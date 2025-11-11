दिल्ली में सोमवार (10 नवंबर) को हुए भीषण कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने राजधानी में अलर्ट जारी कर दिया है. इसी के मद्देनजर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने ऐतिहासिक लाल किला को अगले तीन दिनों के लिए आम जनता के लिए बंद करने का आदेश जारी किया है.

सोमवार को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई थी और 20 से अधिक घायल हुए थे, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से ये फैसला लिया गया है. एएसआई अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान लाल किले के भीतर और आसपास सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तरह से समीक्षा की जाएगी. किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोकने और सबूतों की जांच के लिए पुलिस, एनएसजी और फॉरेंसिक टीमें लगातार काम कर रही हैं.

गृह मंत्री अमित शाह ने घायलों से की मुलाकात

बीती रात गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी RML अस्पताल पहुंचे थे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की थी. इसके बाद अमित शाह ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया.

कार में रखी गई थी विस्फोटक सामग्री

घटना के बाद से ही दिल्ली पुलिस, एनएसजी और एनआईए की टीमें मौके पर जांच कर रही हैं. बताया जा रहा है कि विस्फोटक सामग्री एक कार में रखी गई थी, जिसे पुलवामा के तारिक नामक व्यक्ति से जोड़ा जा रहा है.

दिल्ली पुलिस ने UAPA के तहत दर्ज किया केस

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में यूएपीए (UAPA) के तहत केस दर्ज किया है और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है. सुरक्षा एजेंसियां दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर, मुंबई और यूपी में भी हाई अलर्ट पर हैं.

एएसआई ने लोगों से अपील की है कि वे अगले तीन दिनों तक लाल किला परिसर के आसपास अनावश्यक रूप से न जाएं. सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद ही स्मारक को दोबारा खोला जाएगा.

