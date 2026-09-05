पानी-पानी हुई दिल्ली! बारिश की वजह 200 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI Airport) पर शनिवार (5 सितंबर) को 200 से ज्यादा फ्लाइट देरी से चल रही हैं. इसमें मौसम बिगड़ने और तेज बारिश को बड़ा कारण बताया जा रहा है. भारी बारिश के चलते आईजीआई एयरपोर्ट पर फ्लाइट अराइवल में 70 मिनट की देरी हो रही हैं, जबकि डिपार्चर करीब 130 मिनट की देरी से हो रहा है. इसी के मद्देनजर एयरलाइंट ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है.

दिल्ली में खराब मौसम की वजह से उड़ानों के संचालन में देरी हो रही है. एयरलाइन की टीमें मौसम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

Travel Advisory



Bad weather is currently affecting #Delhi, leading to possible delays in flight operations.



Our teams are closely monitoring the situation, if you're travelling today, we recommend checking your flight status on our website via https://t.co/MDv6zfNvLQ or app… — IndiGo (@IndiGo6E) September 5, 2026

एयरलाइंस का कहना है कि अगर आप आज फ्लाइट से सफर कर रहे हैं तो घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस वेबसाइट या ऐप पर जरूर चेक कर लें. साथ ही सड़क पर ट्रैफिक और धीमी रफ्तार की वजह से एयरपोर्ट पहुंचने में ज्यादा समय लग सकता है. इसलिए थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें.

इंडिगो ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी

इंडिगो द्वारा जारी की गई ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया है कि खराब मौसम की वजह से अभी दिल्ली में फ्लाइट्स में देरी हो सकती है. हमारी टीमें स्थिति पर नजर रखे हुए हैं. अगर आप आज यात्रा कर रहे हैं, तो हमारी सलाह है कि एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले हमारी वेबसाइट http://t.co/nTbt4mrMOX या ऐप पर अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक कर लें.

एडवाइजरी में कहा गया है कि कृपया यात्रा के लिए थोड़ा ज्यादा समय लेकर चलें, क्योंकि सड़कों पर ट्रैफिक सामान्य से धीमा हो सकता है. आपके धैर्य और समझदारी के लिए हम आपके आभारी हैं. आपकी सुविधा और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है.

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