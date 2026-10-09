दिल्ली पुलिस की पत्रकारों के लिए एडवाइजरी, 'दूर से ही विरोध प्रदर्शन...'

दिल्ली के जंतर मंतर पर 10 अक्टूबर को होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बड़े विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने बयान जारी किया है. उन्होंने पत्रकारों और खासकर मीडिया कवरेज को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं. दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार (9 अक्टूबर) को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पत्रकारिता की अपनी भूमिका है, लेकिन इसे मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता.

एडिशनल DCP मंजीत श्योराण ने कहा कि कुछ प्रदर्शनकारी एक दिन पत्रकार बनकर आते हैं और अगले दिन विरोध प्रदर्शन में शामिल हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है. श्योराण ने आगे कहा कि पुलिस ने ऐसे लोगों से कई बार अपील की थी कि वे दूर से ही विरोध प्रदर्शन की कवरेज करें, लेकिन वे अपनी ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के काम में बाधा डालते रहे.

पत्रकारों के लिए एडवाइजरी

दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों की कवरेज करने वाले पत्रकारों को सलाह दी कि वे अपने संगठन द्वारा जारी वैध पहचान पत्र या वैध PIB/DIP एक्रेडिटेशन कार्ड साथ रखें और उन्हें हर समय दिखाएं, ताकि विरोध प्रदर्शन वाली जगहों पर सुरक्षा बलों के लिए उनकी पहचान करना आसान हो सके.

पत्रकारों को क्या दी सलाह

दिल्ली पुलिस ने एक एडवाइजरी में कहा है कि मीडिया कर्मियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी मौजूदगी और गतिविधियों से पुलिस के कामकाज या सुरक्षा बलों की आवाजाही में कोई रुकावट न आए. एडवाइजरी के मुताबिक, तनावपूर्ण स्थितियों के दौरान मौके पर मौजूद पत्रकारों को सलाह दी जाती है कि वे घटनाओं की कवरेज और रिकॉर्डिंग करते समय उचित और सुरक्षित दूरी बनाए रखें.

एडवाइजरी में कहा गया है कि उन्हें (पत्रकारों) को सलाह दी गई है कि वे खुद को इस तरह रखें कि प्रदर्शनकारियों से उनकी पहचान अलग हो सके. यह सलाह प्रदर्शन वाली जगहों पर पुलिस की तैनाती के बीच आई है, जहां पत्रकारों को तनावपूर्ण और भीड़-भाड़ वाले माहौल में काम करना पड़ सकता है. पुलिस ने कहा कि इन उपायों का मकसद पत्रकारों की पहचान आसान बनाना और आमतौर पर ये पक्का करना है कि मीडियाकर्मी पुलिस के कामकाज या सुरक्षाकर्मियों की आवाजाही में कोई रुकावट न डालें.

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