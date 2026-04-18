केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में लाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 का संशोधन विधेयक यानी महिला आरक्षण बिल शुक्रवार (17 अप्रैल, 2026) को सदन में पारित नहीं हो सका. महिला आरक्षण बिल के पारित न होने से भड़की भारतीय जनता पार्टी (BJP) की महिला सांसदों, नेताओं और कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर कांग्रेस और नेता विपक्ष राहुल गांधी के विरोध में जमकर नारेबाजी कर रही हैं.

भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने नेता विपक्ष राहुल गांधी के सरकारी आवास के नजदीक पहुंचकर काले झंडे दिखाए, राहुल गांधी का पुतला जलाया और राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए. वहीं, मौके पर तैनात पुलिस बल ने विरोधकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया.

#WATCH | Delhi: Women workers of the BJP protest near the residence of Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, a day after the Constitution (131st Amendment) Bill failed to pass in the Lok Sabha. pic.twitter.com/hYE8oSo0Dw — ANI (@ANI) April 18, 2026

राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में उतरीं दिल्ली की CM रेखा गुप्ता

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास के बाहर भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे, सांसद हेमा मालिनी, बांसुरी स्वराज, कमलजीत सेहरावत, मनोज तिवारी और दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विरेंद्र सचदेव ने भी विरोध प्रदर्शन करते हुए मार्च निकाला. भाजपा नेताओं ने अपने हाथों में इस दौरान काली पट्टी बांध रखी थी. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने देश की आधी आबादी को धोखा दिया है और महिलाओं के अधिकारों को छीनने की कोशिश की है.

VIDEO | Delhi: BJP leaders and workers, including Delhi CM Rekha Gupta, party MPs Hema Malini, Kamaljeet Sehrawat, Bansuri Swaraj, and Manoj Tiwari, stage a protest as Constitution Amendment Bill to tweak women quota law defeated in Lok Sabha after division of votes.



Rekha Gupta… pic.twitter.com/YSKRtPUggz — Press Trust of India (@PTI_News) April 18, 2026

दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने कहा, ‘पिछले 30 सालों से देश की आधी आबादी लगातार अपना अपमान बर्दाश्त कर रही हैं, क्योंकि बार-बार महिलाओं के अधिकार का बिल सदन में लाया जाता है, तो कभी इसे फाड़ दिया जाता है, तो कभी फेंक दिया जाता है और कभी इसका विरोध होता है.’

उन्होंने कहा, ‘इसके पीछे क्या कारण है कि विपक्ष कभी कहता है कि हमें परिसीमन नहीं चाहिए, कभी कहते हैं कि 543 सीटों पर इसे लागू कर दो, कभी वो सीटों की संख्या बढ़ाने को कहत है, कभी उत्तर और दक्षिण के राज्यों के बात करते हैं, कभी कहते हैं कि कोटा के अंदर ही कोटा दे दो और कभी मुस्लिम महिलाओं की बात करने लगते हैं. मैं आज उनसे पूछना चाहती हूं कि अगर विपक्ष मुस्लिम महिलाओं के इतने बड़े हितैशी हैं, तो जब प्रधानमंत्री मोदी ट्रिपल तलाक का बिल लेकर आए थे, तब उन्होंने विरोध क्यों किया था?’

विपक्ष अब मातृ शक्ति के आक्रोश के पात्र बनेंगीः बांसुरी स्वराज

वहीं, भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, ‘राहुल गांधी और पूरे विपक्ष ने कल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के खिलाफ जो बयान दिए वो सिर्फ राजनीतिक पैंतरा था. इससे यह साफ हो गया है कि राहुल और उनके इंडी गठबंधन के सभी घटक दलों के लिए महिला शक्ति सिर्फ वोट बैंक है. वे चाहते हैं कि महिलाओं की भूमिका सिर्फ मतदान केंद्रों तक तक ही सीमट कर रह जाए. जब सत्ता में भागीदारी की बात आई, तब उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए.’

VIDEO | Delhi: During the protest, BJP MP Bansuri Swaraj (@BansuriSwaraj) says, “From their statements, it has become clear that the opposition to the bill yesterday was merely a political tactic. This shows that for Rahul Gandhi and his colleagues, and for the entire INDIA… pic.twitter.com/lGTpPw5Ko4 — Press Trust of India (@PTI_News) April 18, 2026

उन्होंने कहा, ‘कल लोकसभा में राहुल गांधी और उनके सभी सहयोगी घटक दलों ने इस देश की मातृशक्ति और नारी शक्ति के साथ विश्वासघात किया है और अब वे इस देश की मातृ शक्ति के आक्रोश का पात्र बनेंगे.’

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