप
जो लोग थे ही नहीं, उनको पकड़ा जा रहा', AI समिट में शर्टलैस प्रदर्शन पर कांग्रेस के गंभीर आरोप
Advertisement

वीडियोज

Kennedy Review: Sunny Leone & Rahul Bhat Shine in Anurag Kashyap's Gritty Crime Drama
Bollywood News: शादी के ऐलान के बाद उदयपुर एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना
Trump के 15% Tariffs से Market में हलचल, Gold-Silver बन गए Safe Haven | Paisa Live
Mannat: मन्नत का 'मैगनेट' जैसा खिंचाव, बिना दस्तक दिए पहुँचीं विक्रांत के बेडरूम में
Terror Module: बांग्लादेश से भारत को दहलाने की बड़ी साजिश! कौन है मास्टरमाइंड? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें...', इंडियन एम्बेसी ने भारतीय नागरिकों को दी चेतावनी, हालात गंभीर
'जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें...', इंडियन एम्बेसी ने भारतीय नागरिकों को दी चेतावनी, हालात गंभीर
पंजाब
पंजाब: 2 किलो मूंग दाल-चीनी, 200 ग्राम हल्दी, 1 लीटर सरसों तेल, 40 लाख परिवारों के लिए ऐलान
पंजाब: 2 किलो मूंग दाल-चीनी, 200 ग्राम हल्दी, 1 लीटर सरसों तेल, 40 लाख परिवारों के लिए ऐलान
इंडिया
'डरने की जरूरत नहीं', बजरंग दल से पंगा लेने वाले उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक से मिलकर क्या बोले राहुल गांधी?
'डरने की जरूरत नहीं', बजरंग दल से पंगा लेने वाले उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक से मिलकर क्या बोले राहुल गांधी?
क्रिकेट
सुपर-8 के अगले मैच के लिए चेन्नई पहुंची टीम इंडिया, गर्लफ्रेंड माहिका के गले में हाथ डाले दिखे हार्दिक पांड्या
सुपर-8 के अगले मैच के लिए चेन्नई पहुंची टीम इंडिया, गर्लफ्रेंड के गले में हाथ डाले दिखे हार्दिक
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 vs Toxic: यश की फिल्म के सामने फीकी पड़ी रणवीर सिंह की धुरंधर 2, इन दो मामलों में बुरी तरह पिछड़ी
धुरंधर 2 वर्सेस टॉक्सिक: यश की फिल्म के सामने फीकी पड़ी रणवीर सिंह की धुरंधर 2, इन दो मामलों में बुरी तरह पिछड़ी
इंडिया
2 सीटें जीतने की थी उम्मीद, राज्यसभा चुनाव का बदल गया समीकरण, कांग्रेस की राह में कौन बड़ा रोड़ा?
2 सीटें जीतने की थी उम्मीद, राज्यसभा चुनाव का बदल गया समीकरण, कांग्रेस की राह में कौन बड़ा रोड़ा?
विश्व
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, कौन बनेगा हकदार?
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, हकदार कौन?
हेल्थ
Diabetes Myths and Facts: गुड़-शहद सुरक्षित और जामुन-मेथी से बीमारी छूमंतर? जानें डायबिटीज से जुड़े इन दावों का असली सच
गुड़-शहद सुरक्षित और जामुन-मेथी से बीमारी छूमंतर? जानें डायबिटीज से जुड़े इन दावों का असली सच
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Embed widget