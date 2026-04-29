Delhi High Court Live Streaming Hack: दिल्ली हाईकोर्ट में कुछ ऐसा हुआ, जिसे हैकिंग कहा जाता है. बुधवार को वर्चुअल सुनवाई के दौरान इसी तरह का मामला देखने को मिला. जब दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर चल रही वर्चुअल सुनवाई को तीन बार से ज्यादा बार रुकावट का सामना करना पड़ा. जिस समय यह घटना हुई, उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही थी. इस दौरान बार-बार अश्लीलता और अनुचित सामग्री चलाई गई.

इस दिक्कत के बाद दिल्ली हाईकोर्ट प्रशासन ने दिल्ली पुलिस की IFSO यानी इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस यूनिट से संपर्क किया. साथ ही घटना की जांच की मांग की. अब इस पूरे मामले में प्रारंभिक जांच शुरू हो गई है. जानकारी जुटाई जा रही है कि यह दिक्कत किस वजह से हुई. क्या अदालत की वर्चुअल सुनवाई प्रणाली में कोई सेंध लगी थी.

पुलिस अधिकारी बोले- मामले की जांच की जा रही है

इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले के बारे में जानकारी मिली है. मामला शुरुआती चरण में है. फिलहाल इस मुद्दे की जांच की जा रही है. जांच आगे बढ़ने पर और जानकारी मिलने की उम्मीद है. बार -बार अश्लील सामग्री चलाई गई.

पुलिस ने बताया कि यह रुकावट लाइव अदालत की कार्यवाही के दौरान हुआ. इससे सुनवाई का सामान्य कामकाज कई बार बाधित हुआ. यह किसी अज्ञात इंसान की हरकत है. अदालत की कार्रवाई के दौरान कई बार डिजिटल घुसपैठ की कोशिश की गई.

सुनवाई के दौरान बार-बार आ रहा था हैक होने का मैसेज

सुनवाई के दौरान एक मैसेज भी बार बार आ रहा था. इसमें कहा जा रहा था कि आप हैक हो गए हैं. इससे वर्चुअल कोर्टरूम में मौजूद लोगों की तुरंत चिंता बढ़गई. इसके साथ ही एक ऑटोमेटेड ऑडियो मैसे भी सुना गया. इसमें दावा किया जा रहा था कि सिस्टम हैक हो गया है.

अब इस मामले में साइबर यूनिट लॉग रिकॉर्ड एक्सेस करेगी. एएनआई न्यूज एजेंसी को सूत्रों ने बताया कि शिकायत वर्चुअल कार्रवाई के दौरान शक के बिना इजाजत दखल से जुड़ी है. जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.