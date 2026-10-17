ध्रुव राठी के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया वारंट, 2018 के मानहानी केस से जुड़ा मामला

यूट्यूबर ध्रुव राठी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. दिल्ली की साकेत कोर्ट ने साल 2018 के कथित आपराधिक मानहानि मामले में उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. यह मामला विकास सांक्रित्यायन उर्फ विकास पांडे की ओर से दायर शिकायत से जुड़ा है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि ध्रुव राठी के ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट-2’ नाम के वीडियो को लेकर यह मामला दर्ज कराया गया था. मामले में 17 अक्टूबर को सुनवाई हुई. इससे पहले अदालत ने समन की तामील कराने के लिए शिकायतकर्ता को दस्ती सेवा की अनुमति दी थी.

गुरुग्राम स्थित घर पर समन भेजने की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करने की अनुमति

साकेत कोर्ट ने 12 अक्टूबर को पारित आदेश में ध्रुव राठी के गुरुग्राम स्थित आवास पर समन भेजने की प्रक्रिया नए सिरे से आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी. अदालत ने शिकायतकर्ता को प्रोसेस सर्वर के साथ जाने की इजाजत भी दी थी, ताकि समन की तामील कराई जा सके. शिकायतकर्ता पक्ष के मुताबिक, ध्रुव राठी के आवास पर समन की भौतिक रूप से तामील करा दी गई थी.

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत करने वाले अधिवक्ता सुशांत कुमार ध्रुव राठी के घर नोटिस पहुंचाने गए थे. उन्होंने एक वीडियो में बताया था कि मामला वर्ष 2018 का है. उनके मुताबिक, ध्रुव राठी को फोन किया गया, लेकिन उन्होंने नोटिस लेने से इनकार कर दिया. इसके बाद सोसायटी के सुरक्षा गार्ड की मदद से घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया.

2018 से लंबित है मामला, समन की तामील में परेशानी का दावा

यह मामला कई वर्षों से अदालत में लंबित है. शिकायतकर्ता विकास पांडे ने ध्रुव राठी के खिलाफ कथित आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी. विवाद ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट-2’ नाम के वीडियो से जुड़ा है. शिकायतकर्ता पक्ष का कहना है कि ध्रुव राठी को समन की तामील कराने के कई प्रयास किए गए, लेकिन वर्ष 2019 से इस प्रक्रिया में लगातार दिक्कतें आती रहीं.

शिकायतकर्ता की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि ध्रुव राठी आमतौर पर भारत से बाहर रहते हैं और उनकी अनुपस्थिति के कारण अदालती कार्यवाही आगे बढ़ाने में परेशानी हुई. हालांकि, ये शिकायतकर्ता पक्ष के आरोप हैं, जिन पर विचार करते समय मामले के आधिकारिक रिकॉर्ड और अदालत की कार्यवाही को ध्यान में रखना जरूरी है.

अरविंद केजरीवाल से भी जुड़ा रहा है विवाद

इस मामले का संबंध दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से भी रहा है. इसी वीडियो को रीट्वीट करने के मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी मांगनी पड़ी थी. उस घटनाक्रम के दौरान भी यह मामला चर्चा में आया था.

भगवान राम और माता सीता से जुड़े वीडियो को लेकर भी शिकायत

ध्रुव राठी के खिलाफ एक अन्य मामले में भी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है. वकील अमिता सचदेवा ने साकेत कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है. अमिता सचदेवा के मुताबिक, यह मामला एक वीडियो में भगवान राम और माता सीता के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक बातें कहने से जुड़ा है. याचिका में अदालत से ऐसे कंटेंट के प्रसारण पर भविष्य में रोक लगाने और हर्जाना दिलाने की मांग की गई है. इस मामले में अगली सुनवाई 5 नवंबर को होनी है.

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