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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियागाली देने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की पिटाई, फहीम नजीर बोला- 'बांग्लादेश नहीं बनने दूंगा'

गाली देने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की पिटाई, फहीम नजीर बोला- 'बांग्लादेश नहीं बनने दूंगा'

दिल्ली के कनॉट प्लेस में विपक्षी सांसदों के लंच कार्यक्रम से पहले कश्मीरी युवक फहीम नजीर ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 08 Oct 2026 02:47 PM (IST)
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दिल्ली के कनॉट प्लेस में गुरुवार को विपक्षी सांसदों के लंच कार्यक्रम से पहले उस समय हंगामा हो गया, जब कश्मीरी युवक फहीम नजीर ने राहुल गांधी को गाली दी. आरोप है कि इस हरकत से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फहीम नजीर की पिटाई कर दी. घटना के बाद मौके पर काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

'मैं पीएम मोदी का फैन हूं', नारेबाजी के बाद बढ़ा विवाद

बताया गया कि फहीम नजीर कनॉट प्लेस में मौजूद था. इसी दौरान उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे लगाए और राहुल गांधी के खिलाफ भी नारेबाजी की. आरोप है कि उसने राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की, जिसके बाद वहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए. इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और फहीम नजीर के बीच विवाद बढ़ गया. आरोप है कि कुछ कार्यकर्ताओं ने उसके साथ मारपीट की. घटना के दौरान आसपास मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ देर तक वहां हंगामे की स्थिति बनी रही. फहीम नजीर ने खुद को कश्मीर का रहने वाला बताते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रशंसक है. उसने यह भी कहा कि उसका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है.

फहीम नजीर बोला- 'मुझे देश को नेपाल और बांग्लादेश नहीं बनने देना है'

घटना के बाद फहीम नजीर भावुक नजर आया. उसने कहा कि वह देश को लेकर अपनी जिम्मेदारी समझता है. फहीम ने कहा, "मेरी जिम्मेदारी है, मुझे देश को नेपाल और बांग्लादेश नहीं बनने देना है." बातचीत के दौरान फहीम ने विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोप पर भी सवाल उठाया. उसने पूछा कि जब विपक्ष चुनाव जीतता है, तब वोट चोरी क्यों नहीं होती? उसने यह भी दावा किया कि ईवीएम कांग्रेस के समय लाई गई थी. फहीम ने कहा कि वह किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है और वह सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करता है.

विपक्षी सांसदों का कनॉट प्लेस में लंच

दरअसल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और चुनाव प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों की ओर से आंदोलन की तैयारी की जा रही है. इसी सिलसिले में विपक्षी सांसदों के लिए कनॉट प्लेस स्थित मोएट्स रेस्टोरेंट में लंच का आयोजन किया गया था. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की मेजबानी में आयोजित यह लगातार दूसरे दिन का लंच कार्यक्रम था. दोपहर करीब 1:45 बजे विपक्षी सांसद यहां पहुंचे. लंच के दौरान आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई.

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन की तैयारी

विपक्षी दल मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. इससे पहले भी विपक्षी सांसदों ने दिल्ली में प्रदर्शन की कोशिश की थी. वे सागर रत्ना में लंच के बाद तीन बसों से जंतर-मंतर की ओर रवाना हुए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया था. इस दौरान राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया था. बाद में सभी को छोड़ दिया गया. विपक्षी दलों ने संकेत दिया है कि चुनाव आयोग और एसआईआर के मुद्दे पर उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा.

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 08 Oct 2026 02:06 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi CONGRESS
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