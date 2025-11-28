दिल्ली के संसद मार्ग थाने के बाहर विवादित नारे लगाने वालो को जमानत, कोर्ट ने 20 हजार के मुचलके पर छोड़ा 

दिल्ली के संसद मार्ग थाने के बाहर प्रदर्शन करने और विवादित नारे लगाने के आरोप मे गिरफ्तार 9 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है. कोर्ट ने 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर आरोपियों को जमानत दी है. संसद मार्ग पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे कुल 17 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया था.