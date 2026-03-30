देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के संदिग्ध हैंडलर शब्बीर अहमद लोन को गिरफ्तार किया है. पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार (30 मार्च, 2026) को उसे पांच दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है, जिससे जांच एजेंसियों को नेटवर्क की गहराई तक पहुंचने का मौका मिलेगा.

आतंकी शब्बीर लोन को रविवार (29 मार्च, 2026) की रात गाजीपुर इलाके से पकड़ा गया. पुलिस के मुताबिक, वह हाल ही में उजागर हुए मेट्रो पोस्टर केस के पीछे सक्रिय मॉड्यूल का हैंडलर था. इस मॉड्यूल ने दिल्ली और कोलकाता में कई जगहों पर देशविरोधी पोस्टर चिपकाए थे, जिससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई थीं.

ISI से जुड़े तार, बांग्लादेश बना बेस

जांच में सामने आया है कि लोन के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े हैंडलर्स से संपर्क थे. वह बांग्लादेश को ऑपरेशन बेस बनाकर भारत में नेटवर्क खड़ा कर रहा था. पुलिस के अनुसार, लोन ‘राजा’ और ‘कश्मीरी’ जैसे नामों से भी जाना जाता है और श्रीनगर का रहने वाला है. उसके पास से बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा के साथ एक नेपाली सिम कार्ड भी बरामद हुआ है, जिससे उसके अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन पर शक और गहरा गया है.

#UPDATE | Delhi: Patiala House Court grants 5-day custody of Shabbir Ahmed Lone to Delhi Police.



Shabir Ahmed Lone, LeT terrorist, handler of the recently busted LeT module in Metro Poster Case, has been arrested by a team of Special Cell/NDR. https://t.co/HZDmQY2I6m — ANI (@ANI) March 30, 2026

पहले भी आतंकी मामलों में गिरफ्तारी

लोन का आतंकी गतिविधियों से पुराना संबंध रहा है. 2007 में दिल्ली पुलिस ने उसे AK-47 और हैंड ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार किया था. 2015 में भी उसे श्रीनगर में पकड़ा गया था. पुलिस का कहना है कि उसने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के मुजफ्फराबाद में LeT कैंप से “दौरा-ए-आम” और “दौरा-ए-खास” जैसी ट्रेनिंग ली थी.

देशभर में नेटवर्क फैलाने की साजिश

जांच में यह भी सामने आया है कि लोन ने कोलकाता को अपना ऑपरेशनल बेस बनाया था, जहां से वह अलग-अलग राज्यों में गतिविधियां चला रहा था. मॉड्यूल के सदस्य मंदिरों और भीड़भाड़ वाले इलाकों की रेकी कर रहे थे और उसकी वीडियो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स को भेजी जा रही थी. इससे पहले 22 फरवरी, 2026 को स्पेशल सेल ने इसी मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें 7 बांग्लादेशी नागरिक शामिल थे. ये सभी लोन के निर्देश पर काम कर रहे थे.

अब आगे क्या होगी कार्रवाई?

फिलहाल, दिल्ली पुलिस शब्बीर अहमद लोन से पूछताछ कर उसके नेटवर्क, फंडिंग और संभावित टारगेट्स का पता लगाने में जुटी है. इसके साथ-साथ हवाला कनेक्शन और विदेशी फंडिंग के एंगल की भी जांच हो रही है. यह गिरफ्तारी न सिर्फ मेट्रो पोस्टर केस में बड़ा कदम माना जा रहा है, बल्कि देश में सक्रिय आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एक अहम कार्रवाई भी है.

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