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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाDelhi Cyber Crime: दिल्ली पुलिस का 48 घंटे में बड़ा एक्शन! 7,189 संदिग्ध हिरासत में, 916 गिरफ्तार, 700 करोड़ साइबर ठगी का खुलासा

Delhi Cyber Crime: दिल्ली पुलिस का 48 घंटे में बड़ा एक्शन! 7,189 संदिग्ध हिरासत में, 916 गिरफ्तार, 700 करोड़ साइबर ठगी का खुलासा

Delhi Cyber Crime: दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन साइहॉक 5.0 में 48 घंटे के भीतर 916 साइबर अपराधी गिरफ्तार और 7,189 लोग हिरासत में लिए गए. 700 करोड़ रुपये की साइबर ठगी का खुलासा हुआ.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 19 Jun 2026 09:03 PM (IST)
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साइबर अपराधियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने अब तक का सबसे बड़ा और सबसे व्यापक अभियान चलाते हुए पूरे देश में फैले ठगी के नेटवर्क पर एक साथ हमला बोला. ऑपरेशन साइहॉक 5.0 के तहत 48 घंटे तक चले विशेष अभियान में 7,189 लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि 916 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस का दावा है कि कार्रवाई में ऐसे मामलों का खुलासा हुआ है जिनसे जुड़ी ठगी की रकम करीब 700 करोड़ रुपये तक पहुंचती है.

16 जून सुबह 8 बजे शुरू हुआ अभियान 18 जून सुबह 8 बजे तक लगातार चला. दिल्ली के सभी 15 पुलिस जिलों, क्राइम ब्रांच, रेलवे-मेट्रो पुलिस और IFSO यूनिट ने मिलकर 715 रेडिंग टीमों के जरिए कार्रवाई की. यह ऑपरेशन दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल समेत 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंचा.

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481 नए केस दर्ज, 410 पुराने मामलों का भी खुलासा

ऑपरेशन के दौरान साइबर ठगी से जुड़े 481 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 410 पुराने मामलों की गुत्थी भी सुलझाई गई. कुल मिलाकर 4,290 से अधिक लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई. ये सभी मामले राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज शिकायतों से जुड़े हुए थे.

मोबाइल, सिम, एटीएम कार्ड और बैंक किट का जखीरा बरामद

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने साइबर अपराध में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों का बड़ा जखीरा बरामद किया. इसमें 760 से अधिक मोबाइल फोन, 820 सिम कार्ड, 228 एटीएम कार्ड, 247 बैंक किट और पासबुक, 323 आधार कार्ड, 104 लैपटॉप-कंप्यूटर तथा 21.72 लाख रुपये नकद शामिल हैं. इसके अलावा एक लग्जरी एसयूवी महिंद्रा थार रॉक्स और 11 पीओएस मशीन भी जब्त की गईं.

साइबर ठगी की रीढ़ बने म्यूल अकाउंट नेटवर्क पर सबसे बड़ी चोट

पुलिस के अनुसार साइबर ठग सीधे लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल नहीं करते. वे बेरोजगार या लालच में आए लोगों को कमीशन का लालच देकर बैंक खाते खुलवाते हैं और फिर उन्हीं खातों के जरिए ठगी की रकम इधर-उधर करते हैं. इन्हें म्यूल अकाउंट  कहा जाता है. ऑपरेशन के दौरान ऐसे नेटवर्क से जुड़े 3,600 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया, जबकि 2,300 से अधिक शिकायतें सीधे म्यूल अकाउंट से जुड़ी मिलीं.

अब OTP नहीं मोबाइल में घुस रहा खतरनाक वायरस

दिल्ली पुलिस ने बताया कि साइबर ठगी का तरीका तेजी से बदल रहा है. अब अपराधी फर्जी APK फाइलों के जरिए लोगों के मोबाइल फोन में वायरस भेज रहे हैं. ये ऐप बिजली बिल, पानी बिल, वाहन रजिस्ट्रेशन या सरकारी सेवा के नाम पर भेजे जाते हैं. एक बार इंस्टॉल होने के बाद ये ऐप मोबाइल पर आने वाले OTP चोरी कर लेते हैं और ठगों तक पहुंचा देते हैं. पुलिस ने ऐसे मालवेयर बनाने और फैलाने वाले गिरोहों पर भी विशेष कार्रवाई की.

फर्जी जॉब, मॉडलिंग और ज्योतिष के नाम पर चल रहे कॉल सेंटर बेनकाब

जांच में कई ऐसे कॉल सेंटर पकड़े गए जो नौकरी दिलाने, मॉडलिंग का मौका देने, बीमा योजनाओं या ज्योतिषीय सलाह के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे थे. कुछ कॉल सेंटर विदेशी नागरिकों को माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियों का अधिकारी बनकर निशाना बना रहे थे. इन मामलों में मालिकों से लेकर सुपरवाइजर और ऑपरेटर तक गिरफ्तार किए गए. दो नाइजीरियाई नागरिकों को देश से निकाला गया ऑपरेशन के दौरान साइबर अपराध से जुड़े दो नाइजीरियाई नागरिकों की पहचान की गई. जांच के बाद उन्हें भारत से डिपोर्ट कर दिया गया. इसे अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है.

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Published at : 19 Jun 2026 09:03 PM (IST)
Tags :
Cyber Crime DELHI POLICE Operation Cyhawk
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