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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाLeT मॉड्यूल का मास्टरमाइंड 5 दिन की पुलिस कस्टडी में, दिल्ली में गिरफ्तार शब्बीर लोन से बड़े खुलासे की उम्मीद

LeT मॉड्यूल का मास्टरमाइंड 5 दिन की पुलिस कस्टडी में, दिल्ली में गिरफ्तार शब्बीर लोन से बड़े खुलासे की उम्मीद

Patiala House Court: जांच में सामने आया है कि आतंकी शब्बरी अहमद लोन के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े हैंडलर्स से संपर्क थे. वह बांग्लादेश को ऑपरेशन बेस बनाकर भारत में नेटवर्क खड़ा कर रहा था.

By : मयंक प्रताप सिंह | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 30 Mar 2026 04:21 PM (IST)
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देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के संदिग्ध हैंडलर शब्बीर अहमद लोन को गिरफ्तार किया है. पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार (30 मार्च, 2026) को उसे पांच दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है, जिससे जांच एजेंसियों को नेटवर्क की गहराई तक पहुंचने का मौका मिलेगा.

आतंकी शब्बीर लोन को रविवार (29 मार्च, 2026) की रात गाजीपुर इलाके से पकड़ा गया. पुलिस के मुताबिक, वह हाल ही में उजागर हुए मेट्रो पोस्टर केस के पीछे सक्रिय मॉड्यूल का हैंडलर था. इस मॉड्यूल ने दिल्ली और कोलकाता में कई जगहों पर देशविरोधी पोस्टर चिपकाए थे, जिससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई थीं.

ISI से जुड़े तार, बांग्लादेश बना बेस

जांच में सामने आया है कि लोन के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े हैंडलर्स से संपर्क थे. वह बांग्लादेश को ऑपरेशन बेस बनाकर भारत में नेटवर्क खड़ा कर रहा था. पुलिस के अनुसार, लोन ‘राजा’ और ‘कश्मीरी’ जैसे नामों से भी जाना जाता है और श्रीनगर का रहने वाला है. उसके पास से बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा के साथ एक नेपाली सिम कार्ड भी बरामद हुआ है, जिससे उसके अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन पर शक और गहरा गया है.

पहले भी आतंकी मामलों में गिरफ्तारी

लोन का आतंकी गतिविधियों से पुराना संबंध रहा है. 2007 में दिल्ली पुलिस ने उसे AK-47 और हैंड ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार किया था. 2015 में भी उसे श्रीनगर में पकड़ा गया था. पुलिस का कहना है कि उसने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के मुजफ्फराबाद में LeT कैंप से “दौरा-ए-आम” और “दौरा-ए-खास” जैसी ट्रेनिंग ली थी.

देशभर में नेटवर्क फैलाने की साजिश

जांच में यह भी सामने आया है कि लोन ने कोलकाता को अपना ऑपरेशनल बेस बनाया था, जहां से वह अलग-अलग राज्यों में गतिविधियां चला रहा था. मॉड्यूल के सदस्य मंदिरों और भीड़भाड़ वाले इलाकों की रेकी कर रहे थे और उसकी वीडियो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स को भेजी जा रही थी. इससे पहले 22 फरवरी, 2026 को स्पेशल सेल ने इसी मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें 7 बांग्लादेशी नागरिक शामिल थे. ये सभी लोन के निर्देश पर काम कर रहे थे.

अब आगे क्या होगी कार्रवाई?

फिलहाल, दिल्ली पुलिस शब्बीर अहमद लोन से पूछताछ कर उसके नेटवर्क, फंडिंग और संभावित टारगेट्स का पता लगाने में जुटी है. इसके साथ-साथ हवाला कनेक्शन और विदेशी फंडिंग के एंगल की भी जांच हो रही है. यह गिरफ्तारी न सिर्फ मेट्रो पोस्टर केस में बड़ा कदम माना जा रहा है, बल्कि देश में सक्रिय आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एक अहम कार्रवाई भी है.

यह भी पढ़ेंः Explained: बिहार जितना आसान नहीं बंगाल जीतना, 5% वोट स्विंग से पलट जाएगा पासा! BJP बीते 6 MPs-MLAs चुनावों में खा चुकी पटखनी

About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 30 Mar 2026 04:21 PM (IST)
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