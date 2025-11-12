दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार को हुए कार ब्लास्ट को लेकर अब बड़ा खुलासा सामने आया है. इस कार को बेचने वाले डीलर अमित पटेल ने अपना बयान जारी किया है. उन्होंने बताया है कि आई-20 कार उन्होंने ओएलएक्स के माध्यम से बेची थी. इसे राशिद नाम के एक व्यक्ति को डिलीवर किया गया था. ये शख्स पुलवामा का रहने वाला था. उनसे OLX के माध्यम से संपर्क किया गया था. इस कार को 29 अक्टूबर को लिया गया था.

अमित पटेल सेकेंड हैंड कार ड्रामा वाली कंपनी रॉयल कार जोन के डीलर हैं. उन्होंने विस्तार से बताते हुए कहा-29 अक्टूबर को हमारे स्टाफ के सदस्य सोनू से संपर्क हुआ. दो लोग आई-20 कार देखने आए. उन्हें कार पसंद आई तो उन्होंने पेमेंट किया और उसी दिन कार ले गए. जो ग्राहक कार लेने आए थे, उनमें एक का नाम आमिर राशिद था और दूसरे व्यक्ति का नाम की जानकारी नहीं है. कार आमिर राशिद के नाम पर रजिस्टर्ड थी. जिस दिन दिल्ली में ये विस्फोट हुआ, उसी दिन दिल्ली से एक फोन आया था. इसमें सभी दस्तावेज को तैयार रखने को कहा गया था, जिससे टीम जल्द उन्हें लेने पहुंच सके. उसी रात को टीम पहुंची और हमने उन्हें सभी डॉक्यूमेंट और सीसीटीवी फुटेज सौंप दिए. पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है. आमिर राशिद की आईडी पुलवामा की थी.

#WATCH | Faridabad, Haryana | Amit Patel, Dealer at Royal Car Zone, a firm selling second-hand cars, which also sold the car involved in the Red Fort bomb blast, says, "... On 29 October, our staff member Sonu was contacted. Two people came to see the i-20 car, they liked it,… pic.twitter.com/1mzCxas1Nq — ANI (@ANI) November 12, 2025

लाल रंग की संदिग्ध कार को लेकर अलर्ट जारी

इधर, दिल्ली पुलिस ने लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार जिसका नंबर DL10CK0458 बताया जा रहा है, उसको लेकर अलर्ट जारी किया है. पुलिस को शक है कि ये कार ब्लास्ट के संदिग्धों से जुड़ी हो सकती है. पुलिस की पांच टीमें कई इलाकों में इस कार की तलाश में जुटी हुई है.

बता दें, पुलिस की अबतक की जांच में खुलासा हुआ है कि धमाके के दिन संदिग्धों के साथ I-20 कार के अलावा लाल इकोस्पोर्ट कार भी मौजूद थी. इस कार की तलाश के लिए दिल्ली पुलिस ने उत्तरप्रदेश और हरियाणा पुलिस को भी अलर्ट भेजा है.

ब्लास्ट में इतने लोग मरे, घायलों का चल रहा इलाज

दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक भयानक धमाका हुआ. यह ब्लास्ट I-20 कार में हुआ था. इसमें 12 लोगों की मौत की पुष्टी हुई है, साथ 20 लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों का इलाज लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में चल रहा है.