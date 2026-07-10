दिल्ली जू में खुशखबरी! 3 एशियाई शावकों का हुआ जन्म, डबल ब्रीडिंग की दुर्लभ घटना

दिल्ली चिड़ियाघर से बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है. यहां एक शेरनी ने तीन बच्चों को जन्म दिया है. यह सफलता दोबारा की गई ब्रीडिंग से मिली है. इससे अब जू में सरंक्षण की कोशिशों को नया बल मिल गया है. दोबारा ब्रीडिंग से मिली सफलता अपने आप में दुर्लभ घटना मानी जा रही है. इससे पहले पिछले साल जू में पांच शावकों को जन्म दिया गया था. इनमें सिर्फ दो ही जिंदा बचे थे.

इन तीनों एशियाई शावकों के माता पिता नेशनल जूलॉजिकल पार्क में रहने वाले महागौरी और महेश्वर हैं. पीटीआई के मुताबिक, जू के डायरेक्टर संजीत कुमार ने जानकारी दी है कि नवजात शावकों को अभी उनकी के साथ एक सुरक्षित मेटरनिटी बाड़े में रखा गया है.

अधिकारियों के मुताबिक, शावकों को उनके शुरुआती विकास के लिए जरूरी शांत और बिना किसी दखल वाला माहौल दिया जा रहा है. देखभाल करने वाली टीमों की तरफ से सीसीटीवी से बाड़े पर नजर रखी जा रही है.

एक साल पहले 5 शावकों में सिर्फ दो ही जिंदा बचे

इससे पहले 27 अप्रैल 2025 को दो शावकों को जन्म दिया गया था. इनका नाम कार्तिक और करनी रखा गया था. कुमार के मुताबिक, 2009 के बाद से दिल्ली जू में महागौरी पहली ऐसी शेरनी बनी है, जिसने बच्चे को जन्म देने के बाद दोबारा एक साल के भीतर गर्भधारण किया.

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संजीत कुमार के मुताबिक, 2009 तक जू में शेरों की ब्रीडिंग स्थिर थी. कुछ सालों में ही शावक पैदा होते थे. इनमें काफी गिरावट उस वक्त दर्ज की गई थी. शावकों के जन्म दर की स्थिति बेहद ही कम हो गई थी. एक समय तक लगभग रुक गई थी. 2001 में 2009 में पैदा हुआ सुंदरम नाम का एकमात्र एशियाई शेर बचा था. अब 17 साल होने के बाद उसकी उम्र काफी बढ़ गई है. इसलिए फिर से अधिकारियों ने आबादी को बढ़ाने के लिए नए ब्रीडिंग स्टॉक की तलाश शुरू की है.

इसी के तहत 2021 में गुजरात के जूनागढ़ से एक नर और दो मादा शेर महेश्वर और शैलजा लाए गए. कुमार ने बताया कि 2020 में जन्में तीन शेरों से दिल्ली जू के ब्रीडिंग प्रोग्राम के मजबूत होने की उम्मीद थी. लेकिन इस बीच शैलजा घायल हो गई. उसके पैरे में लकवे जैसी स्थिति बन गई. इससे प्रजनन की क्षमता पर असर पड़ा.

फिलहाल दिल्ली जू में कितने एशियाई शेर हैं

पहली ब्रीडिंग में महागौरी और महेश्वर से 27 अप्रैल 2025 को पांच शावक का जन्म हुआ. इनमें तीन की मौत हो गई. फिलहाल इस नेशनल जूलॉजिकल पार्क में छ एशियाई शेर हैं. इनमें तीन नर सुंदरम, महेश्वर और कार्तिक हैं, वहीं तीन मादा महागौरी, शैलजा और करणी शामिल हैं. अब इससे एशियाई शेरों के संरक्षण में मदद मिलेगी.

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