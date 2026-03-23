हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियालैंड-फॉर-जॉब्स मामलाः राबड़ी देवी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI से मांगा जवाब, केस के दस्तावेजों की मांग

लैंड-फॉर-जॉब्स मामलाः राबड़ी देवी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI से मांगा जवाब, केस के दस्तावेजों की मांग

Land For Jobs Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने रॉउज एवन्यू कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें ऐसे दस्तावेज देने से इनकार कर दिया गया था, जिन पर जांच एजेंसी ने अपने चार्जशीट में भरोसा नहीं किया है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 23 Mar 2026 11:19 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

राबड़ी देवी से जुड़े कथित लैंड-फॉर-जॉब्स मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने CBI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई एक अप्रैल, 2026 तय की है. जस्टिस मनोज जैन ने राबड़ी देवी ने याचिका दाखिल कर रॉउज एवन्यू कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें ऐसे दस्तावेज देने से इनकार कर दिया गया था, जिन पर जांच एजेंसी ने अपने चार्जशीट में भरोसा नहीं किया है. राबड़ी देवी के वकील कहना है कि इन दस्तावेजों तक पहुंच मिलना जरूरी है, ताकि वे केस में गवाही देने वाले अहम गवाहों, खासकर सरकारी गवाह से ठीक तरह से जिरह कर सकें.

रॉउज एवन्यू कोर्ट ने राबड़ी देवी की अर्जी की थी खारिज

दरअसल, रॉउज एवन्यू कोर्ट ने 18 मार्च, 2026 को राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की उस मांग को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने CBI द्वारा इस्तेमाल न किए गए दस्तावेजों की कॉपी देने की मांग की थी. ट्रायल कोर्ट का कहना था कि अभियुक्तों को ऐसे दस्तावेज पाने का कोई स्वतः अधिकार नहीं होता. जिन पर अभियोजन पक्ष ने भरोसा ही नहीं किया है.

अदालत ने यह भी साफ किया था कि आपराधिक मुकदमे की प्रक्रिया के मुताबिक पहले अभियोजन पक्ष अपने भरोसे वाले दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर गवाह पेश करता है. ऐसे में बहस से पहले सभी अनरिलाइड दस्तावेज देने की शर्त नहीं लगाई जा सकती.

सीबीआई ने लालू और उनके परिवार पर लगाया था गंभीर आरोप

यह मामला उस आरोप से जुड़ा है, जिसमें CBI का दावा है कि 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने रेलवे में ग्रुप-डी की नौकरियां देने के बदले जमीन ली थी. जांच एजेंसी के मुताबिक, नौकरी पाने के इच्छुक लोगों या उनके रिश्तेदारों ने पटना समेत कई जगहों पर जमीन लालू यादव के परिवार या उनसे जुड़ी कंपनियों के नाम बहुत कम कीमत पर ट्रांसफर की थी. हालांकि, यादव परिवार ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है और इसे राजनीतिक साजिश बताया है. अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में एक अप्रैल, 2026 को सुनवाई होगी.

यह भी पढ़ेंः मैनेजर ने कोविड के दौरान WFH का फायदा उठाकर लगा दिया 106 करोड़ का चूना, ED ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट

Published at : 23 Mar 2026 11:19 PM (IST)
Tags :
CBI DelhI High Court Land For Jobs Case LALU YADAV RABRI DEVI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Iran-US War: 'भारत गायब, यह कबूल नहीं', ईरान-अमेरिका युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता पर भड़की कांग्रेस
'भारत गायब, यह कबूल नहीं', ईरान-अमेरिका युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता पर भड़की कांग्रेस
इंडिया
लैंड-फॉर-जॉब्स मामलाः राबड़ी देवी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI से मांगा जवाब, केस के दस्तावेजों की मांग
लैंड-फॉर-जॉब्स मामलाः राबड़ी देवी की याचिका पर दिल्ली HC ने CBI से मांगा जवाब, दस्तावेजों की मांग
इंडिया
जंग में उलझे ईरान की मदद के लिए कश्मीरियों ने बढ़ाए हाथ, नकदी के साथ सोने-चांदी के गहने किए दान, दूतावास ने जताया आभार
जंग में उलझे ईरान की मदद के लिए कश्मीरियों ने बढ़ाए हाथ, नकदी के साथ सोने-चांदी के गहने किए दान, दूतावास ने जताया आभार
इंडिया
जोरहाट में BJP-AGP उम्मीदवारों ने किया नामांकन, स्वास्थ्य-पानी और विकास के वादों को लेकर गरमाई सियासत
जोरहाट में BJP-AGP उम्मीदवारों ने किया नामांकन, स्वास्थ्य-पानी-विकास के वादों पर गरमाई सियासत
Advertisement

