हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजनरल नरवणे की किताब पर बवाल! दिल्ली पुलिस ने FIR में जोड़ी आपराधिक साजिश की धारा, पेंगुइन को नोटिस

जनरल नरवणे की किताब पर बवाल! दिल्ली पुलिस ने FIR में जोड़ी आपराधिक साजिश की धारा, पेंगुइन को नोटिस

MM Naravane Memoir Controversy: दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच तेज करते हुए FIR में आपराधिक साजिश से जुड़ी धाराएं जोड़ दी हैं. यह कदम जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब के कथित लीक को लेकर उठाया गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 11 Feb 2026 02:59 PM (IST)
Preferred Sources

पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे (रिटायर्ड) की अप्रकाशित आत्मकथा ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ के कथित लीक मामला तूल पकड़ता जा रहा है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दर्ज FIR में अब आपराधिक साजिश से जुड़ी धाराएं भी जोड़ दी हैं. वहीं, स्पेशल सेल ने पेंगुइन इंडिया को नोटिस जारी कर कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं.

FIR में आपराधिक साजिश की धारा जोड़ी गई
न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच तेज करते हुए FIR में आपराधिक साजिश से जुड़ी धाराएं जोड़ दी हैं. यह कदम जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब के कथित लीक को लेकर उठाया गया है.

पेंगुइन इंडिया को भेजा गया नोटिस
स्पेशल सेल ने पेंगुइन इंडिया को नोटिस जारी कर किताब से जुड़े विवाद पर जवाब मांगा है. पुलिस यह जानना चाहती है कि किताब की स्थिति क्या है और क्या इसके कोई अंश बिना अनुमति के बाहर आए हैं.

लोकसभा में उठा मुद्दा, मचा विवाद
यह विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में जनरल नरवणे की 'प्री-प्रिंट' किताब का हवाला देते हुए कुछ बातें रखने की कोशिश की. इस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताई. बाद में स्पीकर ने कहा कि सदन में अप्रकाशित सामग्री का जिक्र नहीं किया जाना चाहिए.

राहुल गांधी का दावा
मंगलवार को संसद परिसर के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जनरल नरवणे ने साल 2023 में एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट कर अपनी किताब उपलब्ध होने की बात कही थी. उन्होंने कहा, 'जनरल नरवणे ने ट्वीट किया था- ‘मेरी किताब अब उपलब्ध है, लिंक फॉलो करें.’ या तो वह गलत कह रहे हैं, जो मैं नहीं मानता, या फिर पेंगुइन गलत कह रहा है. दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते. पेंगुइन कह रहा है कि किताब प्रकाशित नहीं हुई, लेकिन वह अमेजन पर दिख रही है.' राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उन्हें जनरल नरवणे की बात पर ज्यादा भरोसा है.

जनरल नरवणे की सफाई
विवाद बढ़ने के बाद पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने एक्स पर पोस्ट कर साफ किया कि उनकी किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है. उन्होंने लिखा, 'किताब की यही स्थिति है,' और यह संकेत दिया कि किताब अभी बाजार में उपलब्ध नहीं है.

पेंगुइन का बयान
पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने भी अपने ताजा बयान में कहा कि किताब की घोषणा की गई थी और प्री-ऑर्डर के लिए लिस्ट की गई थी, लेकिन इसे अभी प्रकाशित, वितरित या बिक्री के लिए जारी नहीं किया गया है. प्रकाशक ने कहा, 'किसी किताब को तभी प्रकाशित माना जाता है जब वह खुदरा बाजार में खरीद के लिए उपलब्ध हो. प्री-ऑर्डर एक सामान्य प्रक्रिया है. किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है.' पेंगुइन ने यह भी कहा कि अगर किताब की कोई कॉपी बाहर घूम रही है तो वह बिना अनुमति के है और यह कॉपीराइट का उल्लंघन होगा.

बीजेपी का राहुल गांधी पर हमला
इस पूरे मामले पर बीजेपी ने राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की है. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी संसद के नियमों को नजरअंदाज करते हैं. उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी देश के लिए शर्मिंदगी बन गए हैं. उन्होंने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते समय भी साल गलत लिखा. पेंगुइन को साफ करना पड़ा कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है. राहुल गांधी खुद को संसद के नियमों से ऊपर समझते हैं.'

