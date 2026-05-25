7 महाराजाओं ने 27 एकड़ में बसाया दिल्ली जिमखाना क्लब! मेंबरशिप के लिए पैदा होने से पहले अप्लाई

लुटियंस दिल्ली के बीचोबीच 27.3 एकड़ में फैला एक ऐसा क्लब है जहां आम आदमी का अंदर जाना लगभग नामुमकिन है. यहां के सदस्यों की लिस्ट में देश के पूर्व प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, नौकरशाह, जनरल, जज और उद्योगपति शामिल हैं. लेकिन अब यही क्लब अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है. तारीख है 5 जून 2026 को जब केंद्र सरकार ने इसे अपनी जमीन खाली करने का अल्टीमेटम दिया है. यह कहानी है 113 साल पुराने दिल्ली जिमखाना क्लब की. एक ऐसी संस्था की जो भारत के इतिहास, सत्ता और सामाजिक बदलाव की जीती-जागती गवाह है. गुलाम भारत के शाही ठाठ से लेकर आजाद भारत की सियासी गलियारों तक, यह कहानी हर पन्ने पर कैसे एक नया राज खोलती है...

1913: जब सात महाराजाओं ने रखी नींव

साल 1911... ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली ले जाने का ऐलान किया. इसके साथ ही शुरू हुआ नई दिल्ली के निर्माण का सपना. एक नई राजधानी बन रही थी और उसके साथ जरूरत थी एक ऐसे सामाजिक केंद्र की जहां ब्रिटिश अधिकारी और भारतीय रियासतों के महाराजा मिल-बैठ सकें.

2 जुलाई 1913 को 'इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब' की स्थापना हुई. इसके पहले अध्यक्ष बने स्पेंसर हरकोर्ट बटलर, जो उस समय ब्रिटिश भारत के एक प्रभावशाली प्रशासक थे. क्लब की स्थापना में सात प्रमुख रियासतों के शासकों ने अहम भूमिका निभाई- ग्वालियर, जयपुर, जोधपुर, कश्मीर, उदयपुर, किशनगढ़ और भोपाल के नवाब. इन सभी को क्लब का आजीवन सदस्य बनाया गया.

शुरुआती दिनों में यह क्लब मुख्य रूप से नई राजधानी की सैन्य छावनी के अधिकारियों के लिए बनाया गया था. किंग्सवे कैंप के पास स्थित पोलो ग्राउंड उन दिनों क्लब के लॉन का ही विस्तार था, जो 1930 के दशक में जाकर एक अलग इकाई बना.

लीज की वो शर्त, जो आज काल बन गई

क्लब को यह प्राइम लोकेशन यूं ही नहीं मिल गई थी. 1918 में ब्रिटिश सरकार ने 27.3 एकड़ की यह जमीन 'सामाजिक और खेल क्लब' चलाने की खास शर्त पर लीज पर दी थी. इस जमीन का किराया तय हुआ महज 1,000 रुपये सालाना, जो आज भी उतना ही है.

इस लीज की सबसे अहम धारा थी क्लॉज 4, जिसमें साफ लिखा था कि अगर सरकार को यह जमीन 'सार्वजनिक उद्देश्य' के लिए चाहिए होगी, तो वह कभी भी लीज खत्म कर सकती है. ठीक यही धारा आज 113 साल बाद इस क्लब के लिए काल बनकर सामने आई है.

1930 का दशक: रॉबर्ट टोर रसेल की कारीगरी

1930 के दशक की शुरुआत में क्लब अपने मौजूदा पते- 2, सफदरजंग रोड पर शिफ्ट हुआ. इस ऐतिहासिक इमारत को डिजाइन किया ब्रिटिश आर्किटेक्ट रॉबर्ट टोर रसेल ने. रसेल का नाम दिल्ली की तीन सबसे मशहूर इमारतों से जुड़ा है- कनॉट प्लेस, तीन मूर्ति भवन (जो बाद में जवाहरलाल नेहरू का निवास बना) और यह जिमखाना क्लब.

क्लब के स्विमिंग पूल की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है. तत्कालीन वायसराय लॉर्ड विलिंगडन की पत्नी लेडी विलिंगडन को तैराकी का बेहद शौक था. दिल्ली के दूसरे पूलों पर निर्भर रहने से तंग आकर उन्होंने क्लब में पूल और स्क्वाश कोर्ट बनवाने के लिए 21,000 रुपये का दान दिया. क्लब की आभारी कमेटी ने इन्हें 'लेडी विलिंगडन स्विमिंग बाथ' और 'विलिंगडन स्क्वाश कोर्ट' नाम दिया.

