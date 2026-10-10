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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP प्रोटेस्ट के बीच दिल्ली कैसे पहुंचे 10 हजार CAPF जवान? क्या है पूरा अपडेट

CJP प्रोटेस्ट के बीच दिल्ली कैसे पहुंचे 10 हजार CAPF जवान? क्या है पूरा अपडेट

दिल्ली में 10 अक्टूबर के CJP प्रदर्शन से पहले सुरक्षा बढ़ाई गई. इस दौरान करीब 10 हजार CAPF जवानों को लाने के लिए 6 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 10 Oct 2026 11:43 AM (IST)
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दिल्ली में 10 अक्टूबर को होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर होने वाले इस प्रदर्शन से पहले करीब 10 हजार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवानों को दिल्ली लाने के लिए रेलवे ने कम समय में 6 स्पेशल ट्रेनें चलाईं. अधिकारियों के मुताबिक, सुरक्षा व्यवस्था में पहले से तैनात बलों को मिलाकर 26 हजार से ज्यादा जवानों के तैनात रहने की योजना है.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदर्शन से पहले CAPF जवानों को दिल्ली लाने के लिए रेलवे को कम समय में छह विशेष ट्रेनें चलानी पड़ीं. अधिकारियों ने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के साथ बैठक कर ट्रेनों की व्यवस्था, रूट बदलने और कुछ सेवाओं को रद्द करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की. गृह मंत्रालय ने 110 अतिरिक्त CAPF कंपनियों की तैनाती को मंजूरी दी थी. इन बलों में CRPF, BSF, SSB, ITBP और CISF के जवान शामिल हैं. अधिकारियों के अनुसार, इनकी मदद से दिल्ली पुलिस सुरक्षा और कानून-व्यवस्था संभालेगी.

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दिल्ली में ट्रेनों पर भी पड़ा असर

प्रदर्शन से पहले नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों के आसपास भारी जाम की आशंका जताई गई. इसी आधार पर रेलवे ने 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया. इस दौरान आने-जाने वाली मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में से 75 सेवाएं रद्द की गईं. इसके अलावा, स्थानीय रेल सेवाएं भी प्रभावित हुईं. रेलवे ने यात्रियों को सफर से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी.

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को लेकर पाबंदियां

दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी. अधिकारियों के मुताबिक, नई दिल्ली जिले में निषेधाज्ञा लागू की गई और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई. रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे कुछ लोगों को रास्ते में रोके जाने की शिकायतें सामने आईं.

CJP क्यों कर रही है प्रदर्शन?

CJP ने 10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन का आह्वान किया है. पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है. CJP का आरोप है कि SIR की प्रक्रिया में लोगों के नाम हटाए जाने से उनके वोट देने के अधिकार पर असर पड़ा है. चुनाव आयोग की प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों और प्रदर्शनकारियों की ओर से भी सवाल उठाए गए हैं.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 10 Oct 2026 11:43 AM (IST)
Tags :
CAPF CJP DELHI
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