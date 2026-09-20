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कपिल सिब्बल को चुनाव आयोग ने क्यों भेजा नोटिस, क्या है पूरा मामला

चुनाव आयोग ने बताया कि SIR को लेकर दिल्ली के 33.13 लाख से अधिक वोटरों को नोटिस भेजे जा रहे हैं. इसी कड़ी में सीएम रेखा गुप्ता के अलावा अरविंद केजरीवाल और कपिल सिब्बल को भी नोटिस भेजा गया.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 20 Sep 2026 02:35 PM (IST)
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दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद कपिल सिबल समेत कई प्रमुख लोगों को SIR के तहत एन्यूमरेशन फॉर्म की जानकारी में गड़बड़ी पर नोटिस जारी किए गए. CEO कार्यालय ने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री की एंट्री को वेरिफाई कर लिया गया है और उनका नाम शालीमार बाग निर्वाचन क्षेत्र की फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा, जिसे 4 नवंबर को जारी किया जाना है.

नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) ने कहा कि केजरीवाल और उनके परिवार के सदस्यों के नाम तथ्यों और दस्तावेजों की जांच के बाद अंतिम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए वेरिफाई किए जाएंगे. अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल को भी नोटिस भेजे गए थे. 

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33.13 लाख से अधिक वोटरों को नोटिस 
दिल्ली के हर वोटर को 30 जून से 17 अगस्त के बीच वेरिफिकेशन के दौरान भरे हुए फॉर्म जमा करने थे. उन 33.13 लाख से अधिक वोटरों को नोटिस भेजे जा रहे हैं जिनके नाम ड्राफ़्ट रोल में तो थे, लेकिन उनके एन्यूमरेशन फॉर्म की जानकारी में कमियां थीं. CEO दफ्तर के एक बयान के मुताबिक, अब तक 31.63 लाख वोटरों को नोटिस मिल चुके हैं. अधिकतर नोटिस 2002 में हुए पिछले स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के दौरान छूटे हुए रिकॉर्ड्स के लिए थे. 

दिल्ली सीएम और केजरीवाल को नोटिस
अधिकारियों ने बताया कि सीएम रेखा गुप्ता को उम्र से जुड़ी जानकारी में गड़बड़ी के लिए नोटिस मिला तो वहीं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के वोटर अरविंद केजरीवाल को पिछले SIR के साथ मैपिंग न होने की वजह से नोटिस मिला है. उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, माता-पिता और बेटे को भी इसी वजह से नोटिस भेजे गए हैं. 

केजरीवाल और उनके परिवार को भेजे गए नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए AAP के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा, "दिल्ली के 3 बार मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार के वोटों को दिल्ली की मतदाता सूची से गायब करने की यह कैसी प्रक्रिया है.?"

कपिल सिब्बल को भी नोटिस
अधिकारियों ने बताया कि कपिल सिब्बल और उनकी पत्नी प्रमिला को भी नोटिस जारी किए गए हैं क्योंकि उनका नाम पिछली SIR (मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण) से मेल नहीं खा रहा था. दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सचदेवा ने कहा कि नाम में कुछ गड़बड़ी के कारण उन्हें नोटिस मिला है और वे सही दस्तावेज देकर इसे ठीक करवा लेंगे. उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी और भाई को भी नोटिस मिला है और जरूरी सुधार किए जाएंगे.

दिल्ली के CEO ऑफिस ने कहा कि ये नोटिस SIR के 'दावे और आपत्ति' चरण के तहत भेजे जा रहे हैं, जो 30 सितंबर को खत्म होगा. नोटिस पाने वाले सभी वोटरों की लिस्ट दिल्ली CEO ऑफिस ने अपनी वेबसाइट पर डाल दी है.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 20 Sep 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
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