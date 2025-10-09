हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाघुसपैठियों को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, झुग्गी-बस्तियों और लेबर कैंपों में चेकिंग कर पकड़े 28 बांग्लादेशी

दिल्ली पुलिस ने जब इन घुसपैठियों से कड़ाई से पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि ये सभी बांग्लादेशी नागरिक पश्चिम बंगाल बॉर्डर के रास्ते गैरकानूनी तरीके से भारत में दाखिल हुए थे.

By : मनोज वर्मा | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 09 Oct 2025 11:26 AM (IST)
Preferred Sources

अवैध घुसपैठियों के मामले को लेकर दिल्ली पुलिस काफी सख्त है. देश की राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था बनाने रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. बता दें कि दिल्ली पुलिस की साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की बांग्लादेशी सेल ने 28 घुसपैठियों (बांग्लादेशी नागरिकों) को पकड़ा है, जो बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रह रहे थे.

दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजधानी के अलग-अलग इलाकों से बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है. दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की समस्या को देखते हुए साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ओर से ये कार्रवाई की गई है. इसी के तहत बांग्लादेशी सेल की टीम ने स्थानीय सूत्रों से पहले जानकारी जुटाई और ऐसे इलाकों की पहचान की, जहां पर इन घुसपैठियों के छिपे होने की संभावना थी. 

झुग्गी-बस्तियों, लेबर कैंपों और अनधिकृत कॉलोनियों में की चेकिंग
दिल्ली पुलिस की बांग्लादेशी सेल की टीम ने विभिन्न झुग्गी-बस्तियों, लेबर कैंपों और अनधिकृत कॉलोनियों में रैंडम चेकिंग की. इसी दौरान पुलिस ने अलग-अलग जगहों से कुल 28 लोगों को पकड़ा. दिल्ली पुलिस ने जब इन घुसपैठियों से कड़ाई से पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि ये सभी बांग्लादेशी नागरिक पश्चिम बंगाल के बॉर्डर के रास्ते गैरकानूनी तरीके से भारत में दाखिल हुए थे. इन घुसपैठियों में से ज्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, जबकि कुछ कबाड़ी हैं और अन्य खेतों में काम करने वाले हैं. 

इस साल अब तक 235 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को भेजा वापस 
बता दें कि पकड़े गए सभी 28 बांग्लादेशी नागरिकों के पास ना तो पासपोर्ट था और ना ही भारत में रहने की कोई अनुमति. फिलहाल इन्हें टेम्परेरी डिटेंशन सेंटर में रखा गया है और वापस भेजने की प्रक्रिया चल रही है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, इस साल अब तक कुल 235 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा जा चुका है.

Published at : 09 Oct 2025 11:24 AM (IST)
Tags :
Bangladeshi Slum DELHI POLICE
