दिल्ली जिमखाना क्लब होगा खाली? हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस, जानें पूरा मामला

दिल्ली जिमखाना क्लब को खाली कराने के केंद्र सरकार के फैसले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र की मोदी सरकार को नोटिस जारी किया है और उनसे इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है.

दिल्ली हाई कोर्ट के नोटिस पर सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा और कोर्ट ने यह भी नोट किया है कि L&DO एस्टेट ऑफिसर के सामने चल रही कार्यवाही को हाई कोर्ट की सुनवाई तक टाल दिया गया है. ऐसे में अब अगली सुनवाई की तारीख 28 जुलाई तय की गई है.

केंद्र के भूमि एवं विकास कार्यालय ने दिल्ली जिमखाना क्लब को नोटिस जारी किया था, जिसमें पूछा गया है कि सार्वजनिक परिसर अधिनियम 1971 के तहत क्लब के खिलाफ बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाए. जिमखाना क्लब के सदस्य विजय खुराना और दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दायर याचिकाएं पहले से लंबित मुकदमे का हिस्सा हैं.

5 जून को जमीन खाली करने का दिया था आदेश

बता दें कि यह मुकदमा L&DO के 22 मई के उस आदेश के बाद दायर किया गया था, जिसमें क्लब से 5 जून तक 27.3 एकड़ जमीन खाली करने को कहा गया था. मोदी सरकार का कहना है कि यह जमीन डिफेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए बेहद आवश्यक है.

विजय खुराना ने अपनी याचिका में क्या कहा

इसी को लेकर याचिकाकर्ता विजय खुराना ने अदालत में कहा है कि सुरक्षा का हवाला देकर दिए गए कारण स्पष्ट नहीं हैं और इन्हें केवल बेदखली का आधार बनाया जा रहा है. उनका आरोप है कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाए क्लब को जबरन खाली कराने की कोशिश की जा रही है. इसके अलावा उनका ये भी दावा है कि उनकी याचिका को क्लब के 500 से अधिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त है. इससे पूरे विवाद में अदालत का रुख ही तय करेगा कि जमीन किसके पास रहेगी.

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