वीडियोज

Viral Video: चाट खाने से पहले सावधान! वीडियो ने उड़ाए होश | ABP News
Chitra Tripathi: US की 'एपिक फ्यूरी' या Trump की 'ब्लाइंड फ्यूरी'? | Iran Israel War | America
Bharat Ki Baat: क्या ईरान के वार से पीछे हटा अमेरिका? | Iran Attack on US-Israel War | Trump
Sandeep Chaudhary: ईरान की जीत..ट्रंप ने टेके घुटने? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण| Iran-US-Israel War
Nissan Gravite Drive Review | This is your 1st Car! | Auto Live #nissan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आखिर कौन हैं वो देश, जो अमेरिका और ईरान के बीच डील में शामिल? ट्रंप ने किया था 3 का जिक्र
आखिर कौन हैं वो देश, जो अमेरिका और ईरान के बीच डील में शामिल? ट्रंप ने किया था 3 का जिक्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
IPS अंशिका वर्मा की शादी का कार्ड वायरल, IPS कृष्ण कुमार बिश्नोई के साथ लेंगी सात फेरे
IPS अंशिका वर्मा की शादी का कार्ड वायरल, IPS कृष्ण कुमार बिश्नोई के साथ लेंगी सात फेरे
इंडिया
'अमेरिका के खिलाफ उन्होंने एक भी शब्द बोला?', मिडिल ईस्ट संकट पर लोकसभा में PM मोदी के बयान पर राहुल गांधी ने पूछा
'अमेरिका के खिलाफ उन्होंने एक भी शब्द बोला?', मिडिल ईस्ट संकट पर लोकसभा में PM मोदी के बयान पर राहुल गांधी ने पूछा
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Vs Ustaad Bhagat Singh: पांचवें दिन 'धुरंधर 2' के सामने फेल बुरी तरह फेल हुई 'उस्ताद भगत सिंह', जानें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
पांचवें दिन 'धुरंधर 2' के सामने फेल बुरी तरह फेल हुई 'उस्ताद भगत सिंह', जानें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
क्रिकेट
IPL में सबसे ज्यादा ऑरेंज कैप किसने जीती? देखें विराट-रोहित ने कितनी बार किया ये कारनामा
IPL में सबसे ज्यादा ऑरेंज कैप किसने जीती? देखें विराट-रोहित ने कितनी बार किया ये कारनामा
जनरल नॉलेज
Crude Oil Price: सस्ता और महंगा क्यों होता है क्रूड ऑयल, जानें पर्दे के पीछे कौन चलाता है पूरा सिस्टम?
सस्ता और महंगा क्यों होता है क्रूड ऑयल, जानें पर्दे के पीछे कौन चलाता है पूरा सिस्टम?
हेल्थ
Type 1 Diabetes And Memory Loss: टाइप 1 डायबिटीज है तो पढ़ लें यह रिसर्च, मेमोरी लॉस होने का बड़ा खतरा
टाइप 1 डायबिटीज है तो पढ़ लें यह रिसर्च, मेमोरी लॉस होने का बड़ा खतरा
यूटिलिटी
दुकानदार नहीं बदल रहा घटिया सामान, उपभोक्ता फोरम में ऐसे कर सकते हैं शिकायत
दुकानदार नहीं बदल रहा घटिया सामान, उपभोक्ता फोरम में ऐसे कर सकते हैं शिकायत
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget