गाली देने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की पिटाई, फहीम नजीर बोला- 'बांग्लादेश नहीं बनने दूंगा'

दिल्ली के कनॉट प्लेस में गुरुवार को विपक्षी सांसदों के लंच कार्यक्रम से पहले उस समय हंगामा हो गया, जब कश्मीरी युवक फहीम नजीर ने राहुल गांधी को गाली दी. आरोप है कि इस हरकत से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फहीम नजीर की पिटाई कर दी. घटना के बाद मौके पर काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

'मैं पीएम मोदी का फैन हूं', नारेबाजी के बाद बढ़ा विवाद

बताया गया कि फहीम नजीर कनॉट प्लेस में मौजूद था. इसी दौरान उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे लगाए और राहुल गांधी के खिलाफ भी नारेबाजी की. आरोप है कि उसने राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की, जिसके बाद वहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए. इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और फहीम नजीर के बीच विवाद बढ़ गया. आरोप है कि कुछ कार्यकर्ताओं ने उसके साथ मारपीट की. घटना के दौरान आसपास मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ देर तक वहां हंगामे की स्थिति बनी रही. फहीम नजीर ने खुद को कश्मीर का रहने वाला बताते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रशंसक है. उसने यह भी कहा कि उसका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है.

फहीम नजीर बोला- 'मुझे देश को नेपाल और बांग्लादेश नहीं बनने देना है'

घटना के बाद फहीम नजीर भावुक नजर आया. उसने कहा कि वह देश को लेकर अपनी जिम्मेदारी समझता है. फहीम ने कहा, "मेरी जिम्मेदारी है, मुझे देश को नेपाल और बांग्लादेश नहीं बनने देना है." बातचीत के दौरान फहीम ने विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोप पर भी सवाल उठाया. उसने पूछा कि जब विपक्ष चुनाव जीतता है, तब वोट चोरी क्यों नहीं होती? उसने यह भी दावा किया कि ईवीएम कांग्रेस के समय लाई गई थी. फहीम ने कहा कि वह किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है और वह सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करता है.

विपक्षी सांसदों का कनॉट प्लेस में लंच

दरअसल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और चुनाव प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों की ओर से आंदोलन की तैयारी की जा रही है. इसी सिलसिले में विपक्षी सांसदों के लिए कनॉट प्लेस स्थित मोएट्स रेस्टोरेंट में लंच का आयोजन किया गया था. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की मेजबानी में आयोजित यह लगातार दूसरे दिन का लंच कार्यक्रम था. दोपहर करीब 1:45 बजे विपक्षी सांसद यहां पहुंचे. लंच के दौरान आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई.

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन की तैयारी

विपक्षी दल मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. इससे पहले भी विपक्षी सांसदों ने दिल्ली में प्रदर्शन की कोशिश की थी. वे सागर रत्ना में लंच के बाद तीन बसों से जंतर-मंतर की ओर रवाना हुए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया था. इस दौरान राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया था. बाद में सभी को छोड़ दिया गया. विपक्षी दलों ने संकेत दिया है कि चुनाव आयोग और एसआईआर के मुद्दे पर उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा.