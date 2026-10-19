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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCR पार्क का विवाद क्या? भड़की TMC, महुआ बोलीं- 'कांवड़ यात्रा में पुलिस छिप जाती है...'

CR पार्क का विवाद क्या? भड़की TMC, महुआ बोलीं- 'कांवड़ यात्रा में पुलिस छिप जाती है...'

दिल्ली के CR पार्क दुर्गा पूजा पंडाल में CRPF जवानों के पहुंचने पर विवाद खड़ा हो गया है. इस पर TMC ने सवाल उठाए, जबकि दिल्ली पुलिस ने साउंड पॉल्यूशन के नियमों का हवाला दिया.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 19 Oct 2026 02:42 PM (IST)
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दिल्ली के चित्तरंजन पार्क (CR Park) स्थित बी-ब्लॉक दुर्गा पूजा पंडाल में 17 अक्टूबर की रात सुरक्षा बलों के पहुंचने को लेकर विवाद होने का दावा किया गया है. रात करीब 11:30 बजे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के लगभग 20 जवान पंडाल में पहुंचे थे. बताया गया है कि उनके पास लाठियां थीं और उस समय पंडाल में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे.

बी-ब्लॉक दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने जवानों के पंडाल में एंट्री करने पर विरोध जताया. दावा किया गया है कि कुछ लोगों ने जवानों को मुख्य गेट से बाहर जाने को कहा.

TMC ने उठाए सवाल

बताया गया है कि प्रोफेसर बिस्वजीत धर और पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता सहित कुछ लोगों ने घटना के वीडियो शेयर किए और सवाल उठाया कि पूजा पंडाल में सुरक्षा बलों को किस वजह से भेजा गया. तृणमूल कांग्रेस (TMC) की ओर से भी इस कार्रवाई की आलोचना की है.

पार्टी ने एक्स पर बीजेपी को टैग कर लिखा कि CRPF जवान पूजा पंडालों में क्यों जा रहे हैं? उनका क्या मकसद है? प्लीज हर त्योहार को बर्बाद करना बंद करें. इसके अलावा महुआ मोइत्रा ने एक्स पर दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए लिखा कि जब कांवड़ यात्रा के दौरान पूरी रात लगातार DJ बजता है और पुलिस छिप जाती है या उसे अनदेखा कर देती है. उस वक्त आपको याद दिलाएंगे कि आप अपनी ड्यूटी में भी उतनी ही तत्परता दिखाएं.

दिल्ली पुलिस का दावा

दिल्ली पुलिस ने सफाई देते हुए कहा कि CR पार्क दुर्गा पूजा पंडाल के संबंध में हाल ही में किए गए दावे गलत हैं. पुलिस का हस्तक्षेप केवल यह सुनिश्चित करने के लिए है कि साउंड पॉल्यूशन पर अदालत के नियमों का पालन हो. आयोजकों ने पिछली बैठकों में नियमों को मानने पर सहमति जताई थी, लेकिन इसके बावजूद वे तय समय के बाद भी तेज आवाज में म्यूजिक बजाते रहे. दिल्ली पुलिस सभी के लिए सुरक्षित उत्सव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. हम सभी से अपील करते हैं कि वे शांतिपूर्ण और सुरक्षित उत्सव मनाने में सहयोग करें.

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 19 Oct 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
Durga Puja TMC Mahua Moitra DELHI
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