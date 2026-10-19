CR पार्क का विवाद क्या? भड़की TMC, महुआ बोलीं- 'कांवड़ यात्रा में पुलिस छिप जाती है...'

दिल्ली के चित्तरंजन पार्क (CR Park) स्थित बी-ब्लॉक दुर्गा पूजा पंडाल में 17 अक्टूबर की रात सुरक्षा बलों के पहुंचने को लेकर विवाद होने का दावा किया गया है. रात करीब 11:30 बजे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के लगभग 20 जवान पंडाल में पहुंचे थे. बताया गया है कि उनके पास लाठियां थीं और उस समय पंडाल में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे.

बी-ब्लॉक दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने जवानों के पंडाल में एंट्री करने पर विरोध जताया. दावा किया गया है कि कुछ लोगों ने जवानों को मुख्य गेट से बाहर जाने को कहा.

I will save this tweet @DCPSouthDelhi When DJ plays during Kanwar non stop all night and police hide & ignore it, we will remind you to be equally efficient in your duties. Thank you. — Mahua Moitra (@MahuaMoitra) October 19, 2026

TMC ने उठाए सवाल

बताया गया है कि प्रोफेसर बिस्वजीत धर और पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता सहित कुछ लोगों ने घटना के वीडियो शेयर किए और सवाल उठाया कि पूजा पंडाल में सुरक्षा बलों को किस वजह से भेजा गया. तृणमूल कांग्रेस (TMC) की ओर से भी इस कार्रवाई की आलोचना की है.

पार्टी ने एक्स पर बीजेपी को टैग कर लिखा कि CRPF जवान पूजा पंडालों में क्यों जा रहे हैं? उनका क्या मकसद है? प्लीज हर त्योहार को बर्बाद करना बंद करें. इसके अलावा महुआ मोइत्रा ने एक्स पर दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए लिखा कि जब कांवड़ यात्रा के दौरान पूरी रात लगातार DJ बजता है और पुलिस छिप जाती है या उसे अनदेखा कर देती है. उस वक्त आपको याद दिलाएंगे कि आप अपनी ड्यूटी में भी उतनी ही तत्परता दिखाएं.

Why are CRPF jawans entering Puja Pandals?? What motive do they have?? @BJP4India, please stop ruining every single festival! — All India Trinamool Congress (@AITCofficial) October 18, 2026

दिल्ली पुलिस का दावा

दिल्ली पुलिस ने सफाई देते हुए कहा कि CR पार्क दुर्गा पूजा पंडाल के संबंध में हाल ही में किए गए दावे गलत हैं. पुलिस का हस्तक्षेप केवल यह सुनिश्चित करने के लिए है कि साउंड पॉल्यूशन पर अदालत के नियमों का पालन हो. आयोजकों ने पिछली बैठकों में नियमों को मानने पर सहमति जताई थी, लेकिन इसके बावजूद वे तय समय के बाद भी तेज आवाज में म्यूजिक बजाते रहे. दिल्ली पुलिस सभी के लिए सुरक्षित उत्सव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. हम सभी से अपील करते हैं कि वे शांतिपूर्ण और सुरक्षित उत्सव मनाने में सहयोग करें.