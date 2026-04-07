Sukesh Chandrashekhar Granted Bail: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी है. अदालत ने अपने फैसले में मौलिक अधिकारों का का जिक्र करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को एक उचित समय सीमा से ज्यादा समय तक जेल में रखना, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और त्वरित सुनवाई के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.

साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में निर्देश दिया कि चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar) को पांच लाख रुपए के निजी मुचलका और उतनी ही राशि की जमान पेश करने पर जमानत पर रिहा कर दिया जाए. इसके अलावा अदालत ने सुकेश पर कई शर्तें भी लगाई हैं. इन शर्तों को मुताबिक, चंद्रशेखर को गवाहों से संपर्क करने या उन्हें प्रभावित करने से रोका गया है. साथ ही उसे जांच अधिकारी को अपना पता और मोबाइल नंबर देने साथ ही पासपोर्ट जमा करने और बिना पहले से अनुमति लिए देश छोड़कर न जाने का निर्देश दिया गया है.

200 करोड़ की ठगी का आरोप, जानें पूरा मामला?

पूरा मामला साल 2021 का है. सुकेश चंद्रशेखर पर 200 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है. यह मामला पहले भी सुर्खियों में रहा था, लेकिन साल 2021 को उस वक्त सामने आया, जब तिहाड़ जेल से ही एक बड़े घोटाले को अंजाम देने वाले ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ. आरोप है कि उसने 200 करोड़ रुपए की ठगी की. बाद में जानकारी मिली थी कि सुकेश ने इस रकम का इस्तेमाल कई नामचीन हस्तियों को महंगे तोहफे देने में भी किया था. इसमें जैकलीन फर्नांडीज का नाम प्रमुखता से सुर्खियों में आया था. उस समय कहा गया था कि जैकलीन को सुकेश की ओर से कई महंगे गिफ्ट्स मिले थे. इनकी कीमत करोड़ में थी.

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