Published at : 11 Feb 2026 02:59 PM (IST)
Tags :
General MM Naravane RAHUL GANDHI DELHI POLICE Penguin India Naravane Memoir Leak
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bangladesh Elections 2026: बांग्लादेश चुनाव में पुराना हो गया 'बैटल ऑफ बेगम्स', इस बार दो रहमानों के बीच सीधी टक्कर
बांग्लादेश चुनाव में पुराना हो गया 'बैटल ऑफ बेगम्स', इस बार दो रहमानों के बीच सीधी टक्कर
राजस्थान
किसानों का कर्ज माफ, लखपति दीदियों को भी बड़ा तोहफा, राजस्थान बजट 2026 के ये हैं बड़े ऐलान
किसानों का कर्ज माफ, लखपति दीदियों को भी बड़ा तोहफा, राजस्थान बजट 2026 के ये हैं बड़े ऐलान
विश्व
अमेरिका से हो गई बड़ी चूक, भारत के साथ ट्रेड डील की फैक्टशीट में गलती से जोड़ा ‘गूगल टैक्स’, बाद में उठाया ये कदम
अमेरिका से हो गई बड़ी चूक, भारत के साथ ट्रेड डील की फैक्टशीट में गलती से जोड़ा ‘गूगल टैक्स’, बाद में उठाया ये कदम
स्पोर्ट्स
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
Advertisement

वीडियोज

UP Budget 2026: आज खुलेगा योगी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट, किसका चमकेगा भाग्य? | Yogi Adityanath
Babri Masjid Construction: मुर्शिदाबाद में दिखेगी बाबरी मस्जिद की झलक; आज से शुरू होगा निर्माण
Online Food से Ola-Uber तक: अब ऐसे Measure होगी आपकी महंगाई | Paisa Live
Delhi Rohini Accident: Delhi में फिर मौत का गड्ढा, खुले मेनहोल में गिराने से युवक की मौत | Manhole
Russian Oil Angle पर Relief? India के कुछ Exports को US Tariff Refund मिल सकता है | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bangladesh Elections 2026: बांग्लादेश चुनाव में पुराना हो गया 'बैटल ऑफ बेगम्स', इस बार दो रहमानों के बीच सीधी टक्कर
बांग्लादेश चुनाव में पुराना हो गया 'बैटल ऑफ बेगम्स', इस बार दो रहमानों के बीच सीधी टक्कर
राजस्थान
किसानों का कर्ज माफ, लखपति दीदियों को भी बड़ा तोहफा, राजस्थान बजट 2026 के ये हैं बड़े ऐलान
किसानों का कर्ज माफ, लखपति दीदियों को भी बड़ा तोहफा, राजस्थान बजट 2026 के ये हैं बड़े ऐलान
विश्व
अमेरिका से हो गई बड़ी चूक, भारत के साथ ट्रेड डील की फैक्टशीट में गलती से जोड़ा ‘गूगल टैक्स’, बाद में उठाया ये कदम
अमेरिका से हो गई बड़ी चूक, भारत के साथ ट्रेड डील की फैक्टशीट में गलती से जोड़ा ‘गूगल टैक्स’, बाद में उठाया ये कदम
स्पोर्ट्स
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
बॉलीवुड
Subedaar Teaser Out: एक्शन अवतार में दिखे अनिल कपूर, फैंस बोले- एकदम झक्कास
सूबेदार का टीजर रिलीज, एक्शन अवतार में दिखे अनिल कपूर, फैंस बोले- एकदम झक्कास
विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
यूटिलिटी
क्या है पश्चिम बंगाल की युवा साथी योजना, इसमें किन लोगों को मिलते हैं हर महीने 1500 रुपये?
क्या है पश्चिम बंगाल की युवा साथी योजना, इसमें किन लोगों को मिलते हैं हर महीने 1500 रुपये?
फूड
Kefir vs Yogurt: दही से कितना अलग होता है केफिर, यह कितना फायदेमंद?
दही से कितना अलग होता है केफिर, यह कितना फायदेमंद?
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Embed widget