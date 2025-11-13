‘शाम 4 बजे के बाद असली काम...’, दिल्ली धमाके से पहले डॉ. शाहीन ने सहकर्मी से कही थी ये बात
Delhi Terror Attack: जांच में सामने आया कि संदिग्धों की ओर से इस्तेमाल की गई दो कारें शाहीन सईद से जुड़ी थी. इसमें एक मारुति स्विफ्ट डिजायर थी, जिसमें से एक असॉल्ट राइफल और गोला-बारूद बरामद हुआ था.
दिल्ली के लाल किला कार विस्फोट मामले की एक प्रमुख संदिग्ध डॉ. शाहीन सईद को लेकर गुरुवार (13 नवंबर, 2025) को एक बेहद हैरान करने वाला खुलासा हुआ है. डॉ. शाहीन सईद हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर में कार्यरत थी. रिसर्च सेंटर में उसके साथ कार्यरत एक सहकर्मी ने खुलासा करते हुए कहा कि वह कहती थी कि वह अपना काम हर दिन शाम चार बजे के बाद शुरू करती है.
जांच से जुड़े अधिकारियों की मुताबिक, डॉ. शाहीन सईद जब भी अल-फलाह स्कूल में अपने काम पर जाती थी, तो वह अपने पास हमेशा एक रोजरी और हदीस की किताब रखती थी. वहीं, उसके एक सहकर्मी ने कहा कि डॉ. शाहीन का व्यवहार बेहद अजीब था. वे संस्थान के किसी नियम का पालन नहीं करती थी और अक्सर बिना किसी को बताए निकल जाती थी.
दिल्ली में कार धमाके के बाद NAAC ने अल-फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर को कारण बताओ नोटिस जारी किया. हालांकि, संस्थान ने खुद को लाल किला के बाहर हुए कार विस्फोट से अलग करते हुए इसकी जांच में पूरा सहयोग देने और देश के सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जताई है.
जैश के महिला प्रकोष्ठ की हेड थी शाहीन सईद
इस हफ्ते की शुरुआत में इस बात का खुलासा हुआ कि डॉ. शाहीन सईद पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के महिला प्रकोष्ठ की प्रमुख है. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लालबाग इलाके में रहने वाली शाहीन सईद को सोमवार (10 नवंबर, 2025) को गिरफ्तार किया गया था. शाहीन सईद की गिरफ्तारी सोमवार (10 नवंबर, 2025) को लाल किले के बाहर विस्फोटकों से भरी हुंडई आई-20 कार में धमाके के बाद हुई थी. इस आतंकवादी मॉड्यूल के एक सदस्य उमर मोहम्मद ने इस कार धमाके को अंजाम दिया था, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हुए थे. हालांकि, इस धमाके में उमर मोहम्मद की भी मौत हो गई थी.
पुलिस की जांच में क्या हुआ खुलासा
जांच के दौरान पता चला कि सईद इससे पहले फरीदाबाद से पहले कानपुर मेडिकल कॉलेज में फॉर्माकोलॉजी विभाग के हेड रह चुकी है. इसके बाद उसका तबादला कन्नौज मेडिकल कॉलेज में कर दिया गया था. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि संदिग्धों की ओर से इस्तेमाल की गई कम से कम दो कारें शाहीन सईद से जुड़ी थी. इसमें एक मारुति स्विफ्ट डिजायर थी, जिसमें से एक असॉल्ट राइफल और गोला-बारूद बरामद हुआ था और दूसरी मारुति ब्रेजा, जिसे पुलिस के मुताबिक हमले के लिए चुना गया था, लेकिन आतंकवादी मॉड्यूल के पकड़े जाने से यह साजिश नाकाम हो गई थी.