क्लब कल्चर: फॉक्सट्रॉट, ब्लडी मैरी और दोहरा भेदभाव

आजादी से पहले का जिमखाना क्लब सिर्फ खेल का अड्डा नहीं था. यह औपनिवेशिक सामाजिक जीवन का केंद्र था. यहां टेनिस कोर्ट करियर की सीढ़ी बन जाते थे और संडे आफ्टरनून की ब्लडी मैरी के बिना कोई अफसर 'काबिल' नहीं माना जाता था.

भारतीय सिविल सेवा (ICS) के चुनिंदा भारतीय अधिकारियों को अगर इस क्लब में गंभीरता से लिया जाना था, तो उन्हें फॉक्सट्रॉट डांस सीखना पड़ता था, पराठे की जगह एग्स और सॉसेज का नाश्ता करना पड़ता था और सबसे बढ़कर, पश्चिमी पोशाक पहननी पड़ती थी. यहां तक कि रेशमी कुर्ता और स्टार्च्ड पायजामा पहनने वालों को भी 'जवाहर जैकेट' पहनने की सलाह दी जाती थी.

लेकिन असली कड़वा सच था क्लब का दोहरा रवैया. 1946 में जब देश बंटवारे की आग में झुलस रहा था, तब भी क्लब ने अपना चरित्र नहीं बदला. लॉर्ड माउंटबेटन के दौरे के समय भारतीय सिविल अधिकारियों को लॉन में रोक दिया गया, जबकि अंग्रेज अधिकारी इमारत के अंदर बैठकर मौज-मस्ती कर रहे थे. बाद में जब रेजिमेंटों का बंटवारा हुआ और अधिकारी पाकिस्तान या भारत चले गए, तब क्लब का वह घनिष्ठ सामाजिक ताना-बाना भी हमेशा के लिए टूट गया.

1947 के बाद: 'इंपीरियल' गया, लेकिन क्या सच में गया?

15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ. जल्द ही क्लब के नाम से 'इंपीरियल' शब्द हटा दिया गया और यह 'दिल्ली जिमखाना क्लब' बन गया. लेकिन क्या वाकई 'इंपीरियल' सिर्फ नाम से गया?

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने हाल ही में अपने एक आदेश में तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, 'यह रिकॉर्ड में है कि आजादी के तुरंत बाद नाम से इंपीरियल शब्द हटा दिया गया था, लेकिन हमें संदेह है कि क्या यह क्लब के संरक्षकों की मानसिकता से भी हटा.' इस एक वाक्य ने क्लब के बाशिंदों की उस मानसिकता पर सवाल खड़ा कर दिया जो पीढ़ियों से चली आ रही है.

क्लब के पहले भारतीय अध्यक्ष सर ऊषानाथ बने. आज तक क्लब के 53 अध्यक्ष हो चुके हैं और मौजूदा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल आई. जे. सिंह (सेवानिवृत्त) हैं. लेकिन सत्ता चाहे जिसके हाथ में हो, क्लब का कल्चर जस-का-तस बना रहा.

27.3 एकड़ का साम्राज्य: सुविधाएं जो किसी रियासत से कम नहीं

प्रधानमंत्री आवास (7, लोक कल्याण मार्ग) से सटे इस क्लब की खूबसूरती देखते ही बनती है. यहां की खेल सुविधाओं की लिस्ट किसी ओलंपिक कॉम्प्लेक्स को टक्कर देती है:

टेनिस कोर्ट: देश में किसी भी क्लब में सबसे ज्यादा 26 ग्रास कोर्ट, 7 क्ले/सिंथेटिक कोर्ट, 4 हार्ड कोर्ट, 3 फ्लडलिट हैं.

देश में किसी भी क्लब में सबसे ज्यादा 26 ग्रास कोर्ट, 7 क्ले/सिंथेटिक कोर्ट, 4 हार्ड कोर्ट, 3 फ्लडलिट हैं. स्क्वाश कोर्ट: 3 (विलिंगडन स्क्वाश कोर्ट्स).

3 (विलिंगडन स्क्वाश कोर्ट्स). स्विमिंग पूल: इनडोर, हीटेड (लेडी विलिंगडन स्विमिंग बाथ).

इनडोर, हीटेड (लेडी विलिंगडन स्विमिंग बाथ). बार और रेस्टोरेंट: 3 लाउंज बार, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट.

3 लाउंज बार, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट. लाइब्रेरी: 35,000 किताबों का संग्रह, 85 समाचार-पत्र और पत्रिकाएं.

35,000 किताबों का संग्रह, 85 समाचार-पत्र और पत्रिकाएं. आवासीय सुविधा: 43 ट्रांजिट रूम/कॉटेज.

43 ट्रांजिट रूम/कॉटेज. अन्य: बैडमिंटन कोर्ट, बिलियर्ड्स रूम, क्रिकेट ग्राउंड.

ग्रास टेनिस कोर्ट 1940 से मौजूद हैं और क्लब की एक्टिव टेनिस मेंबरशिप 200 से ऊपर है. यहां नियमित रूप से क्षेत्रीय टूर्नामेंट आयोजित होते रहे हैं.

मेंबरशिप: जहां 37 साल तक इंतजार करना आम बात

अब आते हैं क्लब के सबसे विवादित और चर्चित पहलू पर यानी इसकी सदस्यता प्रणाली. दिल्ली जिमखाना क्लब की मेंबरशिप पाना किसी विरासत में मिली रियासत से कम नहीं है. मौजूदा समय में क्लब के लगभग 5,600 स्थायी सदस्य हैं. हर साल महज 60 से 100 नए सदस्यों को ही प्रवेश मिलता है और वह भी तब जब कोई पुराना सदस्य दुनिया छोड़ता है या इस्तीफा देता है.

सदस्यता का बंटवारा एक अलिखित लेकिन सख्त कोटा प्रणाली पर आधारित है:

40%- सिविल सेवा (IAS, IFS, IPS आदि)

सिविल सेवा (IAS, IFS, IPS आदि) 40%- रक्षा सेवाएं (सेना, वायुसेना, नौसेना)

रक्षा सेवाएं (सेना, वायुसेना, नौसेना) 20%- असैनिक/अन्य (उद्योगपति, वकील, डॉक्टर, कलाकार)

यह 40-40-20 का फॉर्मूला दशकों से क्लब के सामाजिक ढांचे की रीढ़ बना हुआ है. नतीजा यह है कि आम नागरिक के लिए यहां प्रवेश लगभग नामुमकिन है. वेटिंग लिस्ट 37 साल तक पहुंच चुकी है. कुछ लोगों ने 1970 के दशक में आवेदन किया था और आज भी इंतजार कर रहे हैं. यहां तक कहा जाता है कि 'अगर आपको मेंबर बनना है, तो पैदा होने से पहले ही अप्लाई कर दीजिए.' मेंबरशिप फीस लाखों में है, लेकिन असली चुनौती है 'क्लबेबिलिटी'. यहां पैसे से ज्यादा 'कनेक्शन' मायने रखता है.

22 मई 2026: वो आदेश जिसने सब कुछ बदल दिया

केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) ने एक पत्र जारी करते हुए कहा कि 5 जून 2026 को क्लब को शांतिपूर्वक परिसर का कब्जा L&DO को सौंपना होगा. ऐसा न करने पर 'कानून के अनुसार कब्जा ले लिया जाएगा.' सरकार का तर्क है कि क्लब प्रधानमंत्री आवास के बेहद करीब स्थित है, जिसके कारण यह इलाका हाई-सिक्योरिटी जोन है. ऐसे में रक्षा और शासनिक बुनियादी ढांचे के लिए इस जमीन की जरूरत है.

क्लब की प्रतिक्रिया: अदालत का दरवाजा और सदस्यों का गुस्सा

सरकार के इस आदेश के खिलाफ दिल्ली जिमखाना क्लब ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. क्लब के सदस्य सिद्धार्थ ने कहा कि सरकार के आदेश को अदालत में चुनौती दी जाएगी और क्लब से किसी सुरक्षा खतरे जैसी स्थिति नहीं है. सदस्य नितिन वर्मा ने सरकार के इस कदम को 'बहुत शर्म की बात' बताया और इसे 'मनगढ़ंत आधार' पर उठाया गया कदम करार दिया.

वहीं दूसरी ओर, क्लब की एक अन्य सदस्य रिया सचदेव का कहना है कि अगर यह कदम राष्ट्रहित में है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन इस कदम से क्लब के सैकड़ों कर्मचारियों का भविष्य अधर में लटक गया है. कई कर्मचारियों ने कहा कि इस घटनाक्रम ने उन्हें अपने भविष्य को लेकर चिंता में डाल दिया है. पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी ने भी इस आदेश पर दुख जताते हुए इसे 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताया.

क्लब जिमखाने पर आखिरी पर्दा या नई शुरुआत?

दिल्ली जिमखाना क्लब की कहानी महज एक इमारत के खाली होने की कहानी नहीं है. यह कहानी है भारत के सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की, सत्ता के समीकरणों की और उस संस्कृति की जो सदियों से चली आ रही थी. 1913 में सात महाराजाओं ने जिस क्लब की नींव रखी थी, आज उसका भविष्य एक सरकारी आदेश के हवाले है.

इतिहास गवाह है कि यह क्लब हर तूफान का सामना करता रहा है. 1947 का बंटवारा हो, 1960 के दशक के राजनीतिक उथल-पुथल, या 2020 के दशक के शासकीय विवाद. क्लब ने हर बार खुद को बदलते वक्त के मुताबिक ढाला